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後疫情時代藝術產業轉生術系列 — 貳 張正霖：藝術資產管理概念將因此更加深化

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

千萬不要浪費每個危機。因為，緊跟著危機的背後，轉機往往也就在前方等候著你。北京中央美術學院藝術管理與教育學院教授張正霖就說，事實上；當社經面臨極大緊縮的時候，也就意味著高端藝術品的價格反而會越來越高。這樣的經驗法則，早早就被經濟、金融學者提出過了。

張正霖的這個開場，反映到今年上半年拍賣市場成果更是明證。因為疫情關係，眾多拍賣公司的春季拍賣移至7月舉行；成為史上首度夏拍祭。慣性的不得不轉變，並無損於整體拍賣績效，指標性的拍賣公司成績更是亮眼，尤其是高端藝術品成交價格依舊強勢。張正霖就提到，亞洲的藝術市場與西方藝術市場相對應，最大差異點可在於亞洲藏家普遍對於藝術資產管理概念的意識較低。這點；隨著疫情轉至後疫情時代應該會起若干變化。他說「資產管理Asset Management被提出，當然不是針對藝術而來，它主要是對於個人或企業所屬的財富進行有系統的管理與分擔風險化。後來，資產管理被引進到亞洲，乃是因為亞洲藝術收藏風氣日盛，很自然就被從事資產管理顧問的單位覺得；藝術品資產管理的服務，會使得資產管理更細膩、更受到注意」。「基本上，藝術資產管理有二個前提，第一，自然是所謂避險、第二，則是保值、傳承。這裡要留意的是，保值、傳承；而不是增值」。「你可從金融或經濟的資料中查詢得到，二次大戰期間或之後，藝術品本身反而有高成長的情況。甚至，當黃金、股票都發生下跌，藝術品還是以緩步在成長，這也就是說；藝術品的抗風險能力是高的」。張正霖認為，現在，由於藝術品與拍賣市場結合成為一個極大項目，這使得流通變現更為瞬即化，它讓藝術資產管理更可以成為一項專門的學科，這當中涉及到管理、法律層級都非常專業性，合理分配資產；正好也彌補過去大家對於財富管理只偏向於房產、珠寶、債券…。讓藝術品持續在社會維持一種緩步的成長情態的另一個原因，千萬不要忽略當所得分配的明顯化。也就是說，財富愈來愈集中在社會少數人手中，藝術品本身的保值性是絕對必然。所以，排富；這個概念在藝術品市場是根本不可行。

藝術資產管理，在近幾年著實養活了許許多多專業人才。以藝術品投資的這個服務細項來講，你要知道，西方市場本身的體量就大，藝術品透過拍賣行為或者畫廊不同分點進駐各城市，都能達到賺取藝術品漲跌的價差，這也是藝術資產管理能夠給持有藝術品者的資產管理建議。張正霖也提到，後疫情時代會逐漸重新開啟本來關閉的美術館、博物館。歐美許多美術館、博物館都屬於私人或私法人制，當重啟開始導入常軌，人潮、門票的收入是最直接的收益成果。問題是，當資金收益出現破口，勞動人口依舊沉重時，美術館、博物館如何求生，就會是現實問題。也許，處理藏品；也都不得不思考的變現舉措。這當中，強化資產運用的機制就能考驗單位是否有未雨綢繆預設能力。「相對之下，台灣多數美術館、博物館皆屬公營，在這波疫情則有因禍得福的效益」。張正霖也提到，畫廊在這波疫情衝擊最感明顯。展覽所著重的儀式感，因活動管控而不得不延期或取消，這愈加造成本來資金、金融體系的錢不會流到畫廊的情況越來越嚴重。因此，畫廊的萎縮確實會產生，尤其亞洲畫廊對於開拓這項技能不夠完整與完善，對藝術品價格的創價產生不了社會影響性，這勢必會讓西方超大型畫廊的出現成為較被期待。畢竟；經營權與持有權是分散風險的一大特徵。可是，亞洲的畫廊都傾向家族與小營業資本，在競爭的變異性是有風險的。因此，激化畫廊朝更專業角色前進，如何提供客人對於資產配置的管理，也會是畫廊體質轉變的可行性。

對於現階段蔚為主流的線上交易，張正霖覺得，實體平台絕對會回來的。「線上交易，本來就存在，它並非是現在才研發出現。只是從過去的輔助性浮到檯面，但這樣的形態不會成為大宗。以中國一年在拍賣的交易總額有600多億人民幣來說，現階段採取線上交易佔比確實有多了一些，但不會成為主要」。後疫情時代自然會改變一些慣性，藝術產業開啟新的模組之際，過度或過早悲觀，倒是沒有必要。

(來源：2020年8月號,No.187)

2020年8月號,No.187
2020年8月號,No.187

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