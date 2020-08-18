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係真的？ 新冠肺炎恐造成3分之1美國博物館 面臨永久性關閉

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

最近國際各城市再度頻傳疫情確診數居高不下，令人對於COVID-19更難樂觀看待。而下列這個數據，相信也會更讓國際藝術生態為之憂心不已。

美國的博物館不論是間接或直接，每年至少提供了72.6萬個工作機會，也貢獻美國經濟500億美元。但是，這樣的情態卻將有可能在COVID-19衝擊下，大為改觀或化為烏有。

根據成立於1906年、組織總部設於華盛頓哥倫比亞特區的美國博物館聯盟(American Alliance of Museums簡稱AAM)對境內750多家的博物館長所作的調查，竟然發現因為COVID-19對於博物館的財政影響遠遠超過外界的預估，也就是三分之一的博物館都有可能面臨永久性關閉！

這份調查報告數據是今年6月所作的調查，33%受訪博物館長幾乎都對博物館的未來不抱以樂觀，尤其是在博物館所將遭遇的財政風險格外擔憂，甚至都不敢過度預期自己的館能否安穩度過風險。因此，永久性的關閉，就有可能會是不得不面對的噩夢。

美國博物館聯盟首席執行長Laura Lett就表示，就算未來幾個月部分博物館能重新開館，成本壓力依然會超過收入，更何況許多的博物館並沒有設置經濟安全防護網的概念，這自然有可能帶給博物館更大危機。而如果博物館一旦必須面對關閉，勢必會對社區、經濟、教育體系與文化歷史造成毀滅性的影響。

而在這份數據當中，也顯示一項更殘酷的現實，87%的博物館財政營運只能繼續撐12個月或者更短時間，56%博物館的資金則不足6個月。這份調查報告所顯示的數據，事實上並沒有引起泛多數藝術界太大的震撼或注意。當然，有可能是因為疫情再度升溫，導致社會氛圍再度陷入緊張。問題是，假若博物館界對未來的悲觀看待，一旦真走到最後紛紛化為事實，恐怕任何紓困、振興也都來不及了。

藝文快遞

．來自全球最大建築競賽之一Architizer A+Award的佳音。兩岸皆享有知名度的藝術家林明宏與加拿大Henriquez Partners Architects建築事務所共同合作的加拿大中央長老教會（Central Presbyterian Church）計畫，已經進入第八屆決選名單的前五名。在這項「建築+藝術」類別競賽裡，Henriquez Partners Architects特別邀請林明宏為禮拜堂進行工藝術創作，林明宏的作品〈RGB〉以光的紅、綠、藍三色構成，對應聖經中的三位一體，將萬個紅、藍、綠色的小十字架撒在教堂四面環繞的玻璃帷幕上，一旦陽光進入，則可以發現十字架陰影和禮拜堂的地板、天花板及座位都投映出點點細細如點描技法般視覺效果。這項競賽將會於8月4日由觀眾與評審各選出首獎。

．7月30日重新開放的東京草間彌生美術館，推出新展【The Vision of Fantasy That We Have Never Seen is This Splendor 中譯：我們從未見過的夢幻景象竟如此壯麗】，這個展覽基本上是以草間彌生近10年創作的20多件新作品為主。此項展覽將會持續到2021年4月29日止。

．日本東京新宿車站自7月19日起，由旅居紐約的藝術家松山智一與東日本旅客鐵路株式會社(JR)所共同合作的永久性大型公共藝術項目〈Shinjuku East Square〉正式亮相。這件高8米的巨型鏡面雕塑〈Hanao-San〉，係以一位男生手捧花束立於藝術公園中心，藉以表示迎接每日達350萬乘客人次的新宿車站人潮。有趣的還在於松山智一更在地面繪製一面大畫，畫裡面絢麗的花卉，充分反映著日本四季，色彩相當具有傳統日本繪畫特質。疫情之後，國境與城市逐漸鬆綁，下一回經過東京新宿車站，別忘了；欣賞松山智一的大型藝術作品。

．海浪-歷屆上海雙年展文獻及作品展，已於7月31日起在上海當代藝術博館開幕。

2020年8月號,No.187
2020年8月號,No.187

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