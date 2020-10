疫情凸顯兩種極端— 懂得沉潛累積資本與只想短期生存的人

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 肆

「實際上,這半年多來,從藝術家的角度來看,疫情並沒有影響到任何」!「我這樣說吧!對一位藝術家來講,慣例性是二年或三年有一次個展。以我來舉例,我本來就排定是明年初有個展,但現在延期到明年下半段。問題是,眾多經濟活動停擺的時間,本來就屬於藝術家準備展覽或常規性要創作的時間,疫情;當然對生活有影響,但對藝術家的創作是沒有影響的。我的展覽時間受到挪動,從另一個角度看,那就是把準備時間再挪長一點罷了」。

「我們應該要正視的、屬於個人本質的問題,是在於當機會來了,所提出的作品,到底成熟與否?到底是不是已準備好了」?吳尚邕說。這位1988年次,目前是社團法人台灣視覺藝術協會(Association of the Visual Arts in Taiwan,簡稱視盟AVAT)的理事長,也是視盟成立以來最年輕的理事長。

吳尚邕有著藝術家典型的敏銳知覺,同時也有著他這個世代慣有的犀利。他說「我倒是發現,半年多來發生在這個環境裡的藝術現象值得深思。因為許多活動都暫延、喊停,使得藝術家利用網路平台來爭取曝光與創造收益,運用自媒體我個人真沒有太大意見。但一項活動原初的美意走到後來不再純粹,甚至也有潛伏著許多不良的後果,我就覺得該重新思考這樣事情的適切性」。

「藝術家從一個比較平實的角度來推薦自己的創作,這無關對錯。問題是,活動到了後來似乎變成鼓勵一種急躁的商業交易模式,作品的本身不再具有一定的素質,投入活動的人把藝術創作當作過於簡易的方式,日以繼夜趕工、然後po上平台,希望快速達成交易。我當然知道市場會對這樣的模式能夠容忍,原因在於供需是存在。可是,藝術的本質不應該被視為一種生產。當大家在這樣的平價交易基礎下,人到底對藝術是否真正理解、欣賞呢?我很懷疑」。「你知道嗎?這樣的活動走到後來,我開始看到藝術家把庫存祭出來。

這樣舉例吧!假若同樣的作品過去在畫廊是價格5萬,現在祭出到平台是8千。請問,這對過去在畫廊以5萬買的藏家,情何以堪呢」?「我們在建構一件事或面對一個活動時,當然都能夠以這類事情是一個短期的;是活動性質來看待。可是,當一個行為的本身很有可能延展出對年輕創作者價值的崩壞、只專注想快速賺錢;進而讓藏家對藝術收藏沒有任何遠程的期望,請問;面對這樣的歪樓情況,我們到底還得花多少時間來弭平這個因為短暫活動所造成的傷害呢」?

「就像台灣存在許多的飯店型博覽會吧!藝術博覽會本來就應該有內容分工、專業分項,它應該提供不同的選項。可是,這樣的講求現在日漸稀微,對於畫廊的品管也愈來愈放鬆,因為主辦方只想要填滿展間,而不再對參展畫廊提供的藝術家作品有嚴格篩選與建議。當這樣的商業模式一發不可收拾猛爆出高數量時,給我的感覺就好像是四處充斥的抓娃娃機。因為太多,反而易造成機台根本沒多少人在使用」。「而對藝術家好嗎?當然是不妥當。藝術家的創作本來是被期待的,現在因為必須滿足畫廊需求,作品越畫越快、越畫越小,創作質量怎可能不會被稀釋呢」?「藝術家也許現在不自覺,但假如當一位藝術家終於好不容易站上一個高階時,面對市場不斷拋出的自己過去輕率任性所為的作品,這個後果是藝術家得自己承擔,不是畫廊、也不是藏家」。

「我們真的應該在段疫情期間,就好像瑤華老師講的『重新學習』。藝術家要更純粹去面對自己的創作,而整個環境也可以在這段期間重新去思考過去沒有做好、做足,我們可以趁此重新修正,讓未來能走上正規」。「就像最近視盟與國藝會針對藝文補助結構的問題,視盟覺得面對現階段不斷更新發展的視覺藝術類項,怎可能還停留在簡易被歸納的『視覺藝術』項目中呢?應該把補助更細分為:創作與展覽、展示與技術、教育推廣與溝通詮釋、研究與出版、品牌與加值及無法歸類或新發展之計畫等六大項」。「甚至該把視覺藝術產業所涉及各種專業技術分工項目,都納入更廣大的補助向度,鼓勵專業技術能逐漸導正長期失衡的產業結構」。

「在這波疫情看到了什麼?我看到兩個極端,一種是懂得累積資本、善用沉潛期,做自己的事,而把自己潛力升值拉大;一種是只想短期生存,善用小聰明,這種對藝術與藏家的養成都是不利的」,吳尚邕說。