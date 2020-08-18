快訊

【國門危機1】桃機工程堆積土方影響飛安？ 機師：低空亂流增加逾百次

水果、神仙、動物都入列 颱風名字怎來的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情爆發之後的人際關係 新冠肺炎讓社會失去了什麼？

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
美聯社
美聯社

疫情爆發之後的人際關係真令人不敢恭維。

或許，我們都花了時間在感謝防疫有功的醫護人員。可是這個之外，人與人之間的攻訐也沒因疫情而減少。因為疫情；封城、封境，人都被打回原形。過去，忙著汲汲營營的活著，現在，突然移動與活動喊停，社交距離；原是為了提醒你防護自己與尊重別人。殊不知社交距離反而讓人人都更睜大眼睛去檢驗別人、攻擊對方，少了包容、耐心與謙和；甚至學習。社會；是如此，政治；亦然。疫情讓人類對演化史有新的推翻與認識，最終發現原來人類是目前生活在陸地上最嗜血的鯊魚群！

5個多月，因為無法出國，工作計劃得重新制訂，一個月一個美術館；走回每個我曾熟悉但又有些生疏的城市，《乃銘會客室》的作客貴賓是城市美術館的館長/文化處處長。私心裡；我計畫再次把台灣的城市美術館走全，待疫情完全解封後，計劃再擴及台灣以外。美術館在這個世紀已經成為城市美學行銷的重要發電廠。只是，中央政府轄下的美術館與地方政府所擁有的美術館，在資源的駕馭自然有所差距，人力配給也會不同。藝術資源的均質化，並非是統價城市美術館高度的唯一方式。該重新檢視的是，城市每個人對待藝術的價值認定與對待藝術所站的態度而定。我們不能再將美術館當作教育單位！教育，只是美術館眾多價值體系中的一環；卻不是它的單一。美術館是藝術發生的地方之一；更不是唯一。藝術，可以散諸於生活之間。但最要緊的是；我們對待藝術的態度到底21世紀了沒？美術館是文化單位，文化是一種積累的動作，是一種時刻要在心裡懷抱著；但卻不是步步為營。可是，現在太多城市美術館被社會丈量的標準，竟然都被取捨於展覽的票房數據而非展覽的質量。就像我們總習慣問畫廊的展覽賣了多少？卻不是去讚美、肯定畫廊用心在展覽價值高度的調整。

重新聆聽美術館長談談計劃、講講困難或挫折、扯扯內幕八卦，我發現自己相當喜歡這種很真實的溫度、很日常、很認事而不是認命的工作哲學。我常會想，假如我們能在一項工作做了那麼長時間；卻還能堅持下去，這項工作勢必有些什麼是令人感到可學習之處。這個月，臺東縣政府文化處長鍾青柏、也是掌理臺東美術館主要負責人，在我問及東美館行之有年的南島國際藝術獎，對於東美館有何獲得時，處長回答「…對我們來說，這不只是一項國際藝術盛會，它同時也是二年一次學習謙卑的一種儀式」。頓時，我的眼眶為之一熱。這個社會有太多自我感覺良好的妖魔，但卻無法期待這些鬼怪能說出：工作讓我學習到謙卑吧！後來，我在非畫廊觀賞柳美和以日本福島桃樹為主調所發想的【桃樹春秋】系列作品，柳美和總在夜間、總是整個人平躺在地面上、總是以桃農的視角來仰視纍纍豐碩的桃子；卻無法再回到2011年核災之前受到的喜歡與信任。柳美和透過桃樹的豐碩牽引出現世黯淡枯扁的內心，藝術家表現的視角、對事件不先帶有批判成見、對桃農的善意、對土地的謙和，都把作品與藝術家的高度整個拉高到另一層次。我想，欣賞一項展覽，能從作品學習到人生功課，真令人感到無比幸福。只是，這種平實的日常，如何期待在這波疫情的現在與未來；可以有多少人能夠呢？

疫情，把人有形與無形距離拉得更開，也把人的美、善、純良；摧毀殆盡。太多人像喪屍，只曉得前進與攻擊，卻忘記當人的美好。操作藝術這個行業的人，卻處處內心充滿計算與攻訐，這般變態的獲得，還能沾沾自喜，也可算是變種的病毒株了。

2020年8月號,No.187
2020年8月號,No.187

延伸閱讀

沒有觀眾的NBA賽事 和無法到場的藝術拍賣會

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 貳 張正霖：藝術資產管理概念將因此更加深化

嘉義絕美新地標！嘉義首座「古蹟美術館」9月試營運　網讚比南美館漂亮

聽在地意見 新北首場行動市政會議移師鶯歌

相關新聞

藝術博覽會數位轉型 專家：博覽會的核心是人與藝術的親身互動

活躍於國際藝壇二十多年，文化企業家任天晉（Magnus Renfrew）是亞洲藝術圈的傳奇人物。他先是在2007年推出香港國際藝術展（ART HK），帶領展會走過豐盛圓滿的五年，更一躍讓香港成為現代及當代藝術市場的亞洲樞扭，吸引頂級西方畫廊的進駐。

疫情爆發之後的人際關係 新冠肺炎讓社會失去了什麼？

或許，我們都花了時間在感謝防疫有功的醫護人員。可是這個之外，人與人之間的攻訐也沒因疫情而減少。因為疫情；封城、封境，人都被打回原形。

係真的？ 新冠肺炎恐造成3分之1美國博物館 面臨永久性關閉

最近國際各城市再度頻傳疫情確診數居高不下，令人對於COVID-19更難樂觀看待。而下列這個數據，相信也會更讓國際藝術生態為之憂心不已。

沒有觀眾的NBA賽事 和無法到場的藝術拍賣會

面對仍處於Covid-19 疫情肆虐的世界，許多被迫按下暫停鍵的活動都慢慢找到了延續方式，尤其是在室內所進行的展演活動，猶如大家所關注的美國NBA賽事及藝術品拍賣會。

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 貳 張正霖：藝術資產管理概念將因此更加深化

千萬不要浪費每個危機。因為，緊跟著危機的背後，轉機往往也就在前方等候著你。北京中央美術學院藝術管理與教育學院教授張正霖就說，事實上；當社經面臨極大緊縮的時候，也就意味著高端藝術品的價格反而會越來越高。

策展人蘇盈龍：【布列松在中國】是數量和規模最完整的一次展覽

今年攝影迷最不容錯過的重量級大展，莫過於台北市立美術館6月推出的【布列松在中國：1948-49/1958】 ，開展至今，好評、人潮不斷。展覽根據時序，以布列松的行旅足跡，北平、上海、杭州、南京和香港等城市，帶領觀眾重新認識布列松的攝影，以及感受二十世紀中國歷史劇變底下的人物身影。

2020台中藝術博覽會圓滿落幕 打破歷屆成績

第八屆的台中藝博於7月19日圓滿落幕。不畏上半年的全球新冠肺炎疫情，本屆藝博不但首日貴賓預展吸引2000人次，一度擠滿會場，銷售佳績更是捷報連連。

策展訓練從學校開始打基礎 專訪台南美術館代理展覽企劃部主任莊東橋

2011年畢業於巴黎賽爾吉國立高等藝術學院(ENSAPC)的莊東橋，曾獲得法國國家高等造形表現文憑(DNSEP)，回到台灣後便進入朱銘美術館策展，2017年來到南美館被聘任為代理展覽企劃部主任。

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 壹

當您還處處受制於COVID-19身心理威脅的同時，事實上，您所處的藝術產業已經進行了階級化重新分配。您，真的已回不去疫情之前的那個時代了。

論述戰後中國藝術 絕對不能遺忘「自由中國—臺灣」

一直受疫情延宕的香港蘇富比春拍，終於要在7月8日起開拍，這次廿世紀暨現當代藝術拍品相當精彩，尤其有一個「相約一九七二：貝氏珍藏戰後中國藝術」專場引來市場的關注。

無知帶來的自大 才是最該防疫的病毒

總以為炎酷的天氣，早就把病毒舔得一乾二淨。無奈過度的樂觀，旋即被嚴厲的現實給擊潰。截至目前為止，全球COVID-19確診例已突破一千萬人！這也就是說，對於自身的安全與他人的健康，我們真的沒有一點能力可隨意卸下盔甲。

後疫情時代 龐畢度中心大展重新規整

法國5月11日「解封」後，眾多小型美術館已率先於五月間重新開放; 部分中大型機構如東京宮、橘園和奧塞美術館也已於六月陸續重新開放，其他機構，包括龍頭級美術館如龐畢度中心、羅浮宮、畢卡索美術館亦將於七月間恢復開放。其中， 佔地7.5萬平方公尺、每年參觀人數超過320萬 人次的龐畢度中心，訂於7月1日重新開放的龐畢度中心，堪稱法國前五大藝術機構，每年門票收入約1500萬歐元，預估三個月閉館期間至少損失350萬歐元門票收益，尚不包括餐廳、書店等使用權益金，場地出租費和其他贊助和營收。為符合嚴格公共衛生措施，觀眾接待量亦將減少至少一半，財務問題將是龐畢度中心恢復運營後的一大考驗。

熱門新聞

係真的？ 新冠肺炎恐造成3分之1美國博物館 面臨永久性關閉

沒有觀眾的NBA賽事 和無法到場的藝術拍賣會

藝術博覽會數位轉型 專家：博覽會的核心是人與藝術的親身互動

後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 貳 張正霖：藝術資產管理概念將因此更加深化

8月1日 故宮推出 【呼畢勒罕—清代活佛文物大展】巡迴特展

「史博藝術家日」8月紀念攝影大師郎靜山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。