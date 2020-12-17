承「畫都」精神 嘉義市立美術館首展【辶反風景】開幕

建立於1936年的舊菸酒公賣局嘉義分局，於2014年掛牌成立，經歷6年的努力，在市政府、中央以及眾多藝術家、收藏家的鼎力支持，終於在2020年10月開館，並於11月7日舉辦首展【辶反風景】開幕典禮，邀請眾多貴賓及藝術家與會，一同見證嘉義市立美術館的正式開幕。

嘉義市立美術館《辶反風景》展覽開幕典禮-庭院點燈儀式。左起嘉義市政府文化局局長盧怡君、立法委員王美惠、國立故宮博物院前副院長林柏亭、文化部次長蕭宗煌、嘉義市市長黃敏惠、財團法人陳澄波文化基金會董事長陳立栢、嘉義市副議長蘇澤峰、嘉義市立美術館館長賴依欣

嘉義市立美術館的成立，是嘉義市文化發展的重要里程碑：透過眾多藝術家、收藏家的藝術作品捐贈，累積與延續城市文化與生命記憶；展示陳列當代藝術家的精彩作品，形塑出嶄新面貌的嘉義文化風景，成為嘉義市用以回顧過去、前瞻未來的藝術能量匯聚點。

嘉美館落成後不但入圍「臺灣建築獎」，嘉義市長黃敏惠更在典禮上宣布，誠品書店將要進駐嘉義市立美術館，成為嘉義第一個據點。

出身自嘉義的文化部蕭宗煌次長表示：「不論是從歷史的角度、或是地理環境來看，嘉義市立美術館的位置都正好呼應到嘉義市美術發展的脈絡，而建築物本身更是象徵出嘉美館意欲在這個場域進行傳統、現代與當代的藝術對話，做為前瞻計畫『重建臺灣藝術史計畫』中首座揭幕的館舍，也展露臺灣藝術未來的願景。」