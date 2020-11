尋訪詩人藝術家林熺俊 浩瀚無垠的內心

高雄新濱碼頭藝術空間

【時間的三種步伐 Time's Pace is Threefold】

尋訪詩人藝術家林熺俊 浩瀚無垠的內心宇宙

文/李玥瑱 圖/新願藝術

林熺俊,作為一位自帶詩意濾鏡看待世界的藝術家,他和煦溫柔亦堅毅的個人特質,或許已難以用何謂理性或感性的二分法,去界定他從時光所陳釀出的作品。理性,感性的分界;對他而言,早已融匯為一種入世卻乾淨的林式語彙。

自2017年開始,他投身藝術家的行列;在此前,他已用理性思維,伴著美學的置入參與在地公共事務,將土地當作畫布服務公眾;如今,他選擇沉澱,將大部分的自己獻祭給親自打造的祭壇——彷若一畝田地般的畫室,透過畫筆筆耕,也彷彿透過畫筆告解生命的歷程。

因此,當凝視林熺俊或其畫作,腦中不禁浮現出音樂詩人李歐納.科恩(Leon Cohen)的〈In My Secret Life〉一曲中的歌詞「I'll be marching through the morning 我將會堅定地穿越清晨 Marching through the night 態度堅決地穿越黑夜 Moving cross the borders of my secret life 穿越我秘密生活的邊界。」在這個秘密生活的邊界,雖然僅僅是由方框所圍繞的一張張畫布,但在這四方的邊線裡,便凝鍊了林熺俊生命歷程的過去、現在與未來三種樣態。

林熺俊 時間的三種步伐 320x120cm 壓克力 2020

對特殊現實的情感表現 成為有意味的藝術形式

當觀看這樣一位當代藝術詩人的作品,我們很難忽視其個人宇宙的內在精神意義,在東方哲學裡,宇代表著空間,宙則是時間。而他的系列作品,便是透過其個人線性生命裡的時間與空間兩個維度開展浩瀚的內心宇宙。再回到如何觀看其作品的角度,我們可以用英國美學評論家克萊夫.貝爾在其《藝術》一書裡曾提及的兩個美學欣賞方法:

一、一件藝術品的根本性質是有意味的形式。

二、有意味的形式是對某種特殊現實的情感表現。

我們從空間的形式意味而言,在林熺俊的畫作裡,藉由色塊的並置與層疊所營造出的色調,皆像是他將過去對於宏觀都市的想像藍圖,微縮在一張張的畫面中:從早期2017年〈我在剩夏綻放的土地 享受一片清涼〉、2018年〈破立之間心中卻見一畝山水〉、2019《入徑而行》系列,直至2020年的《尋徑》系列,皆是引導觀者探索他內心世界如何與現實疊合。如同貝爾所說「有意味的形式帶有十分神秘的性質,按照某種不為人知的神秘理解排列和組合的形式,會以某種特殊的方式感動我們。而藝術家工作就是按這種理解去排列組合出能夠感動我們的形式。」而貝爾所說的形式便是東方詞彙的「宇」,也就是林熺俊用色彩線條所安排成「有意味」的內心四方天地。

林熺俊 破立之間心中卻見一畝山水 90x90cm 壓克力 2018

安放某種特殊現實的情感表現

此外,當我們凝視著畫作裡的色塊與線條;所謂「某種特殊現實的情感表現」,也不僅止於東方畫論中,對於山水畫中可居、可遊、可行的神遊想像。反而,更多的是包含他對經歷主觀現實後所安住的情感。然而,內心的情感與具象的現實如何在抽象畫裡被整合為一,並且連結到現實面?我們在林熺俊作品中的題名便能找到解答。許多抽象畫作,大多標以無題作為解方,然而林熺俊作品的題名卻給觀者命題式的想像作為一道線索,比如〈我在剩夏綻放的土地 享受一片清涼〉、〈破立之間心中卻見一畝山水〉與〈夢中一畝山水〉等作品,我們便能從這些具詩意的題名去試想:那些他將身體移往畫室之外的日常生活時光,比如林熺俊在異地旅居的身體經驗、與友人閒散的對話、面對孤獨自我的日常後,再來來回回面對一張張空白的畫布亦或半成品,他必須在一片空白之前,在未知的未來之前,下放自身腦子過多的思考,自動機轉地讓色塊與線條去引領自己去做一場「心」的沐浴與冥思,這一場時間與體力的拉鋸賽,皆是為了將內在情感安放其中,也就是貝爾所言:「安放某種特殊現實的情感表現。」

因此當成品來到觀者面前,我們以一種造物主的視角觀看這些將時間與空間壓縮的2D平面作品時,竟能循線沿著畫面中的蹊徑,彷彿找到自己住的城,那裡頭有每日通勤的路線,赴約會因期待而顯得太遠的路,或在某個色塊裡看到自己偶爾想遁世閉關的秘密基地。我們竟能被畫面的一條直線或曲線引領著進入記憶庫,這樣記憶的召喚,就是我們被林熺俊所安排的點、色 、面裡所召喚出的眾生相。

林熺俊 入徑而行15 60F 壓克力 2020

將浩瀚世界 凝練於畫布的詩人藝術家

從去年的《入徑而行》系列,直至今年的《尋徑》系列,更令人想到美國詩人羅伯特.佛洛斯特(Robert Frost)的詩作〈未行之路〉(The Road Not Taken)裡的詩句:「Two roads diverged in a wood, and I 曾有一林分出兩路 I took the one less traveled by 我選了少人走的路途 And that has made all the difference 而這造就一切改變。」

在詩句裡,我們會對未能踏上的那條路徑抱有諸多想像,然而在林熺俊作品裡,他超越三維世界的時空,全壓縮在一個平面開展出的多維平行宇宙,讓我們能為自己的生命歷程與藝術家的創作歷程懷抱更多可能與想像。

在這些多維宇宙裡,林熺俊不管作為一位高雄城市光廊的推動者、曾經參與《南方藝術雜誌》一員、一位社會雕塑者、一位學校的導師等總總身份,這些生命歷程都將透過此次的個展,坦率地揭露於觀者眼前。

也讓他成為一位,將浩瀚的個人宇宙,凝斂在一張畫布的詩人藝術家。