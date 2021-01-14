他畫的是內心的山水 不是眼睛所見的風景

林煒翔-聽風的歌 12/26-2/5/2021 安卓藝術

文 / 鄭乃銘 攝影 / 亞洲藝術新聞

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzche,1844-1900)曾說「畫家不只是複製眼前的景物，他們有所選擇、有所強調，呈現出真實寶貴的層面，因而值得讓人真心喝采」。

這話，放到林煒翔的畫畫作品身上，格外貼合。

對多數人來講，風景畫；這個題材似乎沒太特別可大書特書之處。可是，我發現；林煒翔儘管選擇的是這舊題材，但他應該算是我見過80年後台灣藝術家群裡，最受到廣大熱烈粉絲讚賞與追逐的一位。他的展覽前來欣賞的觀眾，知青；佔了很大比率。感覺上，每個人都對他的作品都有一段個人的故事與經驗想跟他分享，好像每個人心裡都有一張林煒翔的畫！

林煒翔說「對我來講，山水與風景是兩個不同的內容。山水，是內心的。風景，則是一種眼睛所見的」。這也就是說，對他而言；他所面對的景，固然是一種極端外觀性的眼見。可是，透過畫布所呈現的則是，屬於自己內心所感受到的心景。

他為了要看合歡山東峰的日出，可以半夜3點騎著摩托車從新竹出發。一整天像個入定的僧侶遠遠地看著東峰在不同時間下的變化。他說「我恐怕一輩子也畫不出東峰真正的美，它在不同時間下的光影變幻、與空氣和雲霧的相處，它隨時都有不同的模樣。畫家再如何畫，也永遠不及大自然真實的美」。

於是，他畫了他內心的山水，而不是外在的風景。而這也與尼采所說的『畫家不只是複製眼前的景物』有了超越時空的契合。

林煒翔作畫拿的是西式畫筆，但面對創作這件事；我倒覺得他的精神基底更貼近傳統東方哲學思想。他讓自己回到真實環境以身體來領受外在變化，他重視自己與大自然間互動之下的體認；甚至是大自然在教他怎樣看大自然自己的方法，而不是眼前即刻捕捉的景致，這種心理位置的不同，就讓作品的內在分出了心理高度。

林煒翔以一種反覆性的手法來推進出他內心對於山水變化的動態。這也就是能解釋他作品裡的溫度，為何是具有體溫，而不是只停留在色彩的情緒的堆積。最精湛的部分是在於，他拿捏下筆的輕重。他把自己在大自然感受到的空氣、濕氣密度，以不同粗細的乾筆交錯轉接來表達出畫裡的空氣與濕度空間，我認為；這個細節不能被籠統概括在他藝術所呈顯出來的空靈一詞。真實來講，如果他不是經年累月在大自然裡感受到山嵐從遠逼近時，空氣與水氣的變化，皮膚上毛細孔的細微改變，他絕對沒辦法畫出畫裡的空氣密度、水氣重量、風向走態…，還有層層疊翠被霧氣覆蓋的濃淡。

藝術，在這位藝術家身上，不再是畫筆在畫布上的運動，而是一種更近乎個人修為與鍛造，是對自己內心的忠實、是無愧於大自然，而不是對外在環境交出成績單的問題。

大自然，教我們不要忘記了自己的心。

這話，合該送給林煒翔。