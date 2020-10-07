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疫情凸顯兩種極端— 懂得沉潛累積資本與只想短期生存的人

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
台灣視覺藝術協會理事長吳尚邕 (圖片提供/吳尚邕)
台灣視覺藝術協會理事長吳尚邕 (圖片提供/吳尚邕)

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 肆

「實際上，這半年多來，從藝術家的角度來看，疫情並沒有影響到任何」！「我這樣說吧！對一位藝術家來講，慣例性是二年或三年有一次個展。以我來舉例，我本來就排定是明年初有個展，但現在延期到明年下半段。問題是，眾多經濟活動停擺的時間，本來就屬於藝術家準備展覽或常規性要創作的時間，疫情；當然對生活有影響，但對藝術家的創作是沒有影響的。我的展覽時間受到挪動，從另一個角度看，那就是把準備時間再挪長一點罷了」。

「我們應該要正視的、屬於個人本質的問題，是在於當機會來了，所提出的作品，到底成熟與否？到底是不是已準備好了」？吳尚邕說。這位1988年次，目前是社團法人台灣視覺藝術協會(Association of the Visual Arts in Taiwan，簡稱視盟AVAT)的理事長，也是視盟成立以來最年輕的理事長。

吳尚邕有著藝術家典型的敏銳知覺，同時也有著他這個世代慣有的犀利。他說「我倒是發現，半年多來發生在這個環境裡的藝術現象值得深思。因為許多活動都暫延、喊停，使得藝術家利用網路平台來爭取曝光與創造收益，運用自媒體我個人真沒有太大意見。但一項活動原初的美意走到後來不再純粹，甚至也有潛伏著許多不良的後果，我就覺得該重新思考這樣事情的適切性」。

「藝術家從一個比較平實的角度來推薦自己的創作，這無關對錯。問題是，活動到了後來似乎變成鼓勵一種急躁的商業交易模式，作品的本身不再具有一定的素質，投入活動的人把藝術創作當作過於簡易的方式，日以繼夜趕工、然後po上平台，希望快速達成交易。我當然知道市場會對這樣的模式能夠容忍，原因在於供需是存在。可是，藝術的本質不應該被視為一種生產。當大家在這樣的平價交易基礎下，人到底對藝術是否真正理解、欣賞呢？我很懷疑」。「你知道嗎？這樣的活動走到後來，我開始看到藝術家把庫存祭出來。

這樣舉例吧！假若同樣的作品過去在畫廊是價格5萬，現在祭出到平台是8千。請問，這對過去在畫廊以5萬買的藏家，情何以堪呢」？「我們在建構一件事或面對一個活動時，當然都能夠以這類事情是一個短期的；是活動性質來看待。可是，當一個行為的本身很有可能延展出對年輕創作者價值的崩壞、只專注想快速賺錢；進而讓藏家對藝術收藏沒有任何遠程的期望，請問；面對這樣的歪樓情況，我們到底還得花多少時間來弭平這個因為短暫活動所造成的傷害呢」？

「就像台灣存在許多的飯店型博覽會吧！藝術博覽會本來就應該有內容分工、專業分項，它應該提供不同的選項。可是，這樣的講求現在日漸稀微，對於畫廊的品管也愈來愈放鬆，因為主辦方只想要填滿展間，而不再對參展畫廊提供的藝術家作品有嚴格篩選與建議。當這樣的商業模式一發不可收拾猛爆出高數量時，給我的感覺就好像是四處充斥的抓娃娃機。因為太多，反而易造成機台根本沒多少人在使用」。「而對藝術家好嗎？當然是不妥當。藝術家的創作本來是被期待的，現在因為必須滿足畫廊需求，作品越畫越快、越畫越小，創作質量怎可能不會被稀釋呢」？「藝術家也許現在不自覺，但假如當一位藝術家終於好不容易站上一個高階時，面對市場不斷拋出的自己過去輕率任性所為的作品，這個後果是藝術家得自己承擔，不是畫廊、也不是藏家」。

「我們真的應該在段疫情期間，就好像瑤華老師講的『重新學習』。藝術家要更純粹去面對自己的創作，而整個環境也可以在這段期間重新去思考過去沒有做好、做足，我們可以趁此重新修正，讓未來能走上正規」。「就像最近視盟與國藝會針對藝文補助結構的問題，視盟覺得面對現階段不斷更新發展的視覺藝術類項，怎可能還停留在簡易被歸納的『視覺藝術』項目中呢？應該把補助更細分為：創作與展覽、展示與技術、教育推廣與溝通詮釋、研究與出版、品牌與加值及無法歸類或新發展之計畫等六大項」。「甚至該把視覺藝術產業所涉及各種專業技術分工項目，都納入更廣大的補助向度，鼓勵專業技術能逐漸導正長期失衡的產業結構」。

「在這波疫情看到了什麼？我看到兩個極端，一種是懂得累積資本、善用沉潛期，做自己的事，而把自己潛力升值拉大；一種是只想短期生存，善用小聰明，這種對藝術與藏家的養成都是不利的」，吳尚邕說。

2020年10月號,No.189
2020年10月號,No.189

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