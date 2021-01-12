本事藝術總監 吳虹霏：鼓勵創作本質的原初精神

總監 吳虹霏

姜盈謙/採訪 圖片/本事藝術

2019年於桃園成立的本事藝術，專注於推介多樣題材的展覽及新銳藝術家，近期成為備受關注的一股新穎藝術能量。為因應更多元的空間展演與合作計畫，畫廊於2020年11月正式遷至關渡新址，推出於台北的首個展覽【肉體是一頭透明的動物】。從草創、策展至營運規劃一手包攬的畫廊總監吳虹霏表示，寬闊的嶄新空間不僅使得展覽發揮更得宜，並將進一步深化本事藝術的品牌形象。

「定名為本事，代表我們重視的是藝術家的基礎、思想或是訓練的紮實，也是回歸一個文化根底的『本』。我們合作的藝術家多半落於市場的雷達之外，並鼓勵實驗性質，合作的策展人往往也是非典型。」畫廊總監吳虹霏說道。截至2020年底，本事藝術已推出七檔豐富題材的展覽，主題或者環扣對於地方歷史的情感抒發、或指出人與自然生態千絲萬縷的關係。畫廊合作藝術家多為臺灣新銳藝術家，反映出創辦人郭偉甫秉持打造一個嶄新展演平台的初心。

創辦人 郭偉甫

她表示最初選址於桃園繁榮商區的一棟巴洛克風格的建築，「但由於與畫廊的調性並未那麼相合；加上大部份群眾尚無法接受過於新穎、觀念性的當代藝術內容，於是決定遷址。」如今座落在關渡的嶄新空間，從外面望進是挑高的建築結構，大片的落地窗使得展覽空間向外綿延，展品一覽無遺，而戶外草坪亦能作為大型裝置、籌辦活動的應用。「新的據點不僅相鄰附近的臺北藝術大學，畫廊位置就位於交通線上；空間的發揮更為開闊，更符合我們的品牌形象。而因為我們其實才成軍一年，很多人還不認識我們，於是代表需要打掉重練（笑）。」

從藝術家合作關係至商業模式的開展

從獨立策展人變為畫廊總監，吳虹霏表示她尚在適應角色的轉變。「以前我擅長的是與藝術家合作關係的建立、策劃並推廣展覽的訊息。但現在除了內容與溝通協調的責任，還必須思考藝術家生涯的規劃，於是合作的關係變得也不一樣。」本事藝術重視藝術家的自由發揮和創意，「我們許多展覽都是邀請藝術家創作新作，來回應策展理念或是空間的作品，因此過程有許多交流、腦力激蕩。合作的很多藝術家也是第一次跟商業性的畫廊合作，對於產業尚無完整的認識，因此無論對於我或是他們，都是不小的挑戰。」她強調，畫廊終極的目標仍是與市場連結。「雖然第一年尚在試水溫的階段，展覽內容多半年輕、新穎和實驗，但我們很明確的定調是做一個商業畫廊，開拓屬於畫廊的藍海市場。臺灣對於接受前衛的藝術作品以及收藏普及化，仍有賴時間的經營培養。這是為什麼我們透過不同主題性的策展、囊括國際與臺灣的藝術家，先吸收不同的群眾並培養潛在藏家。」

在接下總監一職之前，吳虹霏長年關注自然生態議題，並成立工作室藉由不同的創意、藝術及跨領域合作，提倡永續生活的態度與價值。去年五月推出的群展【///\\//】以科學、民間信仰與神話、田野調查檢視人與自然的相應關係，一舉入圍第19屆台新藝術獎。「這一檔展覽其實讓我深深體會平衡學術和商業的挑戰與機會點。」她表示雖然參與展覽的藝術家都是首次在商業畫廊展出，也都是實驗性的新作，但是此展有效地打開畫廊於藝術圈的討論。「因此我並沒有把這兩者完全切割，畢竟藏家也會觀察一間畫廊在學術上的肯定。我們是完全嶄新的品牌，因此保持許多開放性（有很多人還覺得我們是不是非營利組織或是私人美術館），就現下階段，我們還是著重在內容的產製，相信久而久之大家會慢慢對我們的風格產生印象。」

遷址台北後的首檔展覽【肉體是一頭透明的動物】，吳虹霏邀請藝術家王佩瑄共同策畫，邀集布蕾達・貝班、伊莉娜・布洛希雷斯、石澤英子、菲利普・克雷默、喬舒亞・萊波維茲、安娜・瑪麗亞・邁奧利諾和倪灝共七位文化背景與資歷相異的國內外藝術家，探究個體深層靈魂與集體生存處境，以及共有的種種情感、直覺、慾望的體驗。展覽入口的第一個展間，帶來巴西最具指標性的藝術家安娜・瑪麗亞・邁奧利諾（Anna Maria Maiolino）的經典錄像作品〈內-外 (食人〉。展覽中富含內省性、直覺、感受與洞察力的作品，來表達親密、衝突、慾望等這些透明而真實的起伏輪廓，不但流露一股感性的詩意，以及作品與空間相互呼應的優雅品味。

安娜．瑪麗亞．邁奧利諾 (b. 1942) 內-外 (食人) 1973-74 Super 8 彩色底片轉製錄像(2000年) Courtesy the artist and Hauser & Wirth © Anna Maria Maiolino 攝影 / 余梓勤

對於畫廊今年的規劃，她表示仍會以一年五至六檔的速度產出，包含一檔年度策展，同時保持與國際與臺灣藝術家的合作，並持續耕耘國際上的連結關係。「在【肉體是一頭透明的動物】之後，將會推出畫廊首個個展，與我們合作非常密切的資深藝術家葉竹盛，即便已是如此成功的創作者，我們也樂見他能有突破的嘗試，因此葉老師將創造回應空間的裝置作品。我們明年亦將持續推廣年輕藝術家，接著將帶來三位年輕藝術家羅懿君、張致中、林怡君舉辦聯展，以身體感受、勞動切入探討臺灣產業的歷史迭變。接著就是穩扎穩打，持續奠立重點藝術家的名單，以實際作為打開本事藝術的能量！」