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現階段藝術界的現境 藝術家：這波疫情讓人看到兩種極端

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
美聯社
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也許，對多數的人來講，早已經不再關心這個數字了。

目前，COVID-19全球的確診病例數3212萬多人，死亡人數來到98萬多人。美國依舊是全球確診人數最高；來到697萬多人，死亡也有了20多萬人。

當人的心理解封，或許就會下意識覺得事態已經不再如過去的嚴重，對防疫的戒慎恐懼也不再擺在心上。只是，時間一分一秒的在走，病例數也分秒在作遞增，我們或許會因為新鮮的議題驟升而轉移了焦點，但實際上，新冠疫情依然如影隨形咬著這個環境不放，任憑再多的生鮮議題也無法幫我們移除病毒！

一波未曾被預料的疫情，摧毀了多少原本圓滿的家庭，也崩潰了多少原本在計劃內的雄心壯志，但最挫折人心應該是一場依然在行進中的疫情，徹底將人的黑暗面打出原形。全球的環境瀰漫一股史無前例知人知面不知心，就好像左手在防禦疫情，右手卻伸向別人窮揮耳光。表面上，好像防疫的工作是在持續，但殊不知多數的人類慣用右手、右手的力量也較大，以右手打擊別人，卻以左手來做防疫；力量怎會顯著呢？

那天跟一位80年末段班的藝術家談話，他沉重地說；這波疫情讓人看到兩種極端，一種是懂得累積資本、善用沉潛期，做自己的事，而把個人潛力升值的人。另一種是只想短期生存，善用小聰明的人。

這話似乎不帶任何技術性的指涉，但卻點出現階段藝術界的現境。

誇大自己能耐、虛報自己履歷。把抄襲美名為參考或學習。巧奪藝術家的創作資產，卻無償占用。…，藝術界其實沒有太多新鮮黑暗面、惡質性，存在的永遠只是投機與對自己人生有極大誤會的自以為是，好像個人的取巧與小聰明是不會被識破，好像只要能讓實錢進入口袋，管它名聲是虛名或實名！

我們在疫情的強力制壓下，看到的盡是人對於膚淺、苟且的藝(易)術行為的吞忍，而不是對於懂得沉潛的人更加尊重。

為什麼一場疫情，連人的是非價值也變得如此淺根？當這樣的醜陋被拔根，能夠再建立得起來嗎？

然後，我們也看到另外一群人，堅定守著本業，克服現階段封境、封城、運輸困難的窘迫，想盡方法把好的作品能夠放進自己的行業裡。也許，這裡有著單純的商業動機，但這樣的商業行為卻相對令人覺得受到尊重。

日本知名藝術家大卷伸嗣為了台灣個展，隔離14天之後，跟著台灣工作團隊沒日沒夜進行艱難的布展工程。我單獨有個機會訪問他，問到他面對每件如此掏心掏肺的大型裝置是否都會抱持必勝的心念？沒想到他竟然跟我說「沒有！我常會在心理先有服輸的準備。原因只是在，你終算計算得多縝密，你也永遠無法預料突然。先有服輸的心理準備，不是要先喪氣，而是讓自己能夠更謙虛懂得改正」。我常常會在自己的工作過程中，屢屢被受訪對象醍醐灌頂，受用無窮。我其實一直覺得自己毫無成就，但就是這些人；讓我有勇氣再去拚搏。

這個月，我們選了好幾位具備能衝破現境、勇於挑戰自己的藝術人。封面人物的尤利亞斯‧福克利、Articker背後的重要推手Tomasz Imielinski、舊金山現代藝術博物館背後的費舍爾藝術基金會創辦人、耗費20年編纂完成【丁衍鏞油畫全集】的立青基金會團隊，當然；大卷伸嗣、薛保瑕、林鴻文…，這些人真實做到了「堅持不住，再堅持一下就好」的堅毅與果敢。

能夠守住自己的基礎原則，其實不難。難的是我們經常忘記自己是怎樣走來的！

2020年10月號,No.189
2020年10月號,No.189

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