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疫情＋內循環將讓上海趁勢取代香港 成為新的亞洲藝術中心

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
由日本妹島團隊設計的上海ART Tower，正積極向全世界畫廊召商前來進駐上海
由日本妹島團隊設計的上海ART Tower，正積極向全世界畫廊召商前來進駐上海

從今年初開始至今，全球都還處於疫情的陰霾下，許多聚眾的活動都被迫停擺，包括美國NBA、職棒大聯盟的現場比賽。現場都沒讓觀眾進場看球，採用人形看板，連加油吶喊聲也是用罐頭音樂代替，難怪華人大導演李安回到台灣頒發金馬獎，看到現場滿座的觀眾時激動的說，能看到那麼多真人能聚在一起「真好」。

疫情下的「上海」成為全球唯一可以狂歡的線下的現場藝博會

上個月中旬，上海能如期舉辦Art021和西岸藝術博覽會，也說明上海在疫情的控制能力，當然上海也成為今年全球唯一的線下博覽會。因為今年能讓觀眾到場參與的線下藝術活動幾乎面臨取消或延期，而最被關注的瑞士巴塞爾博覽會今年也取消現場聚展只進行了線上展覽；同樣的今年三月香港巴塞爾博覽會也取消了現場展覽，所以這回上海有幸成為今年全球唯一可以狂歡的線下藝術博覽會。

這段期間的上海，除了有二個博覽會外，還有許多公私立的美術館、畫廊、藝術單位都紛紛推出展覽共襄盛舉，歸納為「上海藝術週」相關活動就多達30多個。據網上報導：西岸博覽會開始第一日就傳出3小時畫廊成交達6000萬的喜報，次日開幕的Art021也不斷捷報頻傳“賣的非常好”“2020全球最強……。

可見這次上海Art021和西岸藝博會的舉辦對全球藝術圈帶來的希望與振奮。

明年香港巴塞爾、台北當代藝博會再度宣佈延期

就在「上海藝術週」後，台北當代發佈新聞稿宣佈2021年博覽會將再度延期！最新舉辦日期是2021年7月2-4日；香港巴塞爾博覽會也在同一天發佈2021年香港巴塞爾博覽會將從原訂3月延至5月21-23日。至於全球最為關注的瑞士巴塞爾博覽會博覽會，能否在明年6月如期舉辦，目前因歐美疫情有逐漸升高趨勢，看來也還是未知之數。其他如紐約、巴黎、邁阿密、洛杉磯的博覽會，明年是否還會照常舉辦，現在也沒有人說的準。

現在歐洲正處疫情的二次爆發，當地美術館和畫廊不得不再次關閉，現在西方一片冷清，沒有一個藝博會能夠成功舉行。至於亞洲的香港，最近確診人數無故的增加；日本也遲遲無法恢復觀光客入境；台灣雖然疫情得到控制，但礙於本地市場太小，難以發展成跨區域的交易中心。目前只有上海能給世界帶來希望，這次「上海藝術週」所展現的藝術能量更讓世界刮目相看，以致未來的上海，極有可能會取代現在香港，成為新的亞洲藝術中心。

2020/11 上海ART021和ACTIVATION PR合影
2020/11 上海ART021和ACTIVATION PR合影

疫情加上「內循環」 的確給了上海彎道超車香港的大好機會

礙於疫情，各國都採取了交通入境的管制，在沒有商務客和觀光客的入境下，各國展演和經濟活動自然走向了內循環，只能靠境內國民的消費力來支撐本國的活動，這種「內循環」的經濟和生活模式，未來幾年都會是常態，直到疫情消失。在各國經濟因疫情被迫走向閉關式內循環之際，擁有13億人口的中國，它的「內循環」經濟已是全球規模最大的一個地區，其「內循環」將吸引全世界的人來到這裡。這次「上海藝術週」我們看到許多境外人士願意付出隔離14天代價出現在上海，這對全世界藝術圈而言，便是一個非常重要的一些信號。

據了解，駐紮在北京的UCCA尤倫斯當代藝術中心將在上海選址新館；紐約洛克菲勒藝術基金會也宣布將投資10億美元在上海建立洛克菲勒藝術中心，並於明年開工。更讓人驚艷的是由曾獲普利茲克建築獎的日本建築專家妹島和世所設計的「西岸藝島Art Tower」也宣告啟用召商。這個有些類似香港H Queen's的「西岸藝島Art Tower」召商對象，將對接西方拍賣行、排名前20的畫廊等，明顯有取代香港H Queen's的企圖。

這波疫情還未能結束，再加上中國內循環龐大的經濟動能，的確給了上海彎道超車香港的大好機會。尤其在中美貿易戰中，被中美雙方弱化的香港，在疫情過後，是否還能保持著過去的優勢，實在令人擔憂與難以樂觀。所以上海特成了這波疫情最大受益者，而它作為亞洲藝術中心的未來也已成定數了。

2020年12月號,No.191
2020年12月號,No.191

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