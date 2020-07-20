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無知帶來的自大 才是最該防疫的病毒

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
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總以為炎酷的天氣，早就把病毒舔得一乾二淨。無奈過度的樂觀，旋即被嚴厲的現實給擊潰。截至目前為止，全球COVID-19確診例已突破一千萬人！這也就是說，對於自身的安全與他人的健康，我們真的沒有一點能力可隨意卸下盔甲。人類慣常書寫歷史，但人類總喜歡不在意歷史。歷史，早早就已經昭示當人類陷入無知情態，連帶而起的就是一種毫不自知的自大，進而帶來難以一時弭平的錯誤坑洞。COVID-19的第一波擴延與最近第二波再創，何嘗不是如此。

半年來，全球的經濟都同時被按下暫停鍵，對經濟的惶恐造成政治方面的種種不安，進而不斷推波助燃社會的蠢動，但我發現好像多數人都忘記；我們其實根本沒有解決病毒的威脅，反倒整個環境瀰漫著一股分化、無知、人性剝離的病毒，似乎病毒對人類的摧殘還不夠到位，還得加上人類對彼此的攻訐才比較符合真實。一場COVID-19何嘗不也將人的原形給逼現了呢？

視覺藝術產業真的回不去疫情之前的那個時代了。這點，不管您心甘不心甘，您都得情願。

很長的一段時間，拍賣公司已經凌駕第一市場，迫逼著畫廊減淡展覽事務的例行性工作；紛紛回到早期跑碼頭、提著箱子參加城市博覽會來創造更多可能性顧客群。這些現象都因為疫情爆發與後疫情時代的來臨，加速了質變。已經行之有段時間的網上交易模式，將會有可能隨著5G(5th Generation Mobile Networks)的催生，進一步會衍生出更多技術性改良，從而讓線上交易的真實與立體、活潑度成為更貼近顧客便於選項一種藝術交易模組。再加上，拍賣內容的多元分眾，拍賣公司制定專拍的選擇度會加速進化，這將大大剝奪畫廊對於展覽的主導權。這也就是說，拍賣公司會更擅長利用本身國際通路與人脈流取得獨特藝術品，不需要等到畫廊來作推廣，直接就能讓市場來證明藝術品的價值地位，此舉，絕對會動搖到畫廊社會地位。因此，畫廊要決勝於關鍵只能跳開拍賣公的選項，先得要面對傳統單一專業時代已經結束的現實，開始要讓自己的畫廊懂得結合各種行銷專才，把自己退回到洞穴的掩耳求生方式已不合時宜。同樣，現階段極端流行的個人化藝術經紀人，也千萬不要得意過早。當網速加深了市場通路頻寬，除非你有藝術強項、懂得市場行銷、又有藝術人脈雄厚，搞直播、當網紅；可不是啥專利獨享。藝術市場專家說「新當代是金融學非藝術學科」。這話，聽來不免刺耳，但確實是如此。這波疫情將藝術品功能轉化，尤其是在時髦的當代藝術根本已成為一種金融產品時，新一代的藏家早已經迫不及待將傳統藏家的社會價值外衣脫下，在快速的買進與賣出，藝術品風險因為時間被壓縮而降低，這無疑讓藝術產業更回不到傳統的閒散安逸。這個時候最能踩一下剎車就只有美術館。美術館在既定商業票房收益考量同時，對於展覽事務的鑿力要與時俱進，不要老是採取上古時代藝術演算法來當行銷策略；得要懂得外面世界的語言、要破除策展人傲慢自大的知識分子優越感、要懂得把流行時尚演繹出藝術高度；而不是一昧拒絕流行。一個已經成年的美術館，應該要有智慧也要懂得找出妥協，讓美術館內的展覽就像是立於激流、且能激出水花的青石。

我們或也會擔心這新的概念所帶來藝術產業改變，是否會減低藝術本質？但是，您或許忘記；藝術產業尚未經疫情打潰之前，我們也曾見識過許多藝術本質儼然智障的東西呀！或許這波疫情所帶來危機也是轉機，可以讓藝術家更安靜心面對創作、讓畫廊有機會發現質優的人才，讓商業的機制在常規化之餘，藝術的競爭能導向一個更透明、公開的健康市場。

2020年7月號,No.186
2020年7月號,No.186

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