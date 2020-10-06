藝術是生命動能的引擎 從心出發的美育機構

台中美伸學執行長 曾國良

聖修伯里在《小王子》的名言：「我要說的祕密非常簡單──用心去感受，才能瞭解一切。重要的事物是無法用肉眼看見的。」當我們談藝術，我們在談關於藝術的秘密是什麼?藝術是否可以為下一代打造一個精神上永恆平靜的搖籃？或許對2019年成立於台中的美伸學而言，其品牌底蘊可以回應這個叩問。「美伸學」創辦人為霧峰林家後代林美伸，他認為社會要進步需從教育著手，因此打造結合藝術與與心理輔育的藝術育療機構，藉由專業的心理學兼容並蓄進行兒童與成人的生命教育。對美伸學而言，他們觸及到藝術最本質的精神：藝術是生命動能的引擎，將藝術與人的生命緊繫在一起。他們沒有華麗繁雜的學術與理論，而是從心出發，回到藝術創作最簡單的本質：人與生命。《亞洲藝術新聞》本期專訪美伸學執行長曾國良，分享他肩負藝術教育工作者身份所認為關於藝術本質的秘密...

透過藝術創作與心理輔育 讓每個人回來做自己

談及為什麼美伸學以藝術教育為核心？美伸學執行長曾國良表示：「以我為例子，藝術沒有放棄我，沒有讓我放棄對生命的動能。許多被視為成功的人，會被定調為一個值得學習的對象，是因為他比別人更有生命力，而我認為藝術能給出這種生命力。因為藝術賦予生命三個價值：社會認同、自我認同與創造價值。在藝術創作的進程中，我們有機會了解這個世界，所以就能創造社會認同，也有機會了解自己，因而創造了自我認同，就能向這個世界發聲，進而創造價值。」曾國良接續談到：「為什麼要開辦藝術教育？因為我們希望用教育的方式讓更多的人認識藝術，而不是只有看似高不可攀的買賣行為，一般觀者對藝術有距離，是因為不了解藝術創作可以帶來探索自我與療癒的功能。因此今年8月在高雄新創生活展，我們就開放讓大眾一起參與共同創作，透過藝術創作的情感宣洩，他們可以更認識與親近自己。」擁有藝術學院體制背景的曾國良認為：「學校在乎的是學程，但我可能是用一個更本質性的角度去檢視藝術這件事，本質是：回到我們的初心。創作在心，不是在腦，這是很抽象的，我們很難用語言解讀藝術，所以美伸學所強調的的育療，就如同蔣勳說的：『美是回來做自己』」

新創生活展 展覽現場提供現場民眾共同創作

美伸學文化品牌價值 傳承霧峰百年林家的風骨與品格

美伸學作為以人為本的教育機構，怎麼選取與其合作的藝術家與藝術教育工作者？「人」的本質是很重要的因素。曾國良表示：「霧峰百年林家是美伸學很重要的一個立基點。這個家族在乎的是傳承與風骨，在他們的意識形態裡，多得是使命跟情懷，因此在乎的是人品、傳承與禮節。因此在由林美伸所創辦的美伸學這個分支裡，伴隨更多的是延續創辦人對於品格與品味的精準度。比如這個核心直接影響了我們選擇夥伴的標準，例如我們在意與合作藝術家相處的過程與感覺，以及走過這個過程的意義，不是聚焦在短期的操作，而是我們能彼此欣賞，並且有一個共識可以往前走。再來的先決條件是，必須要有做自己的才氣，用做自己的態度去看待這個世界，並玩得開心。尤其我們都是很年輕的教育工作者以及新創團隊。這個年輕讓我們多了許多使命感去傳遞價值。在這個以藝術教育為主調的教育機構，是一個新的領域，因此我們也在挑戰，怎麼樣在未來形塑一個被認同的藝術教育品牌，讓美伸學進到市場端，也讓我們的大眾更了解我們怎麼去定義有別於學校體制外的教育與藝術。

敬於才華 合於人品 以使命感為本的藝術教育工作者

然而美伸學跟其他藝術文化教育機構的區別性為何？曾國良認為：「我們的獨特性，就如我所強調的是，我們的產品是人，是我們加入的老師。老師們提供學員美伸學所期望的教育方法，包括培養格局與心態。因此這個思想輸出的載體，就會是我們的老師，課程只是工具，是我們將思想延伸的一種方式。至於市場性呢？大部分的人一定先看課程，再來才發現老師才是最重要的。因此在我們目前擴大招生與徵才的階段，我希望我們教育工作者的特質，帶有求新求變、有熱情、有使命感。尤其是使命感，教育一定要伴隨使命感，不然就會流於形式，在兒童藝術教育這一塊，我們認為小孩子很純淨，所以是特別具有敏銳度的，是不是從心教他，他們會知道。而我們想要談的就是，藝術學習創作與教學，都要從心出發，彼此的回饋就會真誠。所以在美伸學會是多重雙贏的合作關係。這裡是一個機會，不管是從執教到創作到展出，都能整合到我們的體系，我們可以提供給老師與學員許多藝術實務與創作的樣貌。」

美伸學創辦人林美伸於成人班繪畫課程教學中

美伸學像植入文化種子的培養皿，他們以藝術育療拉近成人與藝術的距離，對兒童藝術教育則是從小培養他們透過藝術創作為自己打造心靈平靜的溫床。創辦人林美伸與執行長曾國良將自己與其工作夥伴定位成藝術教育工作者，透過「藝術育療」，讓美伸學彷彿牧羊人般，引領個體抽絲剝繭自己的生命密碼。