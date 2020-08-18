沒有觀眾的NBA賽事 和無法到場的藝術拍賣會

面對仍處於Covid-19 疫情肆虐的世界，許多被迫按下暫停鍵的活動都慢慢找到了延續方式，尤其是在室內所進行的展演活動，猶如大家所關注的美國NBA賽事及藝術品拍賣會。

7月下旬NBA終於重啟賽事 找出疫情下的NBA比賽新模式

所謂疫情下的NBA籃球比賽新模式，是球團在美國奧克蘭一個度假村的建築裡，重新裝修一個沒有觀眾席的籃球場，讓所有的NBA賽事都在這裡舉行。沒有球員在自己主場或到客場打球往返的問題，全都集中來到奧克蘭這個度假村裡打球。

當然，所有進場打球的球員都要經過嚴格篩檢，只有通過篩選合格的球員才能進場打球。我們透過線上實況轉播看到比賽現場，沒有擠在球場前沿的候備球員和VIP席位，教練團只能在高高透明圍欄外，以梅花座、戴口罩方式在旁邊觀戰謀劃；沒有觀眾席當然就沒有實際進場觀戰的觀眾，大家所看到的現場觀眾，只是一個個人像投影，都不是真人。雖然同在這一個球場打球，但球團仍努力營造出所謂的主客場分別，例如快艇VS湖人的那場賽事，輪替到湖人的主場，地板上還是漆有湖人的隊徽，投影人像都是穿上湖人球衣為湖人加油的觀眾。以上描述便是最近開打的美國NBA籃球賽事現場，一個面對疫情沒有現場觀眾的NBA賽事。

現場+線上+多個城市同步拍賣 會是未來藝術品拍賣的新模式

7月10 日佳士得推出「ONE：現當代全球聯合夜拍」，雲集印象派及現代藝術、戰後及當代藝術鉅作及設計傑作，以時區差形式先後於香港、巴黎、倫敦、紐約接力舉行。這是一場繼前二天蘇富比香港現當代藝術雙夜場拍賣，是實體現場+線上拍賣成功運作的再次進化。上一場蘇富比香港現當代藝術雙夜場拍賣成交總額近15億港元，成績比外界原先預期的還要好，為受疫情影響、拍賣時間延遲、到底要以何種模式進行的蘇富比香港春拍，劃下圓滿成功的句點。至於佳士得推出的這場「ONE：現當代全球聯合夜拍」又更具創意了！這是一場真正全球化的線上拍賣，佳士得把香港、倫敦、巴黎、紐約四個城市的拍賣連線起來，安排在同一時間段接力拍賣。

所謂佳士得所推出的這場「ONE：現當代全球聯合夜拍」創意是，四個城市、四種貨幣、四位拍賣官，構成一場真正全球性的拍賣會。首先第一場香港站的拍賣，時間是7月10日香港傍晚時間6點，也就是香港所謂的「夜場」。拍賣地是香港、拍品來自香港、喊價貨幣是港幣，線上同時有倫敦、巴黎、紐約站拍賣官及四個城市的委託席可以電話連線方式競價。香港站拍完後，輪到巴黎站、倫敦站、紐約站拍品輪番上拍，並由該城市拍賣官執行，其他三個城市拍賣站的拍賣官及委託席同時參與競價。

在線上看完佳士得這四個城市馬拉松式的連線拍賣 我的感觸是：

疫情連線拍賣就像在看一場世界盃；買氣巴黎最弱、倫敦次之、香港不落人後、當然紐約隊還是最強的。

在想⋯如果每個週末都有一場世界盃拍賣聯賽可以看直播，這樣每個週未就不用追劇、出門看電影了！在家宅著看拍賣直播也是挺幸福的，尤其是喜歡藝術的從業人員。這是今日看拍賣聯賽直播的心得，與大家分享。

這是我在微信朋友圈的留言。

至於成績如何？佳士得「ONE」這場四個城市的接力拍賣， 香港成交總額2.14億港元、巴黎成交總額2615.6萬歐元、倫敦成交總額5052萬英鎊、紐約成交總額3015萬美元。四個城市的成交率按件數計94%，按金額計97%，成交總額達4億2,000萬美元，這便是在疫情下，結合現場+線上+四個城市同步拍賣，摸索出來的好成績，同時也建構了未來藝術品拍賣的新模式。

事實上，現場+線上拍賣模式的成功開啟，可以回溯到6月30日蘇富比紐約印象派、戰後、當代夜場拍賣，48件拍品僅一件流拍，許多拍品都競投熱烈，市場對許久未能舉行的拍賣充滿著期待與激情。這幾場線上拍賣從成交情況更可以看出市場并不缺錢，買家們追價的熱情和拍賣活動的渴望，一如籃球迷們對NBA賽事的開打一般，充滿著期待。