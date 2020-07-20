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論述戰後中國藝術 絕對不能遺忘「自由中國—臺灣」

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

一直受疫情延宕的香港蘇富比春拍，終於要在7月8日起開拍，這次廿世紀暨現當代藝術拍品相當精彩，尤其有一個「相約一九七二：貝氏珍藏戰後中國藝術」專場引來市場的關注。

香港蘇富比「相約一九七二：貝氏珍藏戰後中國藝術」專場

貝氏，指的是貝學仁與貝夫人（Sheridan and Sallie Bell），他們是在1972年來到臺灣的美國人，當時正值退守臺灣的中華民國退出聯合國。（1945年聯合國成立，此時中華民國代表中國參與聯合國，即使1949年東渡臺灣後其依然是安全理事會成員；直到1971年10月25日，聯合國通過決議，中國席位才改由中華人民共和國代表。）

貝學仁與貝夫人回憶：1972年來到臺北，儘管非常樂意浸沉於中國文化，但外交人員身份卻讓我們經常停留在外籍人士的生活圈子；然而，由於我們熱愛藝術，很快發現由美國海軍醫院院長夫人華登夫人開設於臺北雙城街的「藝術家畫廊」，因而結識了當時在臺灣的一批年輕新銳藝術家，尤其是「五月畫會」的藝術家們；他們打破中國藝術傳統，並探索嶄新的表現方式，我們頻繁地參加這裡的每一場展覽，並很快開始收藏這些藝術家的作品。

「戰後藝術」乃全球藝術發展共同章節 但中國的戰後藝術一直難以清晰歸納

關於亞洲的戰後藝術，韓國的「單色主義」、日本的「具體派、物派」，一直有明確的國家定位及美術史梳理，但論述到中國戰後藝術的發展就變得相對模糊許多。原因除了現實的二個中國（紅色中國-大陸、自由中國-臺灣）與西方世界的政治對應外，1949年後許多中國藝術家離開了中國前往歐美旅居，並晉身投入西方美術運動有很大的關係。例如：旅居法國巴黎的趙無極、朱德群、唐海文；旅居義大利羅馬的蕭勤、霍剛；旅居美國紐約的趙春翔、丁雄泉、莊喆；旅居英國倫敦的李元佳、林壽宇等，他們都是二戰後離開中國大陸前往歐美發展的藝術先趨，同時也是中國戰後藝術的代表人物。

除了旅居海外的中國藝術家們，若以70年代聯合國中國席位之易位為轉捩點，戰後的中國藝術於1949年之後從中國大陸轉戰臺灣，加上70年代中國發動文化大革命，共產黨所統治的中國對西方世界採取閉關自守，中國境內的藝術發展與西方世界彷彿隔絕，中國走向與蘇聯更為靠近歌頌社會主義的紅色經典，大大遠離了與歐美民主國家的藝術對話，而臺灣所代表的「自由中國」與西方藝術的互動變得更加密切。

戰後的中國藝術發展 不能遺忘「自由中國—臺灣」

過去在拍賣市場談論戰後中國藝術，絕大部份是以旅居歐美的海外華人為主，然而這次香港蘇富比即將拍賣的貝氏夫婦珍藏，卻完整保留了6、70年代紮根臺灣的華人藝術面貌，其中有陳庭詩、席德進、吳昊、顧重光、吳學讓、文霽、朱為白等藝術家作品。這些藝術家多半來自於中國大陸，甚少臺灣本地出生的藝術家，他們完全可以作為戰後中國藝術的代表；也就是說這次的香港蘇富比【相約一九七二：貝氏珍藏戰後中國藝術】專場拍品，是戰後中國藝術在臺灣發展的最佳標本。雖然貝氏夫婦的藏品，更多是與藝術家情誼的往來，談不上專業藏家所謂系統性的收藏，拍品質量無法與旅居法國、義大利、英國、美國的中國戰後藝術家相比；但要論述戰後中國藝術的發展，貝氏夫婦所珍藏的「自由中國—臺灣」藝術家作品，絕對是戰後中國藝術家在台灣所遺留的重要美術史足跡。

所以往後要論述戰後中國藝術板塊，除了旅居歐美的中國藝術家外，一定得把1949年後渡海「自由中國—臺灣」的藝術家相提並論，甚至還可以把遷居新加坡的陳文希、鍾泗濱等藝術家一併歸納，如此才能完整呈現戰後中國藝術家在全球各地無所不在的發展軌跡，而這才是觀察戰後中國藝術全球化應有的宏觀高度。

2020年7月號,No.186
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