後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 伍

王瑞棋 當藏家都已搭高鐵走了 產業還在騎腳踏車…

「在這大半年的疫情期間，我看到最大的不同是，藏家購買作品的本質有很大改變。一、這些人多數是新進買家。二、這些人多數是年輕；年齡間數是30-45區間、經濟能力也都很好。三、這些人都做足了功課。所謂做足功課，指的是這些新進買家對於國際當代藝術發展的功課，都做得比你想得還要縝密」。「我想要強調的是，世界藝術這個大河流已經在改變，畫廊也好、藝術家也好，甚至是藏家也罷，不能再停留於過去單一個體身上，你得要注意到這條大河已經成形、已經有自己的流向，你不能再像過去一樣，坐在位置上；當作好像沒有這麼一回事」。也趣藝廊的負責人王瑞棋說。

「我想說的一個事實是，當台灣的若干畫廊還停留在國際當代藝術潮流是一片公仔、卡漫可愛風，究其實在這塊潮文化的流態裡，現在的趨勢早已經轉了一大圈，當年那些從公仔、潮文化的可愛風入手的年輕人，已經都開始在收藏原作，潮文化是個進階；是個讓自己能夠邁入更深邃藝術殿堂的進階，從潮文化到藝術；再從藝術到文化，這都是一個又一個的環節進階。如果說，藏家都已經搭高鐵走了，產業還在騎腳踏車，請問產業如何提供給藏家受眾更好的服務內容呢？千萬不要忽略這個改變的速度，我深深覺得，後疫情時代走到最後，當我們開始要面對一個常規性的日常時，產業再來做調適是來不及的。因為，速度；絕對不會停下來等你跟進」。「我在這段疫情期間，接觸到這些新進買家，有機會接觸這些人的生活空間，沒有錯；這些人確實都曾經遭遇過公仔盛行、卡漫風的潮文化階段，在這些人的漂亮住處，現在仍可能看得到滿滿、極度完整的『過去』。問題是，當我一方面驚訝這些公仔、球鞋…的龐大數量與精緻限量之餘，我更看到許多西洋當代藝術家原作已經進入這些人的居住空間裡」。「這證明一件事，公仔、卡漫文化是具備一種擴大現象。等於說，通過了這樣的基礎，這些年輕藏家是在這個基礎往上攀升發展，調整自己的收藏動向遠比你能預期的還要來得快，這些人抓取當代藝術思潮的速度比產業還要準確，同時也樂於把這些收藏經由不同型態的空間經營來達到分享的快樂，這樣的心態與作為早已經不是上個世代藏家的保守作風。我想，後疫情時代將會更加速這樣的發展態勢」。王瑞棋補充說。

「或許有人認為，這些跨區域的年輕藏家是因為家境寬裕關係，但事實真的不然。這期間我所接觸的新進客戶，多數是學有專精，更多數是在從事金融業。這些人有個現象不容輕忽，也就是她(他)們自己決定對藝術品味的趨向！在進入後疫情時代，更應該正視的一件事；是在於對於這些人、這些明天要領導潮流趨向文化的人，要看看她(他)們在想什麼」？

王瑞棋說「後疫情時代絕對會是一個重新創造價值的時代，這包括對藝術品的內容、藝術品的價格。你千萬不要以為在這個變速的時代轉換階段，就一定只有年輕當代藝術家的天下，我個人覺得這不是必然。最近我買了一件雕塑作品，可是一位80好幾的藝術家新作品！作品的風格、圖像、色彩，一點都不含糊，一點也看不出年紀的拘限。所以，別以為老屁股不會有新想法。關鍵點是在於，你；有沒有在這個時代的節點上，跟著速率在調整面對明天的視野」。

「我覺得面對這波疫情，台灣的政府在紓困的這個層面，確實已經有相當高的公務效力，但對於產業的振興；確實談不上。這個問題點是在於政府部門的人，本來就對於產業運營操作有一層隔閡，這使得要談產業振興會有使不上力的感覺」。「疫情期間發生的謬論？當然有呀！過度倚賴電子平台、甚至不分皂白鼓吹VR；就是荒謬至極的現象。電子平台並非不可行，但不是唯一。我覺得，畫廊的存在具備教育與買賣雙重效應。對畫廊而言，少做展覽與把展覽開到網路上，這真的是兩碼事。畫廊作展覽是一種本份，因為畫廊有經紀藝術家、有團隊…，本質性的庶務就應當訴諸於日常，解決疫情的應變方法很多，但更應該從合乎邏輯的合理性來做應變；不是全然以取消或網路平台化來作解決」。「這就好像台灣在談論藝術產業興設之道，一昧停留在對稅制這種粗淺的刪除與否，卻忘記台灣金融體制有沒有合乎潮流先提出改制」？

疫情，終歸會過去。問題是，當疫情過了，藝術產業能不能朝更精善路徑走，真的不是多開一個空間、有沒有網路化，這麼簡單的事！