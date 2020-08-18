疫情爆發之後的人際關係 新冠肺炎讓社會失去了什麼？

疫情爆發之後的人際關係真令人不敢恭維。

或許，我們都花了時間在感謝防疫有功的醫護人員。可是這個之外，人與人之間的攻訐也沒因疫情而減少。因為疫情；封城、封境，人都被打回原形。過去，忙著汲汲營營的活著，現在，突然移動與活動喊停，社交距離；原是為了提醒你防護自己與尊重別人。殊不知社交距離反而讓人人都更睜大眼睛去檢驗別人、攻擊對方，少了包容、耐心與謙和；甚至學習。社會；是如此，政治；亦然。疫情讓人類對演化史有新的推翻與認識，最終發現原來人類是目前生活在陸地上最嗜血的鯊魚群！

5個多月，因為無法出國，工作計劃得重新制訂，一個月一個美術館；走回每個我曾熟悉但又有些生疏的城市，《乃銘會客室》的作客貴賓是城市美術館的館長/文化處處長。私心裡；我計畫再次把台灣的城市美術館走全，待疫情完全解封後，計劃再擴及台灣以外。美術館在這個世紀已經成為城市美學行銷的重要發電廠。只是，中央政府轄下的美術館與地方政府所擁有的美術館，在資源的駕馭自然有所差距，人力配給也會不同。藝術資源的均質化，並非是統價城市美術館高度的唯一方式。該重新檢視的是，城市每個人對待藝術的價值認定與對待藝術所站的態度而定。我們不能再將美術館當作教育單位！教育，只是美術館眾多價值體系中的一環；卻不是它的單一。美術館是藝術發生的地方之一；更不是唯一。藝術，可以散諸於生活之間。但最要緊的是；我們對待藝術的態度到底21世紀了沒？美術館是文化單位，文化是一種積累的動作，是一種時刻要在心裡懷抱著；但卻不是步步為營。可是，現在太多城市美術館被社會丈量的標準，竟然都被取捨於展覽的票房數據而非展覽的質量。就像我們總習慣問畫廊的展覽賣了多少？卻不是去讚美、肯定畫廊用心在展覽價值高度的調整。

重新聆聽美術館長談談計劃、講講困難或挫折、扯扯內幕八卦，我發現自己相當喜歡這種很真實的溫度、很日常、很認事而不是認命的工作哲學。我常會想，假如我們能在一項工作做了那麼長時間；卻還能堅持下去，這項工作勢必有些什麼是令人感到可學習之處。這個月，臺東縣政府文化處長鍾青柏、也是掌理臺東美術館主要負責人，在我問及東美館行之有年的南島國際藝術獎，對於東美館有何獲得時，處長回答「…對我們來說，這不只是一項國際藝術盛會，它同時也是二年一次學習謙卑的一種儀式」。頓時，我的眼眶為之一熱。這個社會有太多自我感覺良好的妖魔，但卻無法期待這些鬼怪能說出：工作讓我學習到謙卑吧！後來，我在非畫廊觀賞柳美和以日本福島桃樹為主調所發想的【桃樹春秋】系列作品，柳美和總在夜間、總是整個人平躺在地面上、總是以桃農的視角來仰視纍纍豐碩的桃子；卻無法再回到2011年核災之前受到的喜歡與信任。柳美和透過桃樹的豐碩牽引出現世黯淡枯扁的內心，藝術家表現的視角、對事件不先帶有批判成見、對桃農的善意、對土地的謙和，都把作品與藝術家的高度整個拉高到另一層次。我想，欣賞一項展覽，能從作品學習到人生功課，真令人感到無比幸福。只是，這種平實的日常，如何期待在這波疫情的現在與未來；可以有多少人能夠呢？

疫情，把人有形與無形距離拉得更開，也把人的美、善、純良；摧毀殆盡。太多人像喪屍，只曉得前進與攻擊，卻忘記當人的美好。操作藝術這個行業的人，卻處處內心充滿計算與攻訐，這般變態的獲得，還能沾沾自喜，也可算是變種的病毒株了。