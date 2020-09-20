高雄市產業發展協會暨新願藝術執行長 王家荺

王家荺：

發起「藝起南方·企業相挺」平台 致力將藝術結合企業資源 成為南台灣「藝企」團體

道德經云：「上善若水，水善利萬物而不爭」，這句箴言對於「新願藝術」執行長王家荺而言，便是將藝術化為水般的繞指柔，方方面面以正向與策略聯盟的方式促進南台灣藝術產業的推升。王家荺執行長結合高雄市產業發展協會，及其內部的藝術文化委員會與新願藝術三方之力，跟藝企夥伴們共同發起「藝起南方·企業相挺」平台，致力於將藝術結合企業資源，成為南台灣「藝企」團體。

藝術與企業跨域結合 復興高雄藝術產業

本刊記者於8月21至8月24日舉辦的2020高雄新創生活展的「藝起南方·企業相挺」展位，認識這位在南台灣默默耕耘的藝術推手王家荺執行長。原本長年服務於家族的電子產業的她，一頭栽進藝術的推廣領域，讓南台灣展現出企業與藝術跨域結合的復興之路。

問她為何會走上企業與藝術跨域結合之路？

王家荺笑著談道：「我背景是學建築的，到了這個階段才全然投身藝術，這純粹出自於個人夢想與對藝術的追求。而我的人生道路上有許多啟發我的Mentor人生導師，這一切的起點源自於我在藝術領域的導師林俊，是他啟蒙了我，林老師做高雄的城市光廊計畫非常成功，他的燈光計畫很早就導入城市美學的概念。透過他，我們開始訴諸一個理念，要以民間力量發揮『沒有公權力的影響力』，致力於藝術事務的推動。」她接續談到：「南部的藝文風氣其實很興盛，但長期因為地緣與資源分配關係，在地藝術產業經營較為辛苦。為了再造高雄藝術產業的活力，我以加入高雄產業發展協會16年的資歷、就讀中山EMBA以及成立新願藝術的背景，在今年開始組織由林俊與陳建大明兩位前輩作為顧問的藝術文化委員會，讓各方的資源能在藝術的平台上流動。所以很感謝高雄市產業發展協會謝育仁理事長，能支持我所帶領的藝術文化委員會，而此次於高雄新創生活展高雄產發會的副理事長也是鋐昇實業（股）董事長黃文彬更是此次藝企相挺最大的收藏家。」

除此之外，王家荺的藝企夥伴百瀚智能教育的許哲豪總經理補充道：「我們也用行動支持在地藝術家並導入新願藝術的藝術人才培育計畫，以孵化器（Incubator）的概念，輔佐藝術家在進到市場前的培養。透過階段性的輔佐讓藝術家能在地安心創作，並協助他們成立個人品牌，讓藝術家更能與畫廊系統以及市場體系順暢地合作。」

長期收藏藝術品的王家荺，則是一位從家族的電子產業，走向藝術領域的烈士，她的轉向不僅實現自小對藝術的熱情，更展現她對當代藝術扶持的努力。

2018年，她與西樓文創劉信陸董事長發起的第一屆「藝企相挺」，共同揭竿起義高雄久違的藝術能量，而甫落幕的2020高雄新創生活展藝術區的第二屆「藝起南方·企業相挺」則注入了慈善公益的拍賣活動，獲得在地企業家與藏家熱烈響應。王家荺與其夥伴所搭造的平台願景，以新創概念諸如天使投資人（Angel Investor）、孵化器（Incubator）、媒合（Pitch）等階段性計畫輔佐在地藝術家。她經典地示範了在高雄，若要推動藝術產業，絕對能以民間資源促進產官學三方合作，進而發揮「沒有公權力的影響力」。而她所搭造的平台，或許正在落實20世紀美國哲學家杜威在其1943的著作《藝術即經驗》裡，所提出的「藝術即生活，生活即藝術」主張。

杜威認為藝術或是審美經驗與人的日常生活，有著密不可分的關連，人類對藝術與美的賞析不只存在特定的空間才能發生，而是能無時無刻融入日常生活裡。

打造藝術入菜的法式料理晚宴 呈現色香味俱全的感動行銷

在高雄新創生活展結束後，王家荺與他的藝企夥伴們，又旋即與高雄資深畫廊荷軒新藝空間和高雄首席法式餐廳Thomas Chien的主廚簡天才，合作推出以沈昌明2020創作展【量子波粒吟遊】的作品，打造藝術入菜的法式料理晚宴，呈現色香味俱全的感動行銷，再次展示杜威所認為的藝術是主觀經驗最完滿的顯現。

王家荺表示：「此次由威力德生醫周國忠董事長邀集長庚院長及其醫界好友齊聚一堂，我認為好像和諧地呈現出醫術醫治身體，而藝術醫治心靈，而讓藝術生活化，我們的身心都會被療癒。此外，我們在高雄新創生活展由御筆室內設計裝修工程所輸出的3D圖，也將林俊老師的畫作授權給設計師，作為室內軟裝呈現的一部分，潛移默化大家去思考藝術品是否能做為居家裝飾的元素？進而從生活中提升我們對美好事物的覺察力。」

王家荺進一步說：「我們的核心除了從生活中做社會雕塑，企業的社會責任也是我們的核心要務，比如高雄產發會的公益醫療委員會主委也是台灣受恩董事長劉庭軒的加入與支持，我們將此次拍賣盈餘的10%捐給安德烈食物銀行，這就是貢獻給社會與地球永續發展的責任。」企業的社會責任，也再次彰顯與環境的任何互動過程都有可能成為藝術發生的環節。就如王家荺的藝企夥伴鋐昇實業（股）董事長黃文彬談道:「藝術讓我們能夠沉澱，能夠增加我們在身心靈上不同的滋潤，因此這次南部企業動員參與這次公益藝術活動，我非常支持。」

藝術贊助者 成就本地藝術永續發展

除了舉辦藝術跨域活動以及輔佐藝術家，王家荺的藝企夥伴們融匯自各方領域佼佼者，透過藝術聚合在一起，展現從善如流的風範。以致於對於新願藝術而言，面對每一場活動，每一位藝術家就像每一次的Pitch，投向眾人也投向理念。比如在藝術史傳統裡，有所謂的藝術贊助者（Art Patrons），那麼王家荺以天使投資人（Angel Investors）來轉譯。

她說道：「我們有許多藝術天使實際的支持，同時也透過藝術生活化的展示，讓他們也在美好的氛圍裡，支持使他們感動的作品。因此無論是藝企活動或者此次與Thomas Chien餐廳合作的藝術作品入菜，都不只是發生單一次的活動而已；會後我們還有更多可能性在發酵，大家或許一開始持觀望態度，但藉由我們展示藝術如何提升生活品質與精神的安定後，大家甚至會自發性的來主動問我們，還有什麼樣的精神饗宴可以提供？」

透過採訪，我們完全明白王家荺所詮釋的杜威「藝術即生活，生活即藝術」宏大願景，她的「新願藝術」所推動的，不僅是個人的Make A Wish，更是成就眾人的心願；至於她所打造的藝企平台，更讓我們看到南台灣有那麼多的藝術天使願意關心藝術、願意為藝術付出，進而成就了南台灣的藝術復興之路，這些都來自於王家荺與其藝術天使們的貢獻。