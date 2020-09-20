北美館獲洪瑞麟家屬捐贈150件作品

展覽與研究計劃縝密規畫中

在台灣以畫礦工主題為人所著稱的前輩畫家洪瑞麟(1912-1996)，在過世24年後，洪瑞麟長子洪鈞雄挑選150件父親的作品，包括礦工主題91件(其中9件為雙面畫)、裸體素描32件(其中1件為雙面畫)、人像5件、留日時期作品7件(其中9件為雙面畫)、速寫本7本(內有畫作約328張)，捐贈給台北市立美術館。而北美館目前預計於2022年春季推出策劃展。

值得一提的是，這150件捐贈作品當中，礦工題材的創作年份多數是落定在1950年代，也是洪瑞麟以礦工題材為主軸的高峰期，可見作品的珍貴程度。至於，3本速寫本是洪瑞麟在懷山煤礦隨礦工坐臺車入坑所繪，另外4本則是橫跨1957-1978年，含括另一大溪煤礦階段、藝專時期與裸女速寫，都能看到這位前輩藝術家在繪畫上能量。

根據《亞洲藝術新聞》的了解，以這批捐贈作品為主的相關性研究工作，也隨著啟動，北美館也會在適當時機公布完整的內容。

藝文快遞

．14年來，法國首度舉行Cindy Sherman攝影展！9月23日，巴黎路易威登基金會推出【Cindy Sherman攝影展】，這個展覽原定是4月舉行，但因為Covid-19不得不延期。此項展覽作品跨度從1975年至2020年所拍攝的170件作品、無題電影劇照、《Rear Screen Projections》、《Fashion》、《History Portraits》、《Disasters》、《Headshots》、《Clowns》、《Society》、《Murals》、《Flappers》系列等300件作品，以及男性和情侶新攝影系列。展覽將持續至2021年1月3日止。

．莫內，9月要到上海來了。表定時間是9月17日，地點是上海外灘一號。這項以法國馬摩丹莫內美術館為主的莫內【印象‧日出】展，展出作品除以莫內相當有名的〈日出〉油畫為亮量點之外，還有〈特魯維爾海濱〉、〈倫敦查靈十字橋，霧中煙雲印象〉、〈海灘上的卡米耶〉、〈亞蒙岬口，清晨印象〉、〈翁費勒爾港的船隻〉…等經典油畫及手稿，都會在這個展出的內容中。展期至2021年1月3日止。

．原本預計今年3月底開幕、由安藤忠雄設計的廣東順德和美術館，因為遇到新冠肺炎疫情，不得不將整個開館作業往後延期。目前已經知道和美術館將有可能先採取試營運的啟動展模式出現，正式開館也會另外再擇定。相關性的內容，和美術館會在9月15日正式對外公布，令人期待。

．香港富藝斯與香港保利今年11月將共同呈現「20世紀及當代藝術」秋季拍賣！兩大拍賣公司在後疫情時代推出拍賣公司未曾有過的同盟共構合作案，可望創下「富(互)利」機會。這次的合作案在晚間拍賣項目，係以國際知名藝術家多元的創作素材為主，日間拍賣則會鎖定新晉藝術家作品為主。而這項創新局的合作案也將取代兩家拍賣公司各自的「20世紀及當代藝術」香港秋季拍賣。

．由台灣知名設計師陳永基打造的桃園市立美術館品牌識別系統，獲得新加坡優良設計獎(Singapore Good Design)，為這座尚未開館卻已經開始打響在國際美術館圈的知名度。