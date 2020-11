來自世界16位從71-105歲女藝術家 創作年限都超過50年

東京森美術館 明年度最受期待大展【另一種能量】

東京森美術館日前公布新年度展覽計劃,最令人期待也矚目的項目是籌備多年將於2021年4月22日至9月26日推出的【另一種能量:繼續挑戰的力量-來自世界各地的16位女藝術家Another Energy: Power to Continue Challenging - 16 Women Artists from around the World】。

這個展覽將有可能超越已推出或即將推出的有關女性藝術家展,成為明年度國際藝術圈無法避開不談的一項國際性大展。

森美術館這個展覽結構格外宏觀而充滿了愛與敬意。

來自14個國家的代表藝術家,年紀從71歲橫跨至105歲。

創作年限都超過50年,最活躍時期是1950-70年代。當然,也有些依舊是目前國際女性藝術家的佼佼者。包括:伊黛‧阿德南Etel Adman、菲利達‧巴洛Phylida Barlow、安娜‧博吉吉安Anna Boghiguian、米里亞姆‧卡恩Miriam Cahn、Lili Dujourie、安娜‧貝拉‧蓋格Anna Bella Geiger、Beatriz Conzaler、卡門‧埃雷拉Carmen Herrera、金順貴Kim Soun-Gui、蘇珊‧拉西Suzanne Lacy、三島喜美代Mishima Kimiyo、宮本和子Kazuko Miyamoto、森加‧嫩格迪Senga Nengudi、盧基森Nunung Ws、阿皮塔‧辛格Arpita Singh‧羅賓‧懷特Robin White。

森美術館對於這項展覽的藝術家選取,採嚴密的田野調查與深入了解,為的是讓藝術家與作品都能演繹出屬於時代和創作的精髓,同時也深化藝術家作品的學術刻度,勢必會讓展覽啟發不同的閱讀經驗。