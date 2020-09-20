後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 參

蘇瑤華 報復性文化活動爆棚人數 正是我們該冷靜思考文化教育的時刻

蘇瑤華，現任台灣師大美術館(編按：位於台北市和平東路的台師大美術館，目前表定開館時間是2021年)籌備處執行長這段開場，讓人瞠目結舌。「這陣子，我禁不住會這樣想，好；現在因為疫情依舊緊張，大家哪兒都不能去，當人可以選擇的機會相對少的情況之下，選擇環境就近的地方去，是個很自然的選項。而當整個城市的美術館、文化機構、藝術節慶開始出現所謂報復性人潮，這樣的現象到底能持續多久？如果；我說如果，當疫情轉退、生活正式恢復常規，那麼這些一度把美術館、藝術節慶…擠爆的人潮，會再回來嗎？它會不會就像恐龍消失一樣，就沒有了呢」？

蘇瑤華的這層憂心，不是沒有道理。

當新冠疫情大爆走，國際眾多城市美術館、博物館都得暫時停止常態運作之際，台灣；似乎是亞洲國家唯一在這上述文化機構裡沒有按下暫停鍵代表。因此，當台灣許多城市美術館、館長面對爆棚般的擁擠人潮而感到興奮不已時，蘇瑤華的相對冷靜態度與深思言論，反而更顯得獨特而值得聆聽。「你還記得約莫是2010年左右，整個國際瀰漫一股文化是門好生意的氣息，那個時候不僅僅是畫廊產業，即便是美術館、博物館事業體都有一股旺盛向上昂發之姿。你不覺得有趣嗎？今年大半年下來，台灣就好像後知覺反應；在美術館系統盡瀰漫著這股殘影」。「我們在談博物館或美術館體統一旦開始很在乎觀眾反應、在乎如何取悅觀眾…，這也都往往透露出文化機構因為過度在意、計較觀眾的感受，而會在展覽的事務選項上出現失衡，也就是討好受眾而逐漸在疏離文化體系的本心」。「現在台灣已經有若干美術館開始啟動一套參閱觀眾在館內停留在哪個區塊最久、最常聚集在哪個區域的監視模組，這套數據可拿來作為美術館對展覽內容的參考，相對也會成為美術館拿來作為大數據往上提報的『業績』。我的意思是，如何掌握住美術館受眾的流動痕跡與行為模組並非錯事。問題是，當美術館或博物館太依賴人流量來作為丈量美術館或博物館成果，反而忽略或輕忽對於展覽本質的精準要求，或者說忘記真正要給觀眾什麼樣的藝術內容」！「我們應該思考的是，這個社會會因為這些擠爆展覽會場的人潮如此熱絡；就意味我們的文化涵養升高了嗎」？「就像現在有很多假藝術節慶之名的城市行銷活動，節慶式藝術活動；某個角度看就是美術館的一種擴充體，可是，這些藝術節慶都屬短暫、活動性質，它是建立在一股激情爆裂的參與性，未必全然是建立在文化底氣上。這點，台灣這幾年一直都在搞混、也一直都有點走火入魔」。「比如說，我們去問不同城市進入美術館的年輕世代，能否說出三個其所處城市的知名藝術家人名呢？這個測驗你曾經問過，也曾經很有經驗掌握過總結。結果，你自己也很清楚，幾人幾夠？沒有錯！或許現在年輕世代反而能快速舉證西洋潮流藝術家名字，但對於我們自己土地的藝術家反而很迷茫。這個問題癥結點在哪？不就在教育嗎！教育的根結點在哪？不就在學校嗎！我們從學校到美術館，都依舊盛行一種老式對藝術的陳述語境，這些都跟不上時代需求的語態或語境，也就入不了年輕世代的心眼。但，有幾個美術館知道自己在展覽總題詞內容、說明卡…的表現上，已經不敷時代需要呢？當我們耽溺在搞無人機、水舞，就是在拉近觀眾距離、接觸時代需求，可是這些都不足以是文化的誘因，都讓人覺得美術館或博物館好像都在做觀光夜市的行銷」。「如果你問我後疫情時代，整體的藝術生態到底給了我怎樣的沉澱思維？我會告訴你，那就是我們應該『重新學習』！重新學習對待文化的態度、對藝術的心態，重新學習以「人」話來講藝術，而不是再以教科書上的過去經驗來教我們面對未來的文化事」。

「這波疫情也徹底改變學校教學方式，大量啟動遠距教學，相對也改變師生的關係。回到我自己工作上，疫情也帶給台師大美術館很大衝擊；雖然它尚未開館。但台師大美術館擁有從1947年後許多優秀藝術家老師的留校作品。當未來我們要跟學生展示這些豐富收藏，美術館該如何跟年輕同學說話、說他(她)們聽得懂的話，讓同學能知道這些人文資產…，這竟然都是因為這波疫情、因為報復性藝術參與人數，重新給了我新的啟示」。