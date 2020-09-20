快訊

台灣第一例！台泥水泥窯代燒垃圾案獲環評大會通過

林志玲驚傳開刀動手術 經紀人透露現況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個世界 二個市場

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

八月中下旬的北京，在中國幾家拍賣公司逐漸恢復實體拍賣下，市場逐步從疫情寒冬中回暖，尤其是老牌的中國嘉德、榮寶和趙旭領軍的新永樂拍賣公司，都展現了對疫情中市場的強勢回應，當然從西畫這個板塊來看又更為明顯。

無畏疫情 中國嘉德、永樂西畫拍賣強勢回春

8月17日晚，中國嘉德2020年春「二十世紀及當代藝術夜場」成交率88%，並取得1.86億人民幣的成績，遠超1.15億元的估價。加上現當代藝術日場近4500萬人民幣的成交額，本次現當代藝術部分的總成交達到2.31億人民幣。周春芽〈春天來了〉以8625萬人民幣拔得頭籌，除大幅刷新藝術家個人成交紀錄外，更名符其實的帶來回春的市場暖意。

8月18日晚，趙旭領軍的新永樂拍賣公司以「LE PRÉLUDE 前奏」夏拍作為啟動的前奏，「現當代藝術夜場」60件作品上拍，總成交額達4.055億人民幣，成交率88.71%，並有1件過億，7件超過千萬成交。當晚最高價也是過億拍品的曾梵志〈面具系列 1996 NO.6 〉以1.61億人民幣奪得，此成交不僅刷新藝術家個人拍賣紀錄，同時亦創下中國當代藝術的最高拍賣價格。

在永樂夜拍結束後，個人在微信朋友圈發佈：

在此要特別恭賀趙旭-永樂拍賣掌舵人，首拍就創下2020年疫情後，首件破億人民幣拍品曾梵志〈面具〉以1.4億落槌、1.61億人民幣成交。

該作曾在2008年香港佳士得以7000多萬港元；2017年又在保利香港以1.05億港元成交，是中國當代藝術首件破億成交拍品。如今再次亮相，以1.61億人民幣在內地北京成交，再度改寫中國當代藝術市場最高價的新記錄，讓世人再次見證到中國當代藝術的「中國價值」。

2020年初農曆年前，就在中國新冠疫情爆發的前期，本人在北京曾與趙旭先生有過一場談話，他對剛剛開始的新冠疫情做了市場的預測。趙旭說：2020年雖然有新冠疫情危機，但疫情終將過去，今年會是充滿機遇的一年。

趙旭的確看到了，也真正做到了！而且就在今晚。永樂首拍雖然定位只是一場中型級的拍賣，但卻創下了今年內地首件破億拍品記錄。來勢洶洶的新永樂後浪，讓好朋友們再次見證到自稱是拍賣人-趙旭的能量，同時更讓沈悶已久的市場走出悲觀、看到了希望的黎明。

就在這場「前奏」夏拍後，我們更對趙旭宣佈的11月「永樂大拍」有了更多的期待，期待一個因疫情壓抑下的市場的再度噴發。

至於8月17日晚，就北京嘉德「二十世紀及當代藝術夜場」，個人也在微信朋友圈發表看法：

一夜嘉德夜拍過後，個人認為未來全球藝術市場發展在中美博弈角力下，將會是「一個世界 二個市場」走向。

一個是西方價值，一個是中國價值。如這幾天北京中國近現代書畫，齊白石、張大千、傅抱石拍賣成交價的屹立不搖，可以看出中國藝術價值在疫情中的堅挺。中國當代藝術亦然。如果沒有所謂的中國價值，周春芽的〈春天來了〉就不可能拍到7500萬人民幣。

至於未來西方當代藝術，未來如果沒有中國認同和買單， 就不能稱為是國際當代。因為沒有13億中國市場背書的任何事務，都不能稱之為「國際化」。未來「國際化」不應侷限於西方、由西方定義；而中國的認同將越來越重要，並與過去「西方」所定位的國際化，取得天秤作用，尤其在文化藝術的受眾面及走向。

如同中國嘉德西畫拍賣負責人李艷鋒在微信朋友圈說「這是一場前所未有的拍賣，充滿挑戰和不確定性。能夠圓滿達標不僅僅是好運，更多的是每一位參與其中的人，富有堅定的信念，豐富的經驗，敏銳的洞察和默默耕耘的實幹。我們最終等到了“春天來了”」。

春天來了！沒錯。北京的拍賣成績對蟄伏七個月之久的中國內地拍賣猶如平地ㄧ聲雷，具有振奮市場的聲量；相對於西方，內地現當代藝術市場的表現明顯亮眼，可說是全球藝術市場率先強勢反彈的地區。

疫情還未平復結束，但因疫情所衍生的中美兩個大國的博弈對陣卻已然成形。相對於西方世界，13億中國人的規模與體量不能算小眾，就如同前面所言，中國人將對全球化、國際化做出新的定義與詮釋，並對東西方藝術價值產生天秤作用。這就是我所強調的「一個世界 二個市場」走向，二個市場指的是「一個是西方價值、一個是中國價值」的市場，此趨勢從疫情發生以來的全球藝術市場走向已經明顯不過；現在我們能做的，只是在兩者之間的選擇。即使中美博弈局勢複雜萬變，但「好作品＝好價格」依然是藝術市場顛撲不破的真理，而這個道理就不分中西了。

2020年9月號,No.188
2020年9月號,No.188

延伸閱讀

成若涵刻劃城南古今繁榮 鐵雕藝術照亮汀州路

「我本身就是門藝術！」瘦子為HUBLOT獻處女腕表秀

苗縣立國樂團中秋音樂會 18日開放索票

十大傑出青年出爐 盧廣仲、Janet入選

相關新聞

慢慢相遇

時間，走到9月。 COVID-19疫情依舊像鎖喉般緊緊掐住每雙驛動的腳步，當移動成為生命無法承受之重的時候，停留在原地或者是以原地畫圓擴延，幾乎讓每個人都只能在方寸間尋求一個假想式的浪跡。

北美館獲洪瑞麟家屬捐贈150件作品

在台灣以畫礦工主題為人所著稱的前輩畫家洪瑞麟(1912-1996)，在過世24年後，洪瑞麟長子洪鈞雄挑選150件父親的作品，包括礦工主題91件(其中9件為雙面畫)、裸體素描32件(其中1件為雙面畫)、人像5件、留日時期作品7件(其中9件為雙面畫)、速寫本7本(內有畫作約328張)，捐贈給台北市立美術館。而北美館目前預計於2022年春季推出策劃展。

一個世界 二個市場

八月中下旬的北京，在中國幾家拍賣公司逐漸恢復實體拍賣下，市場逐步從疫情寒冬中回暖，尤其是老牌的中國嘉德、榮寶和趙旭領軍的新永樂拍賣公司，都展現了對疫情中市場的強勢回應，當然從西畫這個板塊來看又更為明顯。

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 參

蘇瑤華，現任台灣師大美術館(編按：位於台北市和平東路的台師大美術館，目前表定開館時間是2021年)籌備處執行長這段開場，讓人瞠目結舌。

高雄市產業發展協會暨新願藝術執行長 王家荺

道德經云：「上善若水，水善利萬物而不爭」，這句箴言對於「新願藝術」執行長王家荺而言，便是將藝術化為水般的繞指柔，方方面面以正向與策略聯盟的方式促進南台灣藝術產業的推升。

陳維德：新加坡—連接東南亞與全球藝術網絡的交叉點

自2013年被任命為新加坡國家美術館（National Gallery Singapore，簡稱「the Gallery」）館長以來，陳維德博士率先舉辦國際大型展覽，例如【重塑現代主義：東南亞、歐洲及其他地區的繪畫】（2016年），草間彌生的【生命是彩虹的心】（2017年），【光之世紀】（2017-18年）和【極簡主義：空間、光與物】（2018-19年）。

新願藝術發起高雄「藝起南方·企業相挺」平台

道德經云：「上善若水，水善利萬物而不爭」，這句箴言對於「新願藝 術」執行長王家荺而言，便是將藝術化為水般的繞指柔，方方面面以正 向與策略聯盟的方式促進南台灣藝術產業的推升。

藝術博覽會數位轉型 專家：博覽會的核心是人與藝術的親身互動

活躍於國際藝壇二十多年，文化企業家任天晉（Magnus Renfrew）是亞洲藝術圈的傳奇人物。他先是在2007年推出香港國際藝術展（ART HK），帶領展會走過豐盛圓滿的五年，更一躍讓香港成為現代及當代藝術市場的亞洲樞扭，吸引頂級西方畫廊的進駐。

疫情爆發之後的人際關係 新冠肺炎讓社會失去了什麼？

或許，我們都花了時間在感謝防疫有功的醫護人員。可是這個之外，人與人之間的攻訐也沒因疫情而減少。因為疫情；封城、封境，人都被打回原形。

係真的？ 新冠肺炎恐造成3分之1美國博物館 面臨永久性關閉

最近國際各城市再度頻傳疫情確診數居高不下，令人對於COVID-19更難樂觀看待。而下列這個數據，相信也會更讓國際藝術生態為之憂心不已。

沒有觀眾的NBA賽事 和無法到場的藝術拍賣會

面對仍處於Covid-19 疫情肆虐的世界，許多被迫按下暫停鍵的活動都慢慢找到了延續方式，尤其是在室內所進行的展演活動，猶如大家所關注的美國NBA賽事及藝術品拍賣會。

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 貳 張正霖：藝術資產管理概念將因此更加深化

千萬不要浪費每個危機。因為，緊跟著危機的背後，轉機往往也就在前方等候著你。北京中央美術學院藝術管理與教育學院教授張正霖就說，事實上；當社經面臨極大緊縮的時候，也就意味著高端藝術品的價格反而會越來越高。

熱門新聞

價差3000倍的仿古琴

百年張愛玲 談民國女子的後四十回人生

2020最後一季 威格摩送上百場節目

中國古典家具系列專輯 黃花梨 {羅漢床、榻}

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 參

高雄市產業發展協會暨新願藝術執行長 王家荺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。