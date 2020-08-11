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2020台中藝術博覽會圓滿落幕 打破歷屆成績

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

第八屆的台中藝博於7月19日圓滿落幕。不畏上半年的全球新冠肺炎疫情，本屆藝博不但首日貴賓預展吸引2000人次，一度擠滿會場，銷售佳績更是捷報連連。

自2017年以來，台中藝博開始聚焦於雕塑作品的推動，拓展公眾欣賞空間向度的美感，進而培養雕塑作為入門收藏之起點，今年展會除小尺幅雕塑作品外，更有許多逗趣可愛的公仔：首都藝術中心本次攜帶蘇子涵的標誌牛奶盒作品，受到不少關注；藝境畫廊呈現旗下台灣及東南亞藝術家，並首次展出德國藝術家Karla Kracht獨特的迷你賽伯格人物，將場地營造出詭異的劇場風格。琢璞藝術中心呈現代理藝術家李益成作品，同時攜帶詢問度高的Mr. Doodle版畫和公仔，以及Madsaki作品，首日即售出Mr. Doodle三件佳作。德鴻畫廊帶來謝秉諺的系列雕塑創作〈幻象之鷹〉，藝術家從動物原有的軀體表象延伸為一種擬人化的，超乎常理的形貌表徵，機械的材質性、圖騰，令人聯想科幻片的怪物形象。今年的繪畫作品關注度超越以往，大雋藝術銷售了王曉勃單件200萬作品，首次參展的采采畫廊與人文遠雄展覽館也於開展首日就傳出銷售佳績；台中新畫廊空間藝時代推出高孝午的作品，也成功銷售。

今年首度合作的四大策略聯盟，總計銷售達34件作品，首度合作的「中山青年藝術獎」售出8件作品，蔡雨庭的創作尤受中部藏家群青睞；「璞玉發光」以張蓉鏡的作品詢問度最高；合作4年的「藝術新聲」已打出品牌，普遍受到藏家喜愛，各類型的作品與不同的藝術家皆有銷售，藝術家周聖傑、陳廷瑋、盧宜承都傳出佳績，兩間展間共售出19件作品。

本次台中藝博是今年臺灣第一場實體藝術盛會，憑藉臺灣政府與各線防疫人員及人民的共同努力，本屆台中藝博不論是參展的踴躍、觀賞人數與銷售成績皆打破歷屆成績，反映臺灣藝術圈產業的活力和熱度仍不斷持續。

2020年8月號 No.187
2020年8月號 No.187

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