嘉德香港2020秋季拍賣

中國嘉德香港2020 秋季拍賣會

亞洲二十世紀及當代藝術

拍賣：10 月8 日 下午 2:30 ｜香港會議展覽中心 . Hall 3DE

中國嘉德香港2020秋季拍賣會，亞洲二十世紀及當代藝術專場將於10月8日下午2:30在香港會議展覽中心舉行。時次秋拍亦設同步代拍服務，讓身處各地的藝術同好可在網上輕鬆參與拍賣，盡情投入拍賣魅力當中。

「亞洲二十世紀及當代藝術」專場將呈現逾170件作品。當中重磅呈現「時代的臉龐」專題，循藝術史脈絡聚焦二十世紀東西方現當代33位藝術家對於「人物」主題的詮釋，從巴黎蒙帕拿斯黃金年代引領風潮的人物——藤田嗣治《抱人偶的女孩》、潘玉良罕見的《蓄鬍裸男》出發，追隨「廣東三傑」對藝術革新的信仰，帶來林風眠富含人道精神珍罕的《基督受難》、丁衍庸霸氣萬千的《楚霸王》、關良深具時代意義的大尺幅《煉鋼場》；仰望朱沅芷描繪畢生之愛——詩人羅絲公主的稀有肖像，品味王沂東、艾軒、劉煒對美學的虛實解讀，迎接前衛藝術家草間彌生在宛如自畫像珍稀的《大海的眼睛》中的思辨，凝視超現實主義大師基里科（Giorgio de Chirico）投注對父親之緬懷及追憶的奇幻《義大利廣場的加富爾像》，以及沃荷（Andy Warhol）最具傳奇色彩的《淑女與紳士》與愛爾蘭藝術家菲吉斯（Genieve Figgis）獨到的變形人物之作；進而透過英國知名雕塑家葛姆雷（Antony Gormley）的存在主義之軀《把握IV》，對望拍賣史上呈現最為宏大的朱銘對招雕塑《太極系列：雲手、轉身踢腿》中生生不息的氣韻，和李真超脫凡俗的當代精神之像《無憂國土》；最後在日本明星藝術家奈良美智1990年代的繪畫、雕塑中經典的孩童主角身上，得到不畏前行的啟示，藉隨著作品回望歷史的過程中，展現時代美學蜿蜒的流變。

草間彌生

大海的眼睛

壓克力彩 畫布

約1970年代作

45.5 × 38 cm

估價：HK$ 3,000,000 – 4,000,000

《大海的眼睛》展現草間油畫創作上的重要進程──她首次將「眼睛」做為主角，以超現實的視角將它置於具象的自然中，用鮮明的色彩、宏大的佈局譜出一首波瀾壯闊的個人史詩。作品結合她特出的創作元素：無限網、波點、具像帶有個人意義的符號成就此經典。言說她在彼時面對保守日本畫壇的挑戰及堅毅向前的決心，如畫作中帶有波點紋理的海浪肆意翻騰，象徵個人或集體所面對的嚴峻處境，汪洋中一寫有「K」字的小船在風暴中一無所懼地破浪前行，暗示藝術家的在場，螢光粉色的船身與上方的眼睛形成呼應，如上方掉落的一根睫毛，承載她的所思所見，並揭示了即將登陸世界舞台的強大女力！

草間以慣常使用的「非常態」色彩描繪中央一藍一綠的眼睛，顛覆了傳統的認知，令其煥發生機。朱紅背景中交織的黃彩巨網，將平面的色彩紋理上升為一種「空間的紋理」，如一股股在時空中逆行的暗流，不僅傳遞著神秘的力量，更構建出多重層次的視覺衝擊，令人過目難忘。

除上述專題，此次並將呈現華人抽象巨擘趙無極60年代輝煌藝術版圖的開端之作《12.05.60》、朱德群1994年氣韻勃發的《發電體》，以及中國當代標誌藝術家曾梵志首件「雪景」主題鉅作與周春芽藝術精神的基石代表作《紅石》。此外，另有「閃亮的星」專題中所推薦的九位當代藝術之星，如趙趙、鄭路、梁任宏等人的重要代表作。精品雲集，值得期待！

而於九月九日，我們將發布嶄新的線上模式呈現一系列的秋拍精品，敬請密切關注。最末，是次我們很榮幸與角度文化（GOFO Art）、香港慈善機構「願望成真基金」合作，舉辦一別具意義的「願望童行」慈善企劃，該活動淨利將用於幫助香港及澳門3至17歲患有重病的兒童實現生命願望及醫療相關服務。

奈良美智

被遺忘的小狗、等待（雙聯作）

壓克力彩 紙本

32 × 24 cm × 2

估價：HK$ 2,200,000–3,200,000

《被遺忘的小狗》、《等待》（雙聯作）展現了奈良90年代創作最核心的「孤獨又堅毅」、「反叛又渴望溫暖」多重情感。畫中主角更為日後風靡全球的「失眠夜」、「夢遊」系列的關鍵母體，在其創作脈絡上意義深遠。作品描繪身著棕色小狗服的孩童所處的兩個情境：一坐在紙盒中向外張望，彷彿以叛逆的眼神回應外在世界；另一趴在地面，順從地仰起頭，等待著點點關愛。畫中的「紙盒」為奈良美智經典造型元素之一，身處紙盒中的小孩，正如19歲因熱愛畫畫，隻身前往東京重考的奈良美智，在看似被遺忘在狹小的空間中，倔強不屈地為內在的自我之聲積攢能量，使作品成為他從藝之初真實的心理寫照。奈良以多重幻變的色彩層次，展現內在豐富的情感，並通過「拓印」塑造肌理，呼應傳統日本畫（Nihonga）層層疊加的上色技法，顯示他對中西藝術的深刻思考。

丁衍庸

楚霸王

油彩 纖維板

1971年作

61 × 45 cm

估價：HK$ 3,500,000–4,500,000

在《楚霸王》中，丁衍庸提出對中國文學及戲曲經典人物撼人的現代詮釋，他以疾馳之筆勾勒項羽粗獷雄渾的身姿，簡拙的造型突顯出原始岩畫般的動人生命力，遊弋東西的線條魅力訴說書畫同源的精神。丁公雖以野獸派色彩的「表意性」入畫，但未採如馬蒂斯（Henri Matisse）平面裝飾的造型，而將色彩的表現力糅合於東方古老的線性傳統，從而與人物的性情、氣質緊密貼合。他以火焰般炙熱的橙紅，展現項羽豪放而剛烈的人格魅力，以藍彩展現虞姬的理性和內斂。飽和的用色隨其標誌性「頂天立地」式的人物構圖恣意流淌，豪氣萬千的情緒穿透力生成此紀念碑式的英雄氣概，形塑項羽傲視群雄的氣蓋山河。作品完熟而自信，而丁公一生以戲曲題材所呈現的油畫創作僅見7幅，在本就存世不足200件的油畫作品中更見珍稀，突顯《楚霸王》可遇不可求的分外之珍。

朱沅芷

坐在椅子上的女人

油彩 絹布 裱於纖維板 1940年作

64 × 48 cm

估價：HK$ 2,500,000–4,000,000

首呈拍場的《坐在椅子上的女人》為朱沅芷珍稀描繪畢生所愛──其第一任法國妻子暨詩人羅絲公主（Paule de Reuss）的鑽石主義時期代表作。藝術家在此罕見地以東方的絹本取代畫布，此絲絹為朱沅芷的母親在戰時由家鄉寄給他的材料，其對此珍視異常，以絹本代替畫布的使用，在其畢生創作中微乎其微。而在此之上，他豪邁地以西方的油彩、現代主義的精神下筆，在背景處以青綠、棕褐大面積的磅礡用色拉出空間維度。並以宛如書法用筆跌宕有致的線條、溫暖的黃澄大地色系用彩，詮釋畫中主角的身姿。女子的身體曦長，神情溫婉，輕放在膝上的書籍點出她的身份。其穿著典雅大方，V領的洋裝設計與寬版的腰帶，指涉1930 年代末期巴黎流行的服飾風格。其臉龐可見多邊形組構的塊體，這些天藍、玫瑰紅、嫩綠的色塊為藝術家鑽石主義的經典表徵，正如同躍動的音符，讓她展露獨特的詩意與生氣。雖然作畫時其與羅絲已分開多年，但兩人仍為摯友互相關懷，畫家將年輕時真切的情感訴諸筆下，留下了美好的追憶，與戰時的藝術靈光。

林風眠

基督受難

彩墨 紙本

1953年

68.5 × 68.5 cm

估價：HK$ 2,500,000–3,500,000

早在留法時期，「人道主義」便是林風眠致力挖掘的視角，他曾憑藉表現人性掙扎的作品《摸索》、《生之慾》入選巴黎秋季沙龍展，展露崢嶸。而在回國後，他致力將西方哲學中的人道主義思想貫徹於教學及創作，成為指引萬千學子求藝途中的「燈塔」，更於50年代圍繞人道精神創作了一系列飽富精神力量的作品，但卻在文革動蕩中幾盡全數被毀，首呈拍場的《基督受難》為此幾乎絕跡市場的珍稀「基督題材」代表作。

創作此作時林風眠已遠離教育界的鬥爭，隱居上海，幾何的塊狀分割畫面，展現他對個人處境與時代精神的深切思考。濃烈的黑線條深化了「神跡」發生的戲劇性氣氛，渲染若宗教般肅穆與莊嚴的儀式感；耶穌身後耀眼奪目的天啓之光，呈現放射狀的金色強光，若突破畫面的桎梏，普照大地，預示著耶穌重生後的「新世界」圖景。林風眠在此特採單點聚焦，將耶穌置於畫面深處，實為其在煎熬境遇中，自我內心的真實寫照，並言說了對生活與藝術的信仰——即便受外界打壓，他仍如耶穌般願為理想獻身，面對困頓的荊棘之路一無所懼，永作藝術真、善、美的信仰使徒之心昭然若揭。

朱銘 | 太極系列——雲手、太極系列——轉身踢腿（一組兩件）

銅雕 版數： 1/8（左）； 2/8（右） 1996年作（左）；1999年作（右）

左： 253 × 171.2 × 142 cm；

右： 203 × 180.3 × 127.5 cm

估價：HK$ 9,600,000–15,000,000

今次榮幸呈現朱銘經典太極對打作品體量高度冠絕拍賣史的偉岸巔峰巨製——《太極系列：雲手、轉身踢腿》，一靜一動的對招之姿以253、203公分拔地倚天般的懾人尺幅傳遞著強大的魄力和量，凝錬而大氣的當代雕塑語彙彰顯朱銘欲藉此作「傳世立言」的宏大壯志！《雲手》以峭壁般的剛直線條傳遞藝術家大刀闊斧的貫通之力，塊面間的橫互又似書法腕力的頓挫抑揚，展現大氣魄與大無畏的強者風範。《轉身踢腿》則調和了勁健如風的利落動態與穩如泰山的高大勢能，延展蓄勢而出的十足威力。兩者間動靜相隨、剛柔並濟，至深闡述了既是鮮明相對、也是和諧共生的太極二元論，加深了雕塑語言由形象走向精神的融會貫通，令人過目難忘！朱銘畢生創作中尺寸高度逾2米者僅止20件，而當中以對打形式呈現者更僅有五組，此作之珍稀難得不喻自言。

李真

無憂國土

銅雕 版數：EA ¾

1998年作

89 × 157 × 53 cm

估價：HK$ 2,500,000–4,500,000

備受當代藝壇注目的李真自唐宋佛像簡約圓潤的體態發想，以墨色生漆的傳統技藝創作出在形式上兼具傳統美學的氣、勢、韻，又融入重心結構變化的現代趣味和渾圓體態，在思想上融涉儒釋道的獨特雕塑作品。本此拍賣匯集三件藝術家經典之作，通過將「既重又輕」的視覺體驗與「超以象外」的神態天趣相結合，引發觀者對當代生活的反思。其中，《無憂國土》乃其揚名之作，是李真最早注入莊子「逍遙遊」思想的作品，莊子肅穆的神態被藝術家巧妙轉化為帶有天真與敦厚的赤子面貌，自內而外立體塑造出人物返璞歸真、自在無憂的澄澈心靈。該作曾在2004「OPENASIA 威尼斯第七屆國際雕塑及裝置大展」得到義大利策展人德格蘭迪（Paolo De Grandis）高度青睞，並在日後促成李真於2007年的威尼斯雙年展中獲邀舉辦大型個展，為其打開國際知名度的標誌性關鍵之作。

曾梵志 | 無題 | 油彩 畫布

2012年作 | 330 × 215 cm

估價：HK$ 5,800,000–8,000,000

宏大的《無題》為曾梵志珍罕的「雪景」主題之作。曾氏畢生迄今該主題之作僅只三幅，《無題》為系列之首作，更是三件中的最大尺幅者！作品集結「亂筆」系列發展10年的純熟功力及如入無人之境的創作狀態。畫面以黎明升起前的暗夜為主軸，蒼勁的亂草線條橫亙於眼前，盤根錯節。朝霞在幽夜中散發出玫瑰色的光彩，漫天紛飛的落雪如舞動的精靈躍入人間，詩意盎然。曾梵志以工作室外的園林景象為靈感，脫離早期「亂筆」系列的緊密，表達空靈而超然外物的精神。作品完成後甫參加曾梵志於倫敦高古軒的歐洲首次個展，即獲歐洲知名藏家暨南岸藝術中心（Southbank Art Center）重要贊助人舒爾夫婦（Mr. and Mrs. Schull）收藏，隔年並被放入巴黎市立現代美術館所舉辦的曾梵志大展，且被藝術家自選呈現於個人工作室網站首頁至今，足見其對藝術家特殊的重要性。是次首現拍場，意義非凡！

趙無極 | 12.05.60 | 油彩 畫布

1960年作 | 24 × 33 cm

估價：HK$ 3,500,000–4,500,000

經歷事業的蓬勃發展與創作的飛躍，「璀璨六〇年代」為趙無極藝術歷程中具劃時代意義的節點，《12.05.60》可見該時期藝術家將東方書法與抽象語彙相融合，進一步從平面化走向空間表現的經典演繹。趙無極在此以大地與光的原生色彩：銘黃、翠綠與褐、黑色，將早期的象徵符號蛻變為帶有書法筆韻、捲曲爽利、重巒相疊的綿密線條，在色光交織中，呈現激越的自然生機，在變幻的抽象畫語中彰顯出豐富的繪畫性、強大的凝聚力與其精神思考，鋪陳「至小無內，至大無外」的廣邈山水意境，邀觀者共遊。

安迪・沃荷

淑女與紳士（雙聯作）

壓克力彩 絲網油墨 畫布

1975年作

35.7 × 28 cm × 2

估價：HK$ 1,400,000–2,500,000

《淑女與紳士》來自「波普藝術教皇」沃荷（Andy Warhol）始於1970年代、個人創作規模第三大的傳奇系列，該系列於今年3月倫敦泰特美術館舉辦的「沃荷大型回顧展」中始首次於獨立展廳集中亮相，突顯其在藝術家創作生涯中獨一無二的要意以及舉足輕重的學術地位。畫中的人物原型為該系列中最得藝術家青睞的紐約街頭變裝女郎潘奈爾（Aphanso Panell），沃荷匯融攝影與絲網印刷術的標誌性表現手法再現主角，將畫面元素於不同畫幅中「錯置」的安排，展現人物各異「面相」下的多元身份。而多層的霓虹色彩和立體的筆觸，則涉指外界對跨性別群體造成的傷痕，展現藝術家對跨性別身份及種族歧視等美國社會主要矛盾的觀察與詰問。作品自完成後便藏於藝術家工作室直至1987年沃荷離世，後由基金會收藏長達20載，期間多次認證，備顯重視，可謂收藏沃荷作品的最佳選擇。

同場隆重呈獻：

著名香港導演楊凡的「逝水年華：一封寫給香港的情書」展覽 及

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