八月中下旬的北京，在中國幾家拍賣公司逐漸恢復實體拍賣下，市場逐步從疫情寒冬中回暖，尤其是老牌的中國嘉德、榮寶和趙旭領軍的新永樂拍賣公司，都展現了對疫情中市場的強勢回應，當然從西畫這個板塊來看又更為明顯。

無畏疫情 中國嘉德、永樂西畫拍賣強勢回春

8月17日晚，中國嘉德2020年春「二十世紀及當代藝術夜場」成交率88%，並取得1.86億人民幣的成績，遠超1.15億元的估價。加上現當代藝術日場近4500萬人民幣的成交額，本次現當代藝術部分的總成交達到2.31億人民幣。周春芽〈春天來了〉以8625萬人民幣拔得頭籌，除大幅刷新藝術家個人成交紀錄外，更名符其實的帶來回春的市場暖意。

8月18日晚，趙旭領軍的新永樂拍賣公司以「LE PRÉLUDE 前奏」夏拍作為啟動的前奏，「現當代藝術夜場」60件作品上拍，總成交額達4.055億人民幣，成交率88.71%，並有1件過億，7件超過千萬成交。當晚最高價也是過億拍品的曾梵志〈面具系列 1996 NO.6 〉以1.61億人民幣奪得，此成交不僅刷新藝術家個人拍賣紀錄，同時亦創下中國當代藝術的最高拍賣價格。

在永樂夜拍結束後，個人在微信朋友圈發佈：

在此要特別恭賀趙旭-永樂拍賣掌舵人，首拍就創下2020年疫情後，首件破億人民幣拍品曾梵志〈面具〉以1.4億落槌、1.61億人民幣成交。

該作曾在2008年香港佳士得以7000多萬港元；2017年又在保利香港以1.05億港元成交，是中國當代藝術首件破億成交拍品。如今再次亮相，以1.61億人民幣在內地北京成交，再度改寫中國當代藝術市場最高價的新記錄，讓世人再次見證到中國當代藝術的「中國價值」。

2020年初農曆年前，就在中國新冠疫情爆發的前期，本人在北京曾與趙旭先生有過一場談話，他對剛剛開始的新冠疫情做了市場的預測。趙旭說：2020年雖然有新冠疫情危機，但疫情終將過去，今年會是充滿機遇的一年。

趙旭的確看到了，也真正做到了！而且就在今晚。永樂首拍雖然定位只是一場中型級的拍賣，但卻創下了今年內地首件破億拍品記錄。來勢洶洶的新永樂後浪，讓好朋友們再次見證到自稱是拍賣人-趙旭的能量，同時更讓沈悶已久的市場走出悲觀、看到了希望的黎明。

就在這場「前奏」夏拍後，我們更對趙旭宣佈的11月「永樂大拍」有了更多的期待，期待一個因疫情壓抑下的市場的再度噴發。

至於8月17日晚，就北京嘉德「二十世紀及當代藝術夜場」，個人也在微信朋友圈發表看法：

一夜嘉德夜拍過後，個人認為未來全球藝術市場發展在中美博弈角力下，將會是「一個世界 二個市場」走向。

一個是西方價值，一個是中國價值。如這幾天北京中國近現代書畫，齊白石、張大千、傅抱石拍賣成交價的屹立不搖，可以看出中國藝術價值在疫情中的堅挺。中國當代藝術亦然。如果沒有所謂的中國價值，周春芽的〈春天來了〉就不可能拍到7500萬人民幣。

至於未來西方當代藝術，未來如果沒有中國認同和買單， 就不能稱為是國際當代。因為沒有13億中國市場背書的任何事務，都不能稱之為「國際化」。未來「國際化」不應侷限於西方、由西方定義；而中國的認同將越來越重要，並與過去「西方」所定位的國際化，取得天秤作用，尤其在文化藝術的受眾面及走向。

如同中國嘉德西畫拍賣負責人李艷鋒在微信朋友圈說「這是一場前所未有的拍賣，充滿挑戰和不確定性。能夠圓滿達標不僅僅是好運，更多的是每一位參與其中的人，富有堅定的信念，豐富的經驗，敏銳的洞察和默默耕耘的實幹。我們最終等到了“春天來了”」。

春天來了！沒錯。北京的拍賣成績對蟄伏七個月之久的中國內地拍賣猶如平地ㄧ聲雷，具有振奮市場的聲量；相對於西方，內地現當代藝術市場的表現明顯亮眼，可說是全球藝術市場率先強勢反彈的地區。

疫情還未平復結束，但因疫情所衍生的中美兩個大國的博弈對陣卻已然成形。相對於西方世界，13億中國人的規模與體量不能算小眾，就如同前面所言，中國人將對全球化、國際化做出新的定義與詮釋，並對東西方藝術價值產生天秤作用。這就是我所強調的「一個世界 二個市場」走向，二個市場指的是「一個是西方價值、一個是中國價值」的市場，此趨勢從疫情發生以來的全球藝術市場走向已經明顯不過；現在我們能做的，只是在兩者之間的選擇。即使中美博弈局勢複雜萬變，但「好作品＝好價格」依然是藝術市場顛撲不破的真理，而這個道理就不分中西了。