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陳維德：新加坡—連接東南亞與全球藝術網絡的交叉點

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

自2013年被任命為新加坡國家美術館（National Gallery Singapore，簡稱「the Gallery」）館長以來，陳維德博士率先舉辦國際大型展覽，例如【重塑現代主義：東南亞、歐洲及其他地區的繪畫】（2016年），草間彌生的【生命是彩虹的心】（2017年），【光之世紀】（2017-18年）和【極簡主義：空間、光與物】（2018-19年）。在他的領導下，該館與國際文化機構建立了合作夥伴關係，例如巴黎龐畢度藝術中心和奧賽博物館、韓國國家現當代藝術博物館和倫敦泰特美術館，舉辦的巡迴展覽致力於東南亞與全球其他地區之間的藝術與歷史對話。陳維德去年受任命接下新加坡美術館(Singapore Art Museum，簡稱「SAM」) 館長一職，同時繼續領導the Gallery。《亞洲藝術新聞》本期榮幸邀請陳博士分享在他領導下，兩個美術場館所實踐的成果、疫情中的應對，以及他對新加坡乃至東南亞地區藝術界的看法。

亞洲藝術新聞：持續不斷的COVID-19讓大部分藝術界的活動轉移到網上進行。在此期間，SAM和the Gallery採取了哪些措施？您如何看待大流行對新加坡以及東南亞藝術界的影響？

陳維德：在新加坡的封鎖期間（也稱作防疫「阻斷措施」），新加坡兩個美術館都被迫立即像世界上許多博物館一樣把活動轉移至網上。那時，新加坡雙年展仍在進行中，不得不被改為網上展覽。此外，我們還開始在網上開辦【新加坡美術館對談】，與世界各地的博物館館長及策展人交流。同樣，在the Gallery，我們通常會在六月舉辦兒童節相關活動，而今年則呈現【#SmallBigDreamersAtHome】－本國第一個兒童網上活動，結合了遊戲、學習和藝術創作。

我們意識到大流行對新加坡文化工作者的衝擊，因此，發起了一項名為【關於新生活的提案】活動。我們聯繫10個本地文化機構、博物館、組織以及獨立的藝術空間，為本地藝術家提供支持。我們的獨立策展人們與170餘位藝術家合作，共同舉辦了一系列展覽和節目，探索大流行如何改變世界，為大家帶來「新常態」生活模式，並思考藝術在此非常時的，如何發展出新的可能，並迎來希望。此活動將持續至明年二月。其中兩項展覽於the Gallery舉行，均由獨立策展人分別與SAM及the Gallery兩家美術館共同策劃。

亞洲藝術新聞：我們知道，SAM目前正進行9000萬新元的翻新工程，並將於2023年重新開放，而不是原計劃的2021年。您在改造項目中遇到了什麼樣的挑戰？對新版SAM的最大願景是什麼？

陳維德：我們於2017年就宣布SAM將進行建築翻新。該大樓於1996年啟用後，從未進行過任何重大工程。我們意識到為保護這棟老建築，需要做更多的準備，因此工程進度上有些延遲。在新冠疫情大爆發前，我們的目標是在2023年完成，但是現在可能會有異動。就我們所擁有的展覽空間而言，這些建築古蹟空間非常有限（它們的前身皆為學校）。通過這一新工程，我們希望有更多合適的空間來展示不同形式與媒介的當代藝術家作品。在未來，我們把美術館建築視為我們進行計劃和展覽的場地之一，同時，也將考慮如何利用我們的日常空間（例如：公共空間），並思考不局限於我們博物館建築內策劃及舉辦展覽，對我們來說意味著什麼。

亞洲藝術新聞：SAM目前有多少件當代藝術品收藏？您是如何選擇展品規劃展覽？

陳維德：對於SAM而言，藏品的規模約有4000件，一直集中在1990年代至今的東南亞當代藝術；而the Gallery則著眼於新加坡與東南亞的現代藝術。在展覽方面，我們看藝術的角度始終是從新加坡和東南亞出發。如今，互聯網的誕生對世界各地的影響和聯繫導致當代藝術已高度全球化和國際化。因此，我們要做的就是將其中這些全球性的實踐與新加坡相互建立聯繫，試圖讓新加坡的大眾與國際接軌。我們也考慮與外國或非東南亞藝術家合作，希望展示最好的當代藝術，而它們本質上是跨學科的，不僅涉及美術，同時也包括設計、科技和建築。

亞洲藝術新聞：在您的領導下，美術館與法國龐畢度、英國泰特美術館、中國國家美術館等合作，舉辦了一系列常設展覽。請與我們分享您如何與外國博物館合作和互動。

陳維德：今年SAM與大阪國立美術館（NMAO）合作，在香港大館當代美術館呈現兩館藏品，這是我們與其他機構合作的方式之一。我們還在吉隆坡ILHAM畫廊舉辦了一場展覽，展示了我們的一些馬來西亞收藏。如您所見，我們確實在使用我們的藏品來展示東南亞在不同背景和世界不同地區的當代藝術實踐。

the Gallery則曾與奧賽博物館一起展出了印象派繪畫，同時還展示了19世紀的東南亞藝術家，例如：印度尼西亞的Raden Saleh和菲律賓的Juan Luna。觀眾可從該展覽確實看到東南亞藝術與世界19世紀藝術之間的關聯。

亞洲藝術新聞：SAM是2011、2013、2016和2019年新加坡雙年展的組織者。與同一地區（例如：曼谷藝術雙年展）的雙年展相比，新加坡雙年展的優勢是什麼？

陳維德：新加坡雙年展始於2006年，一開始就被定位為我國的國際藝術盛會。去年，它由帕特里克·弗洛雷斯（Patrick Flores）策劃，題為「探往正確方向的每 一步」，探討如何在改善我們的社會中發揮作用。雙年展非常符合我們的SAM的使命，如何針對本地狀況具體化通過藝術實踐，回應我們的社會。與此同時也讓我們探討思考着我們如何與國際對話，以更全球化的方式思考什麼是藝術，以及當今藝術的作用。此外，我們還將探討藝術在未來扮演的角色。

亞洲藝術新聞：新加坡在全球藝術界扮演什麼角色？隨著中美之間的對峙以及對香港目前的狀況，也許新加坡有機會成為下一個亞洲藝術樞紐/中心，成為符合國際標準的藝術自由港。請與我們分享您對此的看法。

陳維德：我想新加坡總是被拿來與香港作比較，但是我認為我們有很大的不同。因為香港主要關注中國市場，而新加坡則更著眼於東南亞。在我們所生活的世界中，資本是非常自由地流動的，哪裡條件適合，就會流向哪邊。但我認為，「樞紐」（hub） 一詞並不適合形容新加坡。它在某種意義上指的是一種中心，將所有東西朝核心特定位置拉進。因此，我認為新加坡更適合被看作網絡的一個「交叉點」（node）。我們必須承認，東南亞已經有一個藝術場域，它可能在國際上並不那麼容易被看見。新加坡正在做的就是，成為這個現有網絡的一部分。我們要做的是連接該地區的不同部分，並將世界的不同部分連接到東南亞。我認為這就是新加坡可以扮演的角色。

2020年9月號,No.188
2020年9月號,No.188

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