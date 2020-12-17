翻轉高美館與城市的未來想像 蛻變與新生

「蛻變與新生 Transformation & Rebirth」外觀改造規劃設計評選

高雄市立美術館於10月27日舉辦外觀改造規劃設計評選成果記者會，館長李玉玲表示：「高美館自106年轉型為行政法人以來，在行政改革的同時也力求空間變革，以符合從地域型美術館之創立宗旨，迎向新型態美術館的轉型企圖。」

高美館外觀改造計畫「蛻變與新生」以高雄市政府所編列之1.95億經費修繕建築外觀，透過國內外建築建築專業設計者以創意提案針對美術館外觀提出改造計畫，強化美術館屋頂機能性與美觀性的同時，亦解決現存建物屋頂漏水等實質問題，進而開啟市民大眾對於美術館的新想像，李玉玲館長並期許透過美術館、兒童美術館、內惟埤生態園區三位一體作為「高美館藝術生態園區」之概念，成為全國獨具藝術與自然生態結合的魅力園區。

走向當代的同時亦關照土地紋理之脈絡

規劃設計的過程中也相當重視與高雄在地的連結，除了在徵件開始之際便邀請負責原始規劃設計的陳柏森、盧友義建築師，及當時倡議建館的南部藝術家洪根深、陳水財老師，一同回顧高美館的過往、看向無限想像的新生未來之外，更要求外觀改造的提案均須與原建築物及其周邊景觀、環境地景、都市涵構維繫友善、對話的關係。

左起為高美館館長李玉玲、建築師賴人碩和合夥建築師吳建志，遠端連線Dwayne Oyler和Jenny Wu於記者會現場合影留念。

高美館本次外觀改造規劃設計評選委員會國際評審代表，同時也是日本森美術館榮譽館長的南條史生表示，本次參與之建築團隊所提案的作品都十分令人驚豔，因此評選難度相當高，各團隊皆很好地嘗試回應了「屋頂功能強化」、「美術館外觀的嶄新形象」兩大需求，南條史生並肯定本次獲獎團隊—賴人碩建築師事務所＋Oyler Wu Collaborative所提出的方案得以在改善建築問題點的同時，一併翻轉美術館的形象。

賴人碩建築師事務所＋Oyler Wu Collaborative在提案設計的過程中，除了強調高美館長期扮演臺灣重要文化機構的角色，而本次的外觀改造計畫除了在建築本體上加入全新的辨識與認同之外，也希望能將其藝術內涵更加向外推展，融合藝術與建築設計，與充滿活力的高雄城市生活互相對話，為民眾提供全新的體驗，進而思考整體環境脈絡的未來發展可能。吳建志建築師提及，在美術館本體建築外觀防水作為首要任務的前提下，為呼應高美館東側廣場群的多路徑入館動線，透過輕盈的結構量體之延伸，創造建築、藝術與人群的連結，讓更多的可能性在此發生。賴人碩建築師則表示，近來深刻地感受到高美館的蛻變，這次與美國Oyler Wu Collaborative非常緊密地進行合作，期待透過此次所提出的嶄新形象來凝聚藝術注意力，讓高美館被國際看見。