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策展訓練從學校開始打基礎 專訪台南美術館代理展覽企劃部主任莊東橋

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

策展是邏輯決定一切 創作則是精準的模糊

2011年畢業於巴黎賽爾吉國立高等藝術學院(ENSAPC)的莊東橋，曾獲得法國國家高等造形表現文憑(DNSEP)，回到台灣後便進入朱銘美術館策展，2017年來到南美館被聘任為代理展覽企劃部主任。身為美術館員之前，他亦活絡於索卡畫廊、尊彩藝術中心、木木藝術等畫廊展現他的創作作品，並出版詩集。今年11月即將在台南絕對空間推出新策展的他，藝術家與策展人雙棲的身份以及在南美館的職務，三者互相加乘的濾鏡，疊加出屬於他更豐富深刻的一道藝術行旅。

策展實務的訓練 從學校就開始打基礎

作為南美館展覽部館員，本身也是藝術家的莊東橋，始於在巴黎賽爾吉國立高等藝術學院就讀時期，便培養出自我策展實務。他表示：「ENSAPC每個月都要發表一次自己的作品，因此無形中就學習到如何協調資源；再者，發表作品時會有三至五位老師，包含哲學家、藝廊老闆、藝評家、藝術家等，從他們的觀點提問，在答辯的過程中，自己必須建立清楚的思考邏輯，法國的系統很重視脈絡與產出作品的祖譜是否其來有自？比如我畫抽象，一定要從康丁斯基到蒙德里安，戰後抽象表現都很熟悉，他們才知道你是否了解自己在做什麼？這是前端。中端則是，你為什麼要用這個方式表現？後端則是你為什麼這樣呈現作品；比如說他們會提問參觀順序為什麼？是依照時序？還是有特殊理由？這個動線為什麼這樣帶領我們，這個前中後端的過程，就已經帶入策展觀念了。並且，學院要求我們做兩個媒材以上的作品，這個過程我能去了解每種媒材的特色，還能了解每位同學應用不同媒材的切入觀點，知道媒材類別所關注的面向以至於想關注的議題，這也是一種策展的培養。」

藝術家可任意使用媒材 策展人則是把角度調整好

然而對莊東橋而言，策展是否為另一種形式創作？他以藝術家的角度出發，探討藝術家與策展人之間平等對位的概念。他表示：「我認為藝術家可以任意的使用他的媒材，藝術家在他的創作世界是王，策展人則是內心有一個問題意識，也發現其他藝術家有同樣的疑問，而策展人去整理，將疑問呈現出來，而藝術家的作品就像是鑽石一樣，有很多種折射的角度。我作為策展人時，就是把這些藝術作品放在一個平台上面，去調整每個作品的角度，讓作品折射出最好的光芒，因為藝術家會希望策展人是懂自己的是知音，這也是我策展時對自己的期許。」

當代的本質不在於媒材 在於觀點與人文思想

而身為美術館的核心部門的要角，莊東橋也重新爬梳南美館的階段性任務與展覽對於當代展覽的認知，莊東橋談到：「南美館內容上其實一直很注重台灣近現代藝術，開館展【台灣禮讚】的藝術家，便是展出許多被冷落的藝術家，一次性的宣示這些戰後本土藝術家，避免議題式展覽的排他效應。而近期【郭雪湖望鄉特展】與【島嶼生活與地景】這兩個展覽的出現，也是我們在努力的方向：怎麼立基於近現代的藝術，然後用當代的視野去呈現跟反思或重新梳理。比如我們要做林朝英個展覽，會用當代城市學的概念去梳理；至於什麼是一個當代展覽？事實上當代從來沒有被定義過。當定義不明顯時，當代到底是作品當代，還是觀念當代？還是媒材當代，還是人的當代？我認為當代的本質不在於媒材，而是在於觀點與人文思想。現代性的東西是大論述，比如我們講自由與存在本質，那當代是講存在本質下的議題，比如能源與性別，所以議題性就很明顯。比如我們講戰後抽象表現主義，講的是戰後那一代人本身的虛無跟無力，這是在討論存在本質。因此不論是策展還是從創作切入的時候，怎麼去真誠面對你現在的當代生活，我覺得這才是當代。」

透過在南美館的任務，莊東橋作為策展人與藝術家這兩個身份不斷互相加乘，就像承襲了學院訓練時期的模式，透過與不同藝術家的合作知道他們對藝術的觀點。莊東橋認為：「我以藝術家身份作為立基，再到跟不同的策展人合作做展覽，也會回來影響到我的創作，我的創作幫助我的策展，我策展時得到知識養分，也回來影響到我的創作觀點。比如【島嶼生活與地景】內容也有我所關注的風土。作為藝術家身份時我在做的是：精準的模糊，作品的直覺就是美感經驗的累積；但在做展場時，邏輯才是一切。由我作為出發點，我與自己的創作，策展三件事不停的呼應變化，融合在我的體內，再用這些養分去分析所有的現場，不管是回到美術館還是回到自己！」

2020年7月號,No.186
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