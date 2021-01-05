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高美館湖畔廣場東側 迎來賴純純的【奇花仙境】

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

鄭乃銘/高雄報導、圖片/高美館

高美館館長李玉玲在2017年高美館23周年慶時提到「蛻變‧新生」大美術館計劃，希望隨著美術館逐步整修，期許將美術館打造成一日遊的藝術生態園區。12月24日「賴純純倫敦城市雕塑展參展作品-高美館預展揭幕暨清景麟教育基金會第四屆成果發表典禮」，就率先讓大家感受到整治完成的湖畔廣場美景。

這次活動能夠促成得力於上揚國際建築團隊的慷慨支持，而清景麟教育基金會更長期投入偏鄉兒童教育，使得當天活動因為有來自七所高雄偏鄉學校近300名學童的加入與演出，為賴純純【奇花仙境】展覽賦予更歡樂氣氛。

賴純純是台灣第一位獲邀參加倫敦城市雕塑展，這個展覽預計是2021年夏季舉行，高美館與賴純純特別先在東側湖畔廣場呈現二件參展作品，讓大家能夠在2021年2月21日之前得以先睹為快。

賴純純充滿正能量的二件大型雕塑，與湖畔廣場環境輝映得異常流暢與和諧，高雄市政府似乎應該慎重考慮將這二件作品購置留在原處，讓高雄市民或來訪遊客都能常態性體受到【奇花仙境】氛圍。

2021年1月號 期數： No.192
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