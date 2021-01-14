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抬頭望天空 不要說再見

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

不要埋怨2020庚子年了吧！

也不要再對Covid-19生氣了。儘管，截至目前為止，新冠病毒在全球已造成8151萬多確診病例，也造成177萬人過世。但我們是否終究可以這樣想，在這場鋪天蓋地疫情之下，我們或許痛失了親人、沒有來得及跟朋友道別，但沒有人是惡意要早退。只是；累了，換個不同地方去休息。人，雖然無法再見，可是許多的記憶和想念會像毛線滾成一團毛球般，何必費神去解開毛球呢？就由它擱在眼前吧！光看，就會覺得溫暖。

而過去的這一年，當然徹底推翻了原本的陣局、改變了所有計劃、限制了移動的自由，人在變得莫名異常神經質之餘，事實上也在一點一滴重新在新冠疫情時代下建構了不同的布局，甚至也重新學習不一樣的工作模式，而最重要一點是；在疫情時代全世界的每一個人都重新做到了一件事；那就是內觀。

新冠疫情之前，時間往往都是走在靈魂的前面，人被催逼著沒有太留神意識情態下，只會活著；而不會想著，更不太會在意周遭的人事物。可是，這波疫情讓大家突然都被一股巨大無法自主的力量踩了煞車，我們只好停了下來、只好望望左右，而不能像過去莽莽撞撞只往前衝。我們在重新學會了關心別人之餘，儘管也因為社交距離而有了人際新的制約，所幸的是，我們因此更珍惜親人、朋友與一切的一切。

在工作事務上，群聚被嚴格阻止，實體的活動也處處喊停。可是，長久以來隱於檯面下未具體發展成形的網路交易，在去年的國際拍賣公司幾經嘗試之下，卻走出了亮麗成果，也讓藝術市場有了不一樣的觸面，開發了藝術市場更多的想像空間。拍賣公司在自己的線上平台上，絲毫沒有一點苟且，對於線上拍品的要求與網速頻寬的計較，也意外加速5G成熟化。同樣道理，雖然許多原定的春秋兩季拍賣都做了延期舉行的決定，這市場的亂局卻也讓拍賣公司更精細反求諸己深化拍品的致勝關鍵因素。翻開2020年不同地區的拍賣成績，都有了拍賣公司自己團隊辛苦經營下的漂亮成果。這就是內觀、這就是啟動內循環時代的開始。

我們其實可以藉著疫情時代所帶起的新市場觀，重新來檢視自己所處環境的種種配備是否有足夠質量；可以讓我們在疫情趨緩之後，成為創造新風景的條件。

畢竟，疫情把人與人、事業體與事業體；都拉到齊頭式平等一條線，表面上似乎挺令人感到挫折和沮喪，但在我的觀點；這是一個再創業的好機會。而所謂的再創業，指的並非是另外再找一個新業種，而是如何從自己原初的經驗值裡面，滲入新的時代生產模組。

例如，內循環會帶動另一股更貼合現世的書寫時代來臨，一個必須具有知識經濟含量的書寫模式。

例如，內循環將會激化城市本身的競爭力，一個可以不僅提供內需也必須提供誘人因素的上岸條件。

例如，內循環會讓區域性當代藝術家有了新攻勢機會，畫廊不能因為疫情而停止儲備人才，否則區域畫廊未必搶得到好的人才。

疫情，固然壓抑了許多事，但糾結並不能取代疫苗。

記得抬頭多看看天空，它會讓您感覺希望無限，希望不要再見病毒。

2021年，健康、平安。

2021年1月號 , No.192
2021年1月號 , No.192

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