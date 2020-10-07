雙A戰略引領 妹島和世打造上海藝術產業新地標

一個將超越香港中環H Queen's機能，由日本頂級建築設計師妹島和世在中國第一件建築藝術作品–上海西岸藝島ART Tower，再次顯現上海市政府對於打造上海文化品牌戰略部署的強大企圖。妹島以7棟建築群所共構成的上海徐匯區新地標，一層的柱子傾斜度達65.3度、頂層的柱子傾斜達89度，感覺上好像是歪樓，但；這棟建築群的表情不僅於此，整個建築外觀被鏡面所包裹，也等於讓鏡面將周圍的樹林映射到主體外觀，使得這透明的立方體建築群就好像是飄浮在半空中魔幻辦公空間。

特別的是，這個將會標榜國際藝術產業交易中心區，希望能讓拍賣公司、畫廊、藝術相關產業與活動…；皆能進駐到這棟新大樓，形成千億級藝術品產業規模。預計第二屆上海國際藝術品交易月(10/15-11/15)期間開放樣板空間供參觀。

「西岸藝島ART Tower」將具備三方面優勢特色：

一、「聚合型」的藝術空間。建築中可集聚不同類型的藝術品交易展示空間，包括2300平方米達到國際標準的公共展廳和2000平方米獨立的藝術品周轉存儲區；同時，「上海國際藝術品交易中心」將遷入並提供產業落地整體配套服務。

二、「一站式」的交易服務，將依託上海國際藝術品交易中心，從政策、流程及運營三方面為藝術機構提供最大化的服務便利。

三、「全要素」的產業生態。精準對接排名前5的拍賣行、排名前20的畫廊等藝術品交易產業主體，並向上下游及外延行業拓展，構建集產業鏈、創新鏈、資金鏈、服務鏈為一體的藝術品產業生態圈。比較值得留意的是，在今年7月上海向全球推介「西岸智塔AI Tower」之後，9月再度公布「西岸藝島ART Tower」，西岸在所謂雙A「ART&AI」戰略齊進之下，科技與藝術；勢必讓這個城市受到國際矚目與熱議。