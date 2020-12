藝術結合創新科技的未來疆界【東吳大學實境藝術節】

東京森美術館日前公布新年度展覽計劃,最令人期待也矚目的項目是籌備多年將於2021年4月22日至9月26日推出的【另一種能量:繼續挑戰的力量-來自世界各地的16位女藝術家Another Energy: Power to Continue Challenging - 16 Women Artists from around the World】。

2020-11-15 08:28