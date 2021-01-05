美伸學藝術育療機構 藝術教育課程『原型森林｜藝術育療課程』

在這後疫情時代，各大產業受到影響甚鉅，疫情不單影響經濟體系、產業發展，更影響運作一切體系的元素「人」，亦即人的心。台中美伸學藝術育療機構執行長曾國良表示：「人類的思緒相當縝密，每個看似單純行背後都附帶其目的動機、潛意識的思維，當負面情緒不斷湧入，而大腦沒有經過學習如何與壓力共處的能力，輕則矣，重則無法消化導致行為偏差。如台灣2020年度高材生輕生事件仍頻傳，皆是警惕社會大眾的訊息。」鑑於此，美伸學藝術育療機構提出一套引導孩童心理健全發展的藝術教育課程「原型森林｜藝術育療課程」，為社會大眾注入一道暖流。

「如果要送給孩子一個最好的禮物，我想那是美感。」美伸學董事長林美伸說。美伸學藝術育療機構董事長林美伸來自台灣五大家族之一「台中霧峰林家」，同時也是林家家族第十代傳人、景薰樓國際藝術拍賣公司之執行長，林美伸自幼便在濃厚人文底蘊的家宅間成長，對藝術人文的脈絡之執掌可見一斑，如今透過美伸學藝術育療機構，希冀帶給當今社會藝術教育體系新的可能性。

2020年11月正式開幕的美伸學，本著「健全人類心理發展為核心宗旨」，帶來針對學齡前後孩童的「原型森林｜藝術育療課程」，美伸學教師群皆來自國立師大美術系所，課程設計創新前瞻，至今累積上千套藝術創作課程，無一重複，當代、原創的藝術課程即是美伸學的堅持。

有鑒於時下社會父母平日上班，對自己的孩子偏重發展學能，沒有太多時間與孩子共處，了解孩子身心靈發展歷程。事實上，也有很多具遠見的父母，除了學能教育外，也選擇給予孩子美感、鑑賞美的能力，透過藝術陶冶心性，孩子能在創作、鑑賞藝術時，能認識自己、表達自己，找到自己感興趣的事、投入熱情並培養之，我們的生活環境中，也必須要有幾個重要的人，他可能是父母、朋友、也可能是老師，而美伸學提供的藝術教育環境，擁有所有心靈發展重要的養分。

圍繞「原型森林｜藝術育療課程」核心的育療量表1.0，是為美伸學與坊間藝術課程最大的鑒別點，除了優質的藝術課程帶給兒孩子，同時於上課過程中，課任教師也會在課堂中觀察每一位孩子並紀錄孩子的發展狀況，如表達能力、創作發展、感覺區辨、情緒/行為反應等等，皆於課程中詳加紀錄並定期與家長諮詢討論孩子的發展進程，讓家長透過專業的諮詢理解孩子身心靈成長的點滴。

美伸學除了擁有精緻的兒童課程以外，也為成年人帶來了數種選擇的藝術課程，截至2020年試營運到開幕期間，已有數百位成人學員到美伸學創作，課程預約屢屢滿班，好評不斷。體驗藝術創作的學員來自於社會各個年齡層，從學生、上班族到銀髮族，甚至有遠從台北、高雄特別到美伸學，就是為了體驗美伸學帶來的獨創藝術課程。美伸學提供的創作課程：

「自選主題｜油畫創作課程」主打油畫體驗的單堂創作課程、「私人課程｜一對一或團體創作課程」由藝術顧問討論規劃的系列創作課程、「企業課程」針對企業公司或社會團體規劃的活動課程、「深夜畫室」提供給夜貓族夜晚新選擇，一場無眠的藝術派對、「素人藝術家養成班」由創作到展演的藝術家養成專班。課程詳細可在洽詢美伸學藝術育療機構。

美伸學未來也計劃在台灣各地成立新的據點，培訓美伸學的專業團隊，美伸學旗下也成立MS GALLERY，將當代新銳藝術家引入機構環境，培養當代青年藝術家，同時也能給在美伸學的學員直接體驗當代的藝術趨勢，實為美伸學體系學員一大福音。

而美伸學兒童藝術育療量表1.0將持續精進為更具影響力的新篇章，目前已與專業的心理學家、藝術治療講師合作，將量表1.0的透過心理學者的共同研發淬鍊為2.0版本，讓看似艱深難讀的藝術心理理論質化量化，美伸學將透過與學者不斷討論、不斷精煉，持續的為「健全人類心理發展為核心宗旨」注入熱情，讓藝術與人沒有距離，進而深植人心，透過藝術表達自己、認識自己。