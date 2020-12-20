蔡國強爆破炫風 騷動北京故宮

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
獲得HTC VIVE Arts支持創作個人首部虛擬實境（VR）作品〈夢遊紫禁城〉
獲得HTC VIVE Arts支持創作個人首部虛擬實境（VR）作品〈夢遊紫禁城〉

甫獲得11月16日公布2020年野口勇獎的華人藝術家蔡國強於12月14日以【遠行與歸來】為題在北京故宮博物院推出大型回顧展。在這個展覽裡蔡國強與獲得HTC VIVE Arts支持創作個人首部虛擬實境（VR）作品〈夢遊紫禁城〉也公開呈現更可說是展覽一大亮點。要特別說明的是〈夢遊紫禁城〉作品歷史上的紫禁城煙花只出現在農曆新年。當然到了現代；煙花已經無法在紫禁城裡燃放。

蔡國強VR作品〈夢遊紫禁城〉
蔡國強VR作品〈夢遊紫禁城〉

作品中蔡國強通過最新的VR技術為觀眾呈現一場別開生面的煙花儀式彷彿是在夢裡回到遙遠的過去又與今日最新科技交織。這件全新作品被安排在回顧展的最後一個展廳由三個部分組成其中包括漢白玉紫禁城模型雕塑、火藥草圖、以及VR體驗。通過不同元素的融合VR將帶領觀眾踏上一場夢境般的旅程穿越古今在漢白玉雕刻的紫禁城中近距離、並從平日不可能的角度欣賞蔡國強無與倫比的焰火藝術。在作品逐漸達到高潮的過程中絢爛的彩煙將不斷從天空中墜落將觀眾所在的白色世界渲染成一幅絢麗的立體彩色火藥繪畫。

〈夢遊紫禁城〉包含三部分：紫禁城模型、火藥草圖、VR作品，觀眾戴上VR頭盔體驗
〈夢遊紫禁城〉包含三部分：紫禁城模型、火藥草圖、VR作品，觀眾戴上VR頭盔體驗

蔡國強的大型個展【遠行與歸來】在北京故宮最重要的展覽空間午門展廳展出亦為北京故宮首次舉辦當代藝術展覽。展覽由西蒙·沙馬爵士（Sir Simon Schama）擔負學術主持及策劃工作將呈現蔡國強的180餘幅作品跨越三大展廳其中包括藝術家近年來〈一個人的西方藝術史之旅〉系列大型火藥繪畫以及此次特別為北京故宮展覽創作的全新作品。

為〈夢遊紫禁城〉所作煙花，中國瀏陽
為〈夢遊紫禁城〉所作煙花，中國瀏陽

2020年12月號 No.191
2020年12月號 No.191

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