藝術博覽會數位轉型 專家：博覽會的核心是人與藝術的親身互動

活躍於國際藝壇二十多年，文化企業家任天晉（Magnus Renfrew）是亞洲藝術圈的傳奇人物。他先是在2007年推出香港國際藝術展（ART HK），帶領展會走過豐盛圓滿的五年，更一躍讓香港成為現代及當代藝術市場的亞洲樞扭，吸引頂級西方畫廊的進駐。在巴塞爾藝術展 (Art Basel) 母公司瑞士MCH集團收購香港國際藝術展 (ART HK) 後，任天晉獲委任為展會之亞洲總監，為巴塞爾藝術展掀開亞洲新一頁，並牽引香港各項文化活動。2017年成立ARTHQ / Group藝術活動承辦集團的他，為藝術界提供戰略諮詢和行政搜索解決方案。2018年，任天晉宣布推出TAIPEI DANGDAI，於2019年1月盛大舉行，為臺灣注入一股豐沛的藝術能量。本期「東西藝通」專訪了任天晉，請他娓娓道來其作為亞洲當代聯合總監等多重身份的掌舵經驗，以及分享對於藝術博覽會數位轉型的看法。

亞洲藝術新聞：今年上半年的不尋常疫情，為全球經濟、旅遊等方面造成了嚴重影響，想必您也歷經一段非常嚴峻的時期，是否能跟我們分享您的心路歷程，您和團隊又是如何應對壓力和衝擊？

任天晉：我們一直都在忙於規劃，策辦展會、活動。此一行業，本就與解決問題息息相關，我們必須隨時靈活調整心態，適應變化不定的情況，這也絕對是一個高壓行業。幸運的是，我們的團隊成員都具有較高的抗壓性和適應性。這段期間，台北當代團隊非常積極地將自己的熱情和精力投入到們自費發起的Taipei Connections上，試圖幫助2020年的參展單位與台灣及其他地區的客群重新建立聯繫。

亞洲藝術新聞：十年前，您來到香港，在提升香港對全球藝術品市場的重要性方面一直扮演著功不可沒的角色。香港目前的狀況會影響它在全球藝術界的地位嗎？您是如何看待這個議題？

任天晉：香港是一個非凡的城市，它擁有一流的機構，傑出的藝術家和豐富的畫廊資源，故其作為亞洲拍賣中心的地位得以保持。香港擁有強大的稅務優勢。最後，作為一個進行交易和拓展業務的地方-不收稅才算是大贏家。

亞洲藝術新聞：延續前一個問題，台灣或新加坡是否有潛力取代香港在全球藝術界的地位？位於香港的著名西方藝術機構有可能轉移駐點嗎？

任天晉：我認為這不是看待事物的正確方法。我認為，您需要確定城市的獨特賣點，並發揮其優勢，發揮其先天條件或影響力範圍的作用。台北當代，建立在擁有亞洲最好的收藏家基地之一。台灣的收藏家們非常活躍且精明，在拍場上的實力更是驚人。已經有很多人非常積極地從畫廊購買藝術品，但畫廊的受眾範圍仍有巨大的開發潛力。此外，台北擁有世界一流的藝術家與藝術機構、歷史悠久的畫廊以及許多非凡的文化和美食。人們喜歡來台北旅遊，台北吸引了來自香港、日本、韓國和東南亞的遊客。

新加坡則有著不同的特色及賣點。台北主要是建立在其市場的強大基礎上，而新加坡一直是東南亞的樞紐。新加坡的先天自然條件和影響力範圍是東南亞，更觸及澳大利亞和印度。關於這些部分，通過新加坡如何與亞洲其他地區互動，並吸引泛亞觀眾，進而了解他們如何與來自世界各地的畫廊、VIP收藏家和機構參與者互動。東盟有7億人口，比歐洲還大。擁有世界上許多發展最快速的經濟體，人均國內生產總值高於印度，因此有必要在東南亞建立一個國際水平的實體博覽會。新加坡是舉辦此類樞紐博覽會的合適之地，擁有便捷的交通、酒店和基礎設施。它對建築藝術和文化的承諾和投資-與新加坡雙年展、新加坡國家美術館、CCA以及吉爾曼兵營等美術館倡議-以及局勢穩定帶來的優勢以及其作為亞洲私人財富管理中心的地位。不同展覽會於不同地點扮演著不同的角色，並基於這些獨特的優勢確保展覽會可以長期發揮作用。

亞洲藝術新聞：您已經為香港、台北和現在的新加坡引進藝術博覽會。但是，由於我們正面對COVID-19大流行，第一屆Art SG已展延至明年，主辦方也已經延長了報名申請時間。請您先與我們分享在亞洲城市舉辦另一場大型藝術博覽會的原因，以及為什麼選擇新加坡？我們知道白立方（White Cube）、佩斯（Pace）和高古軒（Gagosian）等幾家重要的國際畫廊已同意參加，到目前為止，活動的展延是否對參與者的興趣產生改變呢？

任天晉：除了我剛才提到的觀點外，東南亞還有一些世界上最令人興奮的文化孕育中心，而且收藏者群體正在迅速擴大。畫廊看到該地區的活動不斷增加，並看到了未來的潛力。我們的參展商很能諒解將展會的延至2021年才啟動的這項及時決定。我們還達成一種新的共識，即新加坡可以在國際藝術界中發揮關鍵作用，而且我們正受到來自世界各地畫廊的濃厚興趣。

亞洲藝術新聞：過去幾個月來藝術界活動已經全部轉到網上進行。您如何看待新型模式的藝術體驗？四月時，台北當代亦發起了為期一週的Taipei Connections，此平台迎來了超過75,000觀賞次數，而有三分之一是來自台灣，其中四分之一更是首次接觸台北當代。能分享您對此計劃的感想嗎？

任天晉：我參觀了許多博覽會的網上展廳和畫廊平台。使用數位工具與受眾互動得到快速發展，在我看來十分有趣。我也在這期間看看哪些方法行不通，而哪些可以起到作用。

Taipei Connections是我們發起的一項計劃，並不是作為網上藝術博覽會推出的，而是讓畫廊有機會與新舊藏家接觸。它除了有展廳的元素，我們為了激活它而組織的活動同樣重要，包括小組討論、畫廊參觀、藝術家工作室參訪。在畫廊無法前往與客戶見面的同時，我們盡力為畫廊提供支援，我認為這展現了台北當代主辦單位的誠意，以及積極態度。

亞洲藝術新聞：您擁有非常豐富的博覽會經驗，您認為籌備博覽會的核心理念是什麼？請與我們分享您的看法。

任天晉：對於畫廊來說，藝博會涉及與機構、策展人和收藏家的銷售以及建立彼此的關係。除此之外，藝術博覽會也成了促成思想交流的焦點之日，一個催生策劃和製定新計劃的會議場。它也是集結藝術、文化及大家共同熱忱的慶典。博覽會的重要元素之一是人與人之間的互動，一種通過共同興趣和經驗所建立的關係。我認為這些更會是區域性博覽會的焦點。

亞洲藝術新聞：媒體大亨詹姆斯‧默多克（James Murdoch）近日成為巴塞爾藝術展會的主要股東，看起來巴塞爾藝術展正在尋求他方助其推動數位化。請與我們分享您對該消息的看法。在您看來，線上展廳會發揮長期的作用嗎？

任天晉：是的，我有聽聞，不過我所了解的是，這項消息尚未得到證實。數位化非常重要，我認為我們目前真的只是觸及皮毛罷了。藝術界尚未充分利用現有科技技術。我相信，我們作為社交動物，對藝術和文化的共同熱愛需要親身經歷參與才會持久。