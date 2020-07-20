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後疫情時代 龐畢度中心大展重新規整

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
克里斯多與珍妮-克勞德：巴黎！The Pont-Neuf Wrapped 2, Paris, 1975-1985
克里斯多與珍妮-克勞德：巴黎！The Pont-Neuf Wrapped 2, Paris, 1975-1985

克里斯多與珍妮-克勞德：巴黎！ 馬蒂斯大展 全球抵制展 最值得留意

法國5月11日「解封」後，眾多小型美術館已率先於五月間重新開放; 部分中大型機構如東京宮、橘園和奧塞美術館也已於六月陸續重新開放，其他機構，包括龍頭級美術館如龐畢度中心、羅浮宮、畢卡索美術館亦將於七月間恢復開放。其中， 佔地7.5萬平方公尺、每年參觀人數超過320萬 人次的龐畢度中心，訂於7月1日重新開放的龐畢度中心，堪稱法國前五大藝術機構，每年門票收入約1500萬歐元，預估三個月閉館期間至少損失350萬歐元門票收益，尚不包括餐廳、書店等使用權益金，場地出租費和其他贊助和營收。為符合嚴格公共衛生措施，觀眾接待量亦將減少至少一半，財務問題將是龐畢度中心恢復運營後的一大考驗。

網上預約、戴口罩和指定參觀動線

和所有疫情後重新開放的文化機構一樣，龐畢度中心必須嚴格遵守政府規定的公共衛生措施，採取因應參觀辦法（觀眾必須網上預約參觀時段，11歲以上強制戴口罩，遵照指定並清楚標示的參觀動線以保持1公尺的防疫距離），並且大幅更動和調整展覽與活動規劃。龐畢度中心主席拉維涅（Serge Lasvignes）強調， 重新開放的龐畢度中心將以「熱情好客，發現和交流的喜悅」為精神旗幟，「為巴黎重新賦予色彩」，推出的展覽、電影、表演藝術、講座一系列活動，旨在凸顯「藝術如何反映和介入『疫情後的世界』」。

展覽檔期大幅重新規劃

第一階段將局部開放二樓當代藝術展廳，六樓大展展廳和四、五樓國立現代美術館永久典藏展廳。表演藝術節目則預計於9月後才重新啟動。率先登場的是原訂於3月中旬開幕的【克里斯多與珍妮-克勞德：巴黎！】（Christo and Jeanne-Claude – Paris!）特展；此展旨在追溯藝術界傳奇夫婦檔的創作源頭——巴黎時期（1958-1964）的創作，同時聚焦著名的1985年〈包裹巴黎新橋〉計畫。這項展覽於開幕前一天遇上法國全面封城，緊接著藝術家本人克里斯於5月31日因病過世（人生和藝術伴侶珍妮-克勞德已於2009年離世），未能親眼看到展覽開幕，更讓展覽增添了幾分哀愁；不過，重新開放後的展覽將持續至10月19日，比原先不到三個月的展期多了近三星期。除此之外，二月底開幕、原先展期至四月下旬的加拿大多媒體藝術家傑勒米·蕭（Jeremy Shaw）個展將延長至7月27日；不過，同樣二月開幕，原先展期至4月27日的台灣藝術家袁旃個展以及聯展【中國非洲】（原先展期預訂至5月18日）則隨著3月18日閉館而提前結束。

此外，紀念色彩大師馬蒂斯（Henri Matisse）150歲冥誕，原訂於5月13日開幕的馬蒂斯大展如今推至10月21日登場（展期至2021年2月22日），喬治·巴塞利茲（Georg Baselitz）和艾麗斯·尼爾（Alice Neel） 個展則分別延後至2021和2022年舉行。龐畢度中心也希望重新建立策展團隊和觀眾之間的對話與關係，推出一星期三天、每天兩場的「令策展人怦然心動之作」免費導覽活動， 由策展人帶領小群體觀眾在美術館介紹龐畢度中心典藏作品和相關趣聞軼事。

在法國和全世界因疫情陷入不安氛圍，以及美國「黑人生命也是命」運動掀起的全球反種族歧視抗議運動的特殊情況中，力求在捕捉世界脈動和變化的龐畢度中心亦將在重新開館後第二天舉行以【種族歧視：文化能有何為？】為題的論壇，邀請學者和藝術家參加。此外，7月底將推出【全球抵制】展，旨在呈現藝術家面對全球化世界各項挑戰的回應。該項展覽由龐畢度資深策展人、當代與未來創造（Création contemporaine et prospective）部門主任，曾任2017年威尼斯雙年展策展人馬塞爾（Christine Macel）聯合部門兩位年輕策展人科諾克（Alicia Knock）和馬容元（Yung Ma）共同組織，聚焦「全球南方」國家和地區（非洲、亞洲、中東、南美洲）六十多位藝術家關於去殖民諸項問題、具政治對抗精神的創作，參展亞洲藝術家包括華人地區的宋冬、尹秀珍、劉窗、黎清妍（Firenze Lai）、王韜程（Evelyn Taocheng Wang）、黃漢明（Ming Wong）、陳界仁，越南的Propeller 小組, 、陳凡秋（Thu-Van Tran），日本的Chim-Pom小組等等。

馬容元去職龐畢度中心

【全球抵制】也是龐畢度中心首位華人策展人馬容元為龐畢度策畫的最後一檔展覽。前香港M+美術館策展人馬容元，於2016年獲選K11藝術基金會和龐畢度中心聯合項目策展人，負責研究龐畢度中心亞洲和太平洋地區的當代藝術場景。隨著這項合作案於今年到期，馬容元也將離開龐畢度中心，期間策劃過的展覽包括中國藝術家曹斐個展【HX】（2019）和今年的【中國非洲】聯展。他並且是下一屆韓國首爾「媒體城市」（Media City）雙年展的策展人。

2020年7月號,No.186
2020年7月號,No.186

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