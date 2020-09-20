時間，走到9月。

COVID-19疫情依舊像鎖喉般緊緊掐住每雙驛動的腳步，當移動成為生命無法承受之重的時候，停留在原地或者是以原地畫圓擴延，幾乎讓每個人都只能在方寸間尋求一個假想式的浪跡。

這段持續在進行的疫情，已逐漸浮現許多「COVID-19社會症候群」確實在翻轉過往慣性的行為。

1 / 藝術市場模組重新制定：線上平台的服務本來就有，在疫情發生不鼓勵群聚原因之下，線上交易成為消費新選項，更間接促成電訊技術更新的進步。

2 / 藝博會因封境效應加速體質轉變：封境一旦持續啟動，勢必無法讓境外畫廊順利進入，藝博會的量數減少，線上展廳經濟效益畢竟有限，藝博會的陣痛期才正要開始發酵。

3 / 區域藝術市場價格自治化：區域藝術家跨市場面臨極大考驗；尤其是在當代藝術家這個區面。過去好不容易奪下的跨域市場價格將會重新洗牌。除非是已經成為泛國際性品牌的藝術家，否則區域性藝術家市場將會更強大在自己本地的藝術市場交易上，形成自己的藝術家自己捧的自治文化價格趨勢。但相對的，當代藝術將會面臨更嚴酷本質性考核。到底是藝術？還是產品？到底是藝術資產？抑或是庫存？疫情，可以駑鈍情智；也能開化人智。

4 / 新觀眾大量湧入本地美術館：當觀光輸送人群在疫情期間發生斷鏈，文化產業是門賺錢的行業；似乎再度還魂。有條件開放的美術館、博物館，躍升為都會人潮就近可賞心悅目休憩處。這大半年來，可以開放的美術館與博物館大量湧入新觀眾，多數是非經常性進入的觀眾。這並非出自於文化誘因，多數落點是門票低廉、交通便捷或根本採免費入場，讓美術館與博物館發生爆棚現象，這個局面尤其在台灣最為白熱。這個現象是最有隱憂。令人模糊的是；到底是疫情讓文化水平提升？抑或是疫情讓人無處可去，只能就近選擇呢？假設，疫情遠去生活回歸日常，這些新觀眾是否依舊是文化消費的當然者？就像疫情期間想消費、渴望消費卻不能出門消費，透過網路平台失心瘋採購藝術品的新觀眾，是否能面對這些藝術品並非純良好物且毫無價值可回收的殘厲現實，會繼續對藝術感興趣嗎？文化價值，在這波疫情之下，將有可能是觀察/測量地方文化水平儀失衡與否的參據。

哥本哈根林冠藝術基金會創辦人嚴斯‧法斯高(Jens Faurschou)在接受《亞洲藝術新聞》訪問時，提到的一段話，最令我心有戚戚。他說『藝術是提醒我們要如何「花」時間的。藝術本該讓人放慢腳步，讓心慢下來，細細欣賞體會的，即使在我們這個飛快節奏的新時代也一樣』。

但實際上呢？在擠爆的文化機構人際高溫下，哪一個人是把腳步放慢、心放慢了呢？最令人感到挫折的是，幾乎每個地方的政府或文化主管單位都一昧耽溺在鼓勵消費行為，而不是鼓勵這個之外的重新學習；學習對待生活與人的態度、學習對待文化。

現代人似乎都很焦慮，因此都選擇以一種趕投胎方式去做任何事，深怕自己被笑話不合時宜、深怕積攢不夠錢財，一昧忙著趨炎附和四周的觀感；卻一點都不在意自己的本心。

在文化的閱讀與累積領域裡，在藝術欣賞範疇裡，為何我們不能從這波疫情高高緩緩過程中，嘗試把心慢下來，把做事情與創作的心；藉此機會調撥速率，因為有了慢，才有餘暇可轉圜、可發現，可以找出讓美術館新觀眾持續再回來，讓藝術與群眾的溝通能建立出新語言，讓藝術創作能不顯急躁愈顯精萃。

慢慢相遇，不只是四個字，而是一種生活、也是一種態度。