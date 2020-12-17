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從182artspace、臺南藝誌到催生「BOUNCING ART SHOW」的陳正傑

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
陳正傑
陳正傑

Bouncing art show 將在2021年3月於台南舉辦。
Bouncing art show 將在2021年3月於台南舉辦。

台南182artspace 的主理人陳正傑，7年前來到台南，選定一間在新美街裡自帶天井的老房子，運作完全屬於自己品味的當代藝廊。為其藝廊及自身發聲的「臺南藝誌」也逐漸在地方及台灣藝壇有了聲量。而過去經常往國外跑，參加及參訪過不少國外博覽會的陳正傑，礙於今年的疫情使他暫緩了腳步，促使他催生「BOUNCING ART SHOW」藝術博覽會的想法。

《亞洲藝術新聞》對於陳正傑想在明年三月開辦新形態藝術博覽會的構想與初衷到好奇，本期「藝術推手」專欄將與大家分享陳正傑對於開辦博覽會的觀點，以及他如何多年來，以並存多種可能性的方式運作堅持屬於自身品味的當代藝廊。

「BOUNCING ART SHOW」是一個以策展先決展露藝術視角的平台

陳正傑表示，我想做的博覽會與大家舊有印象的博覽會有很大的不同。這個博覽會，我把它叫「BOUNCING ART SHOW」。相信玩bouncing ball是許多人兒時的回憶，把色彩鮮豔的球向外拋擲，它會開始不斷的彈跳，這是一種力學的回應，我們希望當代藝術在社會中的作用也是如此活潑的彈跳。策展人與藝術家對社會以創作方式提出對話，大眾對於展覽與作品作出回應；在來往之間，讓藝術與日常生活碰撞出彈跳的火花，這便是「BOUNCING ART SHOW」博覽會初創的想法。

問及籌辦「BOUNCING ART SHOW」的動機。陳正傑接續談到：「台灣博覽會系統發展已有點定型，介於僵化跟極致之間，型式已經固定。再加上過去比較常在國外活動，疫情的現在出不去，我又閒不下來，因此想做一些比較特別的事情。『BOUNCING ART SHOW』這個藝博會的靈感來自於紐約的spring/break art show，我們希望提供一個新型博覽會的想像，或者是不一樣的展演形式，用一個策展主題作為整個活動的主軸，以策展人的角色作為展覽的基礎單位。因為這個博覽會商業性質沒有那麼重，畢竟我們的參展費只有三千台幣，而能達到的商業價值要等到明年三月辦完才知道。因為「BOUNCING ART SHOW」會著重在策展，在徵選時，今年我們以策展主題「末日」做評選標準，從徵件中我們會選6-8間藝術單位參加，展期將為期四天並選址在閒置空間舉辦。

參展單位會有一個挑戰，就是要寫英文提案。為什麼要用英文呢？因為我們的評​​審有外國人，而未來長期規劃的對像也不該只有國內單位，會更希望有國外藝術單位能來台灣參展。除此之外，審核委員有外國人也是考量之一，我們的委員除了我自己之外，還有台北當代的聯合總監岳鴻飛、曾任韓國KIAF VIP項目負責人的Jung Heecheol、日本畫廊Side 2的老闆島田淳子、嘉義市立美術館館長賴依欣等，因為我們希望評審團來自藝術產業的各種觀點。

「BOUNCING ART SHOW」第一屆預計將在2021年3月從台南開始，其後希望2~3年在台南或是其他城市舉辦一次。現在台​​灣藝博會的飽和度實在太高，明年辦完可能再來就是在2023年了！

182artspace 與臺南藝誌 駐地台南連結國際脈動的基地

問及陳正傑來到台南做畫廊已經7年的歷程，這期間有那些歷程他最有成就感？他答道：「首先，我認為ㄧ位當代藝術經營者，要如何走出自己的空間與社區互動，讓藝術圈及社區認知我們的存在最為重要。比如我們跟友愛街旅館、民生電氣，這些跨畫廊圈領域的單位合作展覽。我是透過策展的方式來推動藝術，展覽的發生不僅止於在182artspace，透過策展形式去介入一般的人的生活，而且我也不希望畫廊經營只是純粹商品買賣，而是更接近知識或概念的傳遞。

至於如何讓畫廊營運生存下去？陳正傑接續談到：「因為我不太擅長社交，我跟藏家的聯繫相對來說是薄弱的，我們畫廊的主要收入並不是靠一手市場，我會比較常跟dealer或其他畫廊合作，作為一個仲介角色。畫廊的第4年我們開始做這樣的仲介工作，讓仲介二手交易的報酬去做畫廊一手展覽；然後再透過一手展覽去申請好的博覽會。

畫廊的展覽是我為這個畫廊所堅持的目標。在市場的方面，台南我認為是飽和了！尤其我的品味有我很個人的風格，所以我們會儘量往國外走，因此我們常參展韓國大邱、KIAF 、Pulse Miami等國外藝博會。但今年因疫情，正式參加的博覽會只有台北當代博覽會。我們雖然基地在台南，但我們的市場都仰賴外縣市，或者國外的藝術博覽會的客戶。

並且，在182artspace營運兩年後，2015年我們創辦了「臺南藝誌」作為自己的發聲管道。他說：「台北有文化快遞，台南文化局的冊子百分之百一開始是不刊登民間活動藝文資訊，因此我們就自己辦了一本雜誌，一直到17年18年文化局開始放入大量放入民間藝文資訊，我們從資訊轉變成報導或是評論，當時適逢南美館的議題讓大家關注，因此「臺南藝誌」也有了自己的聲量。我們的贊助單位有老爺行旅，但都是小額贊助，藝誌保有自由的彈性；對我來說，雜誌跟營利完全無關，就是一個話語權的掌握。」

至於要如何在台南把當代藝術經營起來？陳正傑認為：「只要切好品牌與版圖，就能分門別類地做好各個角色可以做的事情。現在外界會認為我們做的是非營利，認為我們做的是替代空間，但這些都是要催生當代藝術活動可以發生的管道」。他補充說：「今年我的策展由台新獎提名，我都在談當代藝術圈有沒有一種並存的可能，比如我們已經在談跨領域，那怎麼還會強調學院派或商業考量呢？尤其近年強調所謂的藝術介入生活。比如我常跟民生電氣做活動，今年也跟友愛街旅館做活動，我不是學院派，但可以策展做活動，這不就是當代策展人的一種模式？」

陳正傑選擇台灣的台南將自己架構在藝廊體系下，但還是屬非常規化的藝廊經營者，他透過展覽策展與非藝術圈的跨領域合作，讓藝術走向社會群眾。問及未來發展，他清楚的表達會以策展人的身份將藝術經營版圖劃分為三個面向：182artspace做為當代藝術的策展空間；「臺南藝誌」作為評論與發聲的媒介；而「 BOUNCING ART SHOW」則定位在與其他藝廊與其他非營利空間的合作。在台南，陳正傑對於藝術經營的特殊之道，讓當代畫廊空間的經營展現出更有多元彈性的一面，也顯現出台灣畫廊以本土做為基地，再面向國際的前景可期。

展覽【play that funky music】與東京畫廊side 2 合作。
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2020年12月號,No.191
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