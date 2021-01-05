金馬賓館當代美術館【狂．禪】 邵永添、邵雅曼雙個展盛大開幕

金馬賓館當代美術館2020年度壓軸【狂．禪】邵永添、邵雅曼雙個展，開展記者會邀請到支持台灣藝術的文化部李永得部長、立法委員趙天麟、立法委員許智傑、高雄市都市發展局副局長蘇俊傑、高雄市議員林智鴻、高雄市議員李雅慧、高雄市立美術館代表曾芳玲女士等貴賓出席，不僅分享新展開幕的喜悅，更是創辦人邵永添董事長的新書《家書》首次公開發表，同時，御盟旗下的晶英國際行館開幕屆滿三年間榮獲八座世界級大獎加持、金馬賓館當代美術館開幕將滿兩週年亦獲Lonely Planet孤獨星球推薦為高雄首選美術館等殊榮，可說是四喜臨門。文化部部長李永得表示：「在台灣極少能看見如此具有國際級水準的當代美術館，也相當驚艷於本次【狂．禪】展覽的視覺饗宴，期待御盟集團創辦人邵永添及執行長邵雅曼能為高雄帶來更多精彩可期的藝術文化活動。」

【狂．禪】為御盟集團創辦人邵永添、永添藝術共同創辦人邵雅曼創作的首次共同展出對外曝光，展覽主題透過對生命熱情的「狂」和內省蛻變的「禪」，結合美術館型態的金馬賓館，與藝術精品酒店晶英國際行館，兩種不同個性的空間，探索創造力展現的另一種型態，呈現公眾親近藝術的當代精神和私人藝術鑑賞的隱密空間感。展覽內容豐富，從繪畫、立體裝置、現成品、攝影、錄像、聲音藝術多種元素，與金馬賓館特有的山林美景相互呼應，更以聲音藝術傳達兩館場域獨有的個性表情，也嵌入兩位藝術家生命歷程和創作技法的轉譯，營造完整的藝術體驗。【狂．禪】邵永添、邵雅曼雙個展自11月15日起展至2021年5月30日，更多展覽資訊請上永添藝術｜金馬賓館當代美術館官方網站查詢。

御盟集團創辦人邵永添、邵雅曼的創作反映經營理念獲得台日企業界認同，甫以「獺祭 超越極致山田錦2019年度優勝米」登上蘇富比香港線上拍賣會的旭酒造社長櫻井一宏表示，展覽主題以外在看來是寬廣且強壯的「狂」，而內在心思則是根深蒂固的「禪」，守護真正重視的價值，「我們相信這樣的人，會讓一切更加茁壯和強大。」Ukai集團社長大工原正伸亦表示，這次的展覽充份展現出兩位創辦人對藝術的極致追求，以及在餐飲業上講究的款待精神，「無不讓我深感共鳴，相信往後永添藝術和金馬賓館當代美術館，必能為台灣藝術推廣帶來卓越的發展。」

邵永添董事長更在企業界好友們的建議下，將平日為了引領集團子弟兵，每週親手寫信和員工溝通勉勵的《家書》交由永添藝術集結出版，邵永添董事長表示，「來到公司的新血，選擇與這間公司一起同行同命，因此他們是否理解集團的意志，為什麼而戰？面對的是什麼樣的未來？是相當重要的課題。」御盟集團視疫情危機為營運體質優化轉機，執行長邵雅曼用心經營永添藝術．金馬賓館當代美術館和晶英國際行館，從國際策展跨足精品事業，擘劃藝術企業化藍圖，出版了象徵企業經營哲學的《家書》，凝聚創辦人親身經歷的生命智慧和心定的寫實，更吸引人才回流，今年初開始自北京、上海、台北聚集高雄。邵永添董事長亦表示，將本書獻給新世代、也獻給正在面臨人生各種決策的執行者：「人有渴望，才會前進！」