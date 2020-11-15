10/16-2021/05/23 金馬賓館當代美術館

賴志盛【繞梁Linger】一個空間寫生的完成

到訪過高雄金馬賓館當代美術館（後稱金馬賓館）的人，一定對於這間重新改造、融合新舊痕跡的建築體印象深刻。以藝術的再進化為核心的金馬賓館，將整體環境塑造為藝術體驗的其中一環，無論是走在迴廊、旋上樓梯，或是置身展場之中。在10月16日推出的最新展覽【繞梁Linger】，邀請賴志盛現地創作六件以建築空間為發展構想的作品，觸發觀眾與作品、與所處環境的對話。

賴志盛關注空間中既有或正在形成的紋理，並將其轉化為作品的核心元素，牆面、地板、天花板、光線、與外部空間的連結等都是作品得以完整的關鍵。

踏入展場，兩面相望的落地窗前裹上整片PE膠膜，即是本次的其中一件作品〈𨑨迌/Linger〉，輕薄的材質隨風來回擺動，在地面勾勒閃爍光影，走近又可聞見沙沙聲響，提示觀眾空間裡存在卻不可見的元素；另一作品〈逗留II〉則運用冷氣機運轉時產生的能量與物質變化，於水泥牆上創造不停「漏水」的痕跡，提出關於無用與有用價值識別的思考；而作品〈向一堵牆學習〉則是賴志盛對於自身創作狀態的註解，藉由現地空間的一筆巧妙點出。

賴志盛的作品以幾不可辨識的型態，完成自然能量的循環與生成。「這是一個寫生的概念，透過現實空間打造相互對話的關係，有些是用光線，有些是用氣流，有些是用水氣，那其實都是環境裡我們不太會去感覺到的東西。」而觀眾身體在空間的介入，以及時間在此過程中的流轉變化，則是交疊出無限觀看世界的方式。

到訪過高雄金馬賓館當代美術館（後稱金馬賓館）的人，一定對於這間重新改造、融合新舊痕跡的建築體印象深刻。以藝術的再進化為核心的金馬賓館，將整體環境塑造為藝術體驗的其中一環，無論是走在迴廊、旋上樓梯，或是置身展場之中。在10月16日推出的最新展覽【繞梁Linger】，邀請賴志盛現地創作六件以建築空間為發展構想的作品，觸發觀眾與作品、與所處環境的對話。