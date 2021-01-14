快訊

關島返台檢疫男陳屍家中 中午還有接電話回應公所人員

他畫的是內心的山水 不是眼睛所見的風景

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
林煒翔 心景(六) 油彩.畫布 116.5x91cm 2020 一方幽靜 油彩.畫布 50x50cm 2020 小樹知道(六) 油彩.畫布 30.5x30.5cm 2014-2020
林煒翔 心景(六) 油彩.畫布 116.5x91cm 2020 一方幽靜 油彩.畫布 50x50cm 2020 小樹知道(六) 油彩.畫布 30.5x30.5cm 2014-2020

林煒翔-聽風的歌 12/26-2/5/2021 安卓藝術

文 / 鄭乃銘 攝影 / 亞洲藝術新聞

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzche,1844-1900)曾說「畫家不只是複製眼前的景物，他們有所選擇、有所強調，呈現出真實寶貴的層面，因而值得讓人真心喝采」。

這話，放到林煒翔的畫畫作品身上，格外貼合。

對多數人來講，風景畫；這個題材似乎沒太特別可大書特書之處。可是，我發現；林煒翔儘管選擇的是這舊題材，但他應該算是我見過80年後台灣藝術家群裡，最受到廣大熱烈粉絲讚賞與追逐的一位。他的展覽前來欣賞的觀眾，知青；佔了很大比率。感覺上，每個人都對他的作品都有一段個人的故事與經驗想跟他分享，好像每個人心裡都有一張林煒翔的畫！

林煒翔說「對我來講，山水與風景是兩個不同的內容。山水，是內心的。風景，則是一種眼睛所見的」。這也就是說，對他而言；他所面對的景，固然是一種極端外觀性的眼見。可是，透過畫布所呈現的則是，屬於自己內心所感受到的心景。

他為了要看合歡山東峰的日出，可以半夜3點騎著摩托車從新竹出發。一整天像個入定的僧侶遠遠地看著東峰在不同時間下的變化。他說「我恐怕一輩子也畫不出東峰真正的美，它在不同時間下的光影變幻、與空氣和雲霧的相處，它隨時都有不同的模樣。畫家再如何畫，也永遠不及大自然真實的美」。

於是，他畫了他內心的山水，而不是外在的風景。而這也與尼采所說的『畫家不只是複製眼前的景物』有了超越時空的契合。

林煒翔作畫拿的是西式畫筆，但面對創作這件事；我倒覺得他的精神基底更貼近傳統東方哲學思想。他讓自己回到真實環境以身體來領受外在變化，他重視自己與大自然間互動之下的體認；甚至是大自然在教他怎樣看大自然自己的方法，而不是眼前即刻捕捉的景致，這種心理位置的不同，就讓作品的內在分出了心理高度。

林煒翔以一種反覆性的手法來推進出他內心對於山水變化的動態。這也就是能解釋他作品裡的溫度，為何是具有體溫，而不是只停留在色彩的情緒的堆積。最精湛的部分是在於，他拿捏下筆的輕重。他把自己在大自然感受到的空氣、濕氣密度，以不同粗細的乾筆交錯轉接來表達出畫裡的空氣與濕度空間，我認為；這個細節不能被籠統概括在他藝術所呈顯出來的空靈一詞。真實來講，如果他不是經年累月在大自然裡感受到山嵐從遠逼近時，空氣與水氣的變化，皮膚上毛細孔的細微改變，他絕對沒辦法畫出畫裡的空氣密度、水氣重量、風向走態…，還有層層疊翠被霧氣覆蓋的濃淡。

藝術，在這位藝術家身上，不再是畫筆在畫布上的運動，而是一種更近乎個人修為與鍛造，是對自己內心的忠實、是無愧於大自然，而不是對外在環境交出成績單的問題。

大自然，教我們不要忘記了自己的心。

這話，合該送給林煒翔。

2021年1月號 , No.192
2021年1月號 , No.192

延伸閱讀

兩廳院發表易讀手冊 「人人都可以親近藝術」

才女詩人陷困局 「狄金生」被誇精采傑作

最暖世界遺產！ 擁大自然聖殿美名的「芬蘭浴」申遺成功

沒公德心！台南海安路藝術造景慘被大量塗鴉

相關新聞

2021年藝術品市場走向 將出現「三個確定」、「一個可能」

無疑的，2020年是一個讓人鬱悶且又沮喪的一年，因受疫情的影響，全世界藝術品市場運作都受到嚴重的衝擊；因疫苗還未普遍被施打，疫情仍然嚴峻，大家對於新一年展望還是存在無比的擔憂。也就是說，2021年還會是2020年的延續，只是大家會更習慣過去一年的疫情生活吧！

東京森美術館新年度令人肅然起敬的大展

先閉上眼睛試著想想看，16位年齡在71-105歲、活躍於1950-1970年代，創作年限都超過50年的女性藝術家作品齊聚在一堂，這將會是一個怎樣的展覽？它又將提出給觀眾怎樣的訊息呢？這個答案將會在於新年度2021年4月22日至9月26日在東京森美術館提出答覆。

文化藝術獎助條例 會為台灣贏得亞洲藝術交易中心地位嗎？

台灣行政院已經在12月26日通過文化部所提「文化藝術獎助條例修正草案」，將函請立法院審議。在這個條例修正草案中，攸關藝術產業的部分，則是在於兩條新增訂有關藝術品交易租稅改善機制。

抬頭望天空 不要說再見

不要埋怨2020庚子年了吧！ 也不要再對Covid-19生氣了。儘管，截至目前為止，新冠病毒在全球已造成8151萬多確診病例，也造成177萬人過世。但我們是否終究可以這樣想，在這場鋪天蓋地疫情之下，我們或許痛失了親人、沒有來得及跟朋友道別，但沒有人是惡意要早退。只是；累了，換個不同地方去休息。人，雖然無法再見，可是許多的記憶和想念會像毛線滾成一團毛球般，何必費神去解開毛球呢？就由它擱在眼前吧！光看，就會覺得溫暖。

他畫的是內心的山水 不是眼睛所見的風景

對多數人來講，風景畫；這個題材似乎沒太特別可大書特書之處。可是，我發現；林煒翔儘管選擇的是這舊題材，但他應該算是我見過80年後台灣藝術家群裡，最受到廣大熱烈粉絲讚賞與追逐的一位。他的展覽前來欣賞的觀眾，知青；佔了很大比率。

美術館長是人文資產 不該被視為政治意識形態下的產品

美術館行政法人化，台灣真的準備好了嗎？ 儘管，國際上多數的美術館都是法人化，問題是即便法國羅浮宮在建構法人化都歷經十幾年才有了規格，但是台灣則好像要在短短2、3年就想一步到位，這終不免會令人狐疑；難道台灣的美術館尋求的法人化與國際各美術館通則的法人機制；是處於不住在同一個星球上的概念嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。