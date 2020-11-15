以空山不空 打造「台南龍崎光節—空山祭」

策展人 陳雋中、辛綺

「2019龍崎光節—空山祭」是由台南市文化局所催生龍崎區的首次大型藝術活動，以台南的龍崎區虎形山公園為基地，並由陳雋中與辛綺二位策展人構思符合當地空山不空的腳本，再交由7組藝術家來述說故事完成作品。此展不僅結合鄉土、人文觀念，更為台南龍崎區帶來14萬參觀人次，甚至被喻為「台灣最美山林燈節」，今年底也將迎來第二屆「龍崎光節 : 空山祭 : 大地迴生」⋯

龍崎光節—空山祭」的起源契機，策展人辛綺在接受《亞洲藝術新聞》採訪時說到：「我們是以光蟲作品參與台南月津港燈節的藝術家，台南文化局葉澤山局長看到光蟲在月津港的作品形式後，他認為在虎形山也會是不錯的選擇。那時候我們也驚訝為什麼要選龍崎虎形山這個地方？原來葉局長在龍崎為教育世家，對這地方有感情，此外他也認為龍崎虎形山的地勢是一所很適合做故事的地方。但當我們到虎形山場堪後，認為虎形山只有做光蟲是不夠的，於是我們便想到以原本在月津港燈節的光蟲作品做出延伸，共邀七組藝術家以龍崎當地的議題，構思故事做藝術祭。另位策展人陳雋中補充說：「台南很多人會去龍崎爬山，市府也ㄧ直想活化那裡，以振興地方打造南關線的新亮點，發掘龍崎過去被低估的價值，於是策展的故事腳本便以「空山不空」的主題邀請藝術家進駐虎形山創作。此次藝術祭更像是活化地方的暖身。」

第一屆「龍崎光節-空山祭」排隊人潮

空山不空 展覽策劃是為邊陲地區轉換空與滿的觀點

策展人辛綺接續談及：「本來政府有意將台南龍崎這個地方，規劃作為垃圾掩埋場，因為這裡是個沒有什麼種植的惡地、人口又老化，整個山給人感覺空空的，外界認為因為是空空的山，才想把垃圾丟過去。雖然城市裡的人認為這是一座空山，可以作為垃圾掩埋場，但當地居民並不這樣認為；經過住民的抗爭最後這裡並沒有作為垃圾掩埋場，但掩埋場不是我們要講的故事，我們要講的核心是，這裡並不是空山，要讓來的人認識到這個山是滿的、有內容的，這是一個城市與在地住民對於「空山不空」的認知故事，我們因此才借用了光蟲的視角，以藝術季的方式來創生龍崎、並以「空山祭」為展名。」

陳雋中說：「我們先為這個展覽寫了腳本，再製成動畫，這部動畫包含「空山祭」的所有情節，讓這個議題變成一個具意喻性的故事，在環山的每個場景，我們按照故事的情節及時間序來展現總共9組作品。故事內容聚焦在龍崎對應外界觀點的空滿視角轉換，這個地方長期以來被認為人口外移，因此我們以故事中兩個外來者：光蟲跟烏雲，代表他們從都市以過去的外界視角。故事裡的螞蟻象徵居民、蜘蛛象徵家庭、鳥象徵社群之間的交流，從光蟲的微觀視角經過前面三件作品的歷程後，便會開始知道這裡不只是一座空山，而是有它的生態與文化。烏雲因為從遠觀的視角認為這裡是一片空無之地，因此下起了垃圾雨，而光蟲就會去反抗烏雲的行為，透過兩者的視角去辨證空到滿的過程，也是觀者來到此環山一圈後的心境轉換。」

2020年-2021年第二屆 「龍崎光節-空山祭：大地迴生」展覽海報

遊子回鄉的第二屆「龍崎光節 : 空山祭 : 大地迴生」

「空山祭」讓更多的人了解到龍崎這塊土地，在社會結構的轉換下，城鄉的配置並非對立，而是可以互補的衛星關係。龍崎可以成為台南市、甚至整個台灣的一處秘境。尤其，第一屆龍崎光節讓在地居民與外來者透過藝術祭發現了龍崎的可能性，也催生了第二屆「龍崎光節 : 空山祭 : 大地迴生」將於今年底登場。辛綺表示：「第一屆舉辦完後，我們認為只有『秘境開境、空山不空』是不夠的，因為在那之後更多人知道龍崎，而我們又繼續在這裏遇見了更多的朋友、聽見更多的故事，像是返鄉的人耕耘自己的特色農場，而原先火藥廠的前輩成立了永續發展的協會，每個人都想要用自己的方式來推動龍崎，因此我們有了大地可以包容一切的思考。

因此第二屆便以「 龍崎光節 : 空山祭 : 大地迴生」作為策展主題，這是源自一個龍崎當地的傳說，以窩鏡窗與蛇妖的傳說故事做為引子，位於龍崎鄉石槽村的窩鏡窗，是一處「七星墜地」地穴，由山壁自然剝落形成的窩鏡窗景觀，在傳說中「窩鏡地脈幻化為蛇，蛇遊走四方，最終被消滅而又變回了窩鏡窗。」闡述人與大地的多方面關係，最後展現出對於多元觀點的包容性。這正是我們想說的「 返鄉」故事，不僅只是返鄉，也是返回個人本心的安寧之所。這正反映2020年疫情帶來的劇烈變化，或許在「末日」將臨的恐慌中也是「回歸初心」，找到人心所在的最佳時機。今屆「空山祭 : 大地迴生」則試圖藉由一點詩意、一絲禪意的山野藝術祭，讓參觀者都能找到屬於自己的那份安定和純真的快樂。」

經過第一屆的「看見空不空」，「2020龍崎光節 : 空山祭 : 大地迴生」更聚焦回到以大地之母的角度，帶領觀眾經歷變化和劇烈的衝突 ，多元價值觀和不同團體之間的矛盾，最終卻回歸至土地的包容。第二屆「2020龍崎光節 : 空山祭 : 大地迴生」在今年因疫情沖擊下的特殊情境下，雖然許多人面臨分離與歸來，但在這個山林光節的藝術祭將會體會到更多關於遊子回鄉的溫馨和團圓意象。