安卓藝術十周年特展II 【生生長流】

安卓藝術繼2月份推出十周年第一場典藏特展【造夢者】之後,在5月16日至6月27日再度帶來第二場聯展【生生長流】,邀請代理與合作的十位藝術家:貝拉諾(Victor Balanon、傅饒、薩伊夫.加里波第(Syaiful Garibaldi)、安娜.瑪瑞亞.米庫(Ana Maria Micu)、漢娜.佩蒂強(Hanna Pettyjohn)、秦一峰、蘇旺伸、黨若洪、鄔一名以及于吉,呈現油畫、素描、水墨、雕刻與立體等不同媒材作品。

題名【生生長流】取自已逝的伊朗導演阿巴斯

(Abbas KIAROSTAMI)1992年同名電影,原英文譯名And Life Goes On(或譯Life, and Nothing More...)即點出明確的主題:何謂生命的本質?人類如何與不可預測的災變共處?此次展出的十位藝術家作品,各自扣合了對人類文明、社會議題的不同關注。

傅饒的畫作〈雲火〉,呈現一群追尋理想國度的趕路人,以左側畫面的人群疲憊的倒臥,對照右半部一位逆游而上的人影,如史詩般壯闊的畫面中,流露對生命滿懷不安仍不放棄希望的軔性。美菲混血的藝術家佩蒂強,為展覽製作了最新陶瓷雕塑〈地面(DFW, MNL)〉,塑形出千絲萬縷的布料質地,呼應自己往返美國、菲律賓兩種不同文化的生命遷徙,和生生不息的自然循環。位於展場一隅的複合媒材作品,為于吉2016年〈立柱二號〉。由工業用木基件堆疊而成,底部以捆繩器纏繞一個殘缺的水泥人體,以鐵絲懸掛一顆逐漸腐爛的西洋梨,于吉以最低限度的物質組成此作,不穩定的狀態既形成一股脆弱、搖搖欲墜的平衡,同時指涉了人類、工業和自然的互動和作用關係。

在1990年一場伊朗大地震後,導演阿巴斯步上了找尋曾一起合作、生死未卜的男童演員之旅,一路上見到觸目驚心的景象、廢墟,這場災難不僅奪走數萬人性命、十多萬人流離失所,然而影片中的居民卻未因此耽溺於悲痛,而是勇敢面對、攜手重建自己家園。對照2020上半年一場席捲全球的大流行疫情,引發人們對於生命的核心價值、存在和死亡等思考,邁入第十年的安卓藝術透過【生生長流】,展現了藝術在危機和恐懼的鎮定與慰藉力量,提供另一種看待災難與生命的可能視野。