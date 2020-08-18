策展人蘇盈龍：【布列松在中國】是數量和規模最完整的一次展覽

今年攝影迷最不容錯過的重量級大展，莫過於台北市立美術館6月推出的【布列松在中國：1948-49/1958】 ，開展至今，好評、人潮不斷。展覽根據時序，以布列松的行旅足跡，北平、上海、杭州、南京和香港等城市，帶領觀眾重新認識布列松的攝影，以及感受二十世紀中國歷史劇變底下的人物身影。展覽由法國攝影史研究權威米榭勒．費佐（Michel Frizot）和臺灣策展人蘇盈龍，歷時三年策劃，除了原版照片以外，於北美館首度展出電報、印樣、原版雜誌等檔案文件，在數量及規模上均最為完整，甚至超越巴黎首展。本期推手訪問共同策展人蘇盈龍，請他一談展覽的策劃始末。

1948年，布列松受到當時發行量高達五百萬本的美國雜誌《生活》（Life）委託，前往北平並紀錄下一系列中國政權易主前的關鍵影像，這系列作品隨後以〈北平的最後一眼〉為名刊登專題，雖然時值國共內戰時期，但在其影像中不見戰爭的煙硝，反而突顯大時代下小人物的歲月靜好；十年後，布列松再訪北京、上海等地，記錄了「大躍進」、慶祝建國周年等所謂的「新中國」影像。面對劇變的時代，布列松的鏡頭掌握了複雜的人物與社會情境，動盪不安，但畫面仍維持一貫的嚴謹構圖，冷靜而中性地捕捉歷史瞬間的人物形色。

提及展覽策劃緣由，蘇盈龍表示是大約七、八年前在費佐教授書房看到1954年法國出版的攝影集：《從一個中國到另一個中國》（D'une Chine a l'autre），布列松以35毫米萊卡相機記錄他1948至1949將近十個月的中國行旅。「當時看到這本攝影集時，我非常的訝異，以往在布列松回顧展呈現的中國系列影像，多半是〈金圓券風暴〉等經典的2、30件照片，然而這本攝影集收錄了多達177禎影像。因此我便向費佐教授提出是否可能策劃相關展覽的提議，而他也認為自從1954年的專輯出版後，就再也沒有關於這一系列的討論著實可惜，因此才有之後向布列松基金會提案、策劃、呈現此一展覽之事。」「而當我們真正開始著手整理資料時，才發現布列松在中國拍攝的照片資料非常龐大，原以為他只拍了2-300張，但現存的原版照片就已經高達500多張，實際拍攝的底片更高達將近5800張。」

他透露，計畫當初全球首展即是在臺灣，「因為布松列1948-49行旅中國所拍攝的作品，對臺灣觀眾而言，實在具有太特殊的意義了。只是後來基金會發現展覽內容遠超乎他們的期待，並且為了配合基金會新場館的開幕，因此最後決定率先於巴黎推出。但是台北展出時，我們針對臺灣的觀眾重新調整了內容與展件，例如：台北展出影像數量比巴黎多出40餘張原版照片－－布列松作品的一大特點即在於生前沒有經過他認可沖印、留存的照片，就不可沖洗或加洗；同時台北展場還展出了首度面世的印樣、電報、布列松和家人的書信原件以及原版雜誌，展覽介紹與展區說明也全部重新撰寫！因此，雖然理論上巡迴展覽的規格應該一致，但實質上台北場的豐富程度遠高於巴黎場。」

「除了照片補遺的歷史意義，中國系列更是布列松第一個完整的報導攝影主題。《生活》刊登〈北平的最後一眼〉後，引起廣泛迴響而聲名大噪，開啟他在報導攝影的重要地位。因此，我們希望觀眾能藉由這個展覽近距離地觀看布列松的影像，了解這一系列的照片為何如此重要與特別。」「布列松跟當時其他報導攝影最大的不同，在於他的攝影始終以『人』為中心，而不是『事件』本身。對布列松來說，『人』的主題才是亙久存在的。」

由於本次布列松展的時代背景是國共內戰，蘇盈龍坦承曾一度擔心其政治敏感性會模糊展覽主題，「但當我們仔細審視布列松在中國拍攝的所有照片後，雖然背景是國共內戰，但在影像中完全看不到所謂的戰爭、國民黨與共產黨的紛擾，看見的反而是一個大時代洪流底下，一群尋常老百姓的普通生活。無論是1948-49年或1958年的照片裡，布列松呈現給我們的中國，不是那些戰爭或政治的場景，而是當時活生生的老百姓跟日常生活，不被歷史記載的一群人。」「如今資訊非常發達，國共內戰的歷史無論在課本、網路皆有無數資料，但這些小人物、平民的生活，只有在布列松的作品看得到，這也是本展最重要的意義之一。」