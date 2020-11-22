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指尖上的藝術品 全台首創指甲彩繪結合視覺藝術

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

高雄「FF時尚藝術品牌」

與三位當代藝術家聯合推出『玩眉指藝跨域合作』

FF時尚藝術(FEN NAIL SPA)為了讓顧客將自身美感創造與個人藝術涵養融合，於今年推出「玩眉指藝跨域合作」企劃，開創有別於大眾所認知的美甲彩繪風格，為指尖上的藝術打造雋永的經典款式。

FF時尚藝術於2020年11月起正式展開美業及藝術跨域「玩眉指藝跨域合作」企劃，由三位當代藝術家林熺俊、陳建大明、賴新龍獨家授權，讓美甲師以畫作為創作主題進行二創，FF時尚藝術品牌旗下全新店點『FEN NAIL SPA本館店』也將於2020年12月19日（六）正式開幕，當天將以「玩眉指藝跨域合作」為主題進行系列VIP專屬活動。

FF時尚藝術旗下美甲師以『美甲藝術家』的身份，將他們專業的技法，揉合藝術感性的內涵。美甲藝術家們以上述三位藝術家之畫作為主調，再以美甲的形式進行再創，而創作過程中最具突破性的難度在於，必須將美甲作品維持在原著的主軸上，卻又要將畫布上之細節，細緻的處理在甲片上，而最令人興奮的莫過於是能將原本平面的畫，運用不同的素材，創造層次堆疊，更富有視覺上的立體感及透視感，也更具有挑戰性！

此次藝術家授權再創作品有藝術家林熺俊《尋徑嚮山水》系列、《入徑而行》系列，藝術家陳建大明《光源》系列、《超然水墨》系列，藝術家賴新龍《番紅花》系列、《花潤再現.夢蝶》系列。藝術家賴新龍作品在創作表現技巧上，使用自動技法，任由畫面色彩堆疊意外成現出各式的無以名狀的表現型態，且多為精神狀態的抽像繪畫作品，色彩繽紛燦爛，圖像有如自然形成，有如不可名狀與未知有機生命，此次和FF時尚藝術品牌共同研發出美甲藝術的文創發想，賴新龍以繪畫應用在指甲彩繪上，已經突破慣有的文創結合，這種另類思考，正能突顯生命體的燦爛。

原創藝術家:賴新龍 作品:《夢蝶》系列
原創藝術家:賴新龍 作品:《夢蝶》系列

陳建大明《超然墨界》系列作品從金、木、水、火、土的《五行》宇宙觀至《量子力學》、《超弦理論》的新見解，開展當代水墨的新風貌。其創作脈絡從「羅漢非羅漢」、「發光體」、「超連結」、「悠然」、「超然」系列作品，持續試圖穿透表像，凝視人的意志與靈魂，洞察攸關修行、能量、磁波、關係、沉靜、超越。《超然墨界》系列作品所進行的意向，即在練習「主客合一」與進入「統攝者」的境界，此次合作則在陳建大明東西方視覺美學持續激盪交融過程下，又開展出新的探索與實驗。

原創藝術家:陳建大明CC Da Ming 作品:超然水墨系列
原創藝術家:陳建大明CC Da Ming 作品:超然水墨系列

原創藝術家:陳建大明 作品:光源-9
原創藝術家:陳建大明 作品:光源-9

美甲藝術家則透過每一幅藝術家的畫作，感知創作者賦予作品的意義，再轉化自身對作品的理解，內化後再延伸出一副副別具意義的美甲作品，期盼走進FEN FAMILY的每一位顧客，都能打開將藝術滲透於日常的新視野。對此，藝術家林熺俊更表示：「藝術介入産業而提昇品牌的形像，絕對是時尚業的未來趨勢，特別是這一次美甲業者第一次嘗試結合了藝術家作品，使美甲業師更能跳脫出傳統的指甲彩繪，將彩繪工作轉變成如藝術家的創作，也同時大大提升了美甲業師的專業美學素養，將傳統美業轉型對於藝術時尚的追求。這一次藝術與FF品牌的結合，相信會對於台灣的相關美容産業開創了一個嶄新的視野！」

原創藝術家：林熺俊 尋徑/嚮山水160x100 cm (100P)壓克力畫布2020
原創藝術家：林熺俊 尋徑/嚮山水160x100 cm (100P)壓克力畫布2020

原創藝術家：林熺俊 尋徑/嚮山水2 162x112 cm (100P)壓克力畫布2020
原創藝術家：林熺俊 尋徑/嚮山水2 162x112 cm (100P)壓克力畫布2020

FF時尚藝術品牌執行長湯雅棼對於此次企劃表示：「FF創業至今已有10年的時間，從分租店面的一張美甲桌跟一張泡腳椅，到現在已有複合式美業的實體店面，10年的創業過程當中，遇到很大的瓶頸跟挑戰，我們也不斷的突破，希望可以創造有別於一般傳統美業的最高服務品質。在今年我們決定把原本Fen Nail Spa的店名，改為FF時尚藝術。兩個Ｆ分別代表『Fen』及『Family』。『Fen』是創始人的名字，也代表著創始人的初心。『Family』則是希望客人來到FF都有家的溫暖感跟回到家的歸屬感，也讓每一個熱愛技術的年輕人都能夠有一個舞台發揮。FF的核心希望不管從員工到客戶，以及所有喜歡技術的朋友，都能真正體悟到美的涵養，不只是外表，而是心靈的滿足感跟成長，這也是今年我們跟台灣藝術家首創結合的意義，讓我們的藝術美甲師豐富內在，尋找更多靈感，創造出更有生命的作品，而不再是只是為了工作的美甲工具人，因為不管是技術或者藝術作品皆需要有豐沛能量創造出有靈魂的作品。透過此次企劃，不僅讓更多愛美的人認識藝術文化，也證明FF的大家庭裡，我們不止精進技術，更提升內在成長。 」

FF時尚藝術品牌執行長湯雅棼
FF時尚藝術品牌執行長湯雅棼

而催生此次跨域合作的品牌藝術總監曲玲瑢則談到：「首先要非常感謝新願藝術的執行長王家荺引領我真正深入藝術的領域，也讓我思考定位FF新品牌發展元素的同時，興起了時尚美業亦能與藝術跨域的想法。更由衷感謝與FF攜手合作的原創藝術家們，讓我們能透過不同手法詮譯藝術之美。顛覆了美業過往傳統，更跳脫藝術現有框架定義，促成這次FEN FAMILY『玩眉指藝跨域合作』企畫。我期許透過FF的美甲藝術家與原創藝術家彼此的交融，能為美業及藝術激盪出更多驚艷的新視界，讓藝術能更融入我們的日常生活。讓美業不再是只有快速時尚，也可以是經典雋永的藝術，亦希望更多年輕人能經由FF接軌至藝術領域中，身心皆受藝術薰陶。」

FF時尚藝術品牌藝術總監曲玲瑢
FF時尚藝術品牌藝術總監曲玲瑢

未來FF時尚藝術將不止步於「玩眉指藝跨域合作」，而是將繼續延伸系列週邊精品，結合半永久紋繡項目，打破美業的既定規範，未來也將引進更多的藝術跨域主題，創造更多元的藝術時尚風潮。

2020年11月號,No.275
2020年11月號,No.275

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