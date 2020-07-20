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2020 ART TAICHUNG台中藝術博覽會 四大獎項策略聯盟大放異彩

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

圖文／社團法人中華民國畫廊協會

第八屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」（以下簡稱「台中藝博」）訂於7月16日至7月19日假台中日月千禧酒店盛大登場，將同步推出實境體驗的線上展廳，擴增展覽的廣度與深度，將展會推向國際。自2017年起，台中藝博以雕塑為品牌風格訴求，今年的展會主題為「空間向度-雕塑賞遊」，深化台中藝術博覽會做為臺灣雕塑重要展會之美學目標，並以雕塑特色展會的期待，拓展公眾欣賞空間向度的美感，進而培養雕塑作為入門收藏之起點。

今年雖遭逢新冠疫情，展商仍然報名踴躍。此次入選的畫廊共有62家，其中海外畫廊4家；首度參展的畫廊有10家，國外畫廊是來自日本的Gallery Iriya Tokyo，而台灣畫廊則有9家，分別是人文遠雄展覽館、承硯文創、大雋藝術、丹之寶、茗昕藝術、采采畫廊、雲河藝術、超藝術空間、飛皇畫廊。

做為每年盛夏時節，中臺灣重要的藝術盛事，台中藝博兼具深化藝術產業鏈以及提供國內新銳藝術家與藝術市場接軌管道的長遠目標。今年台中藝博特別擴大推動四大獎項的策略聯盟，有國父紀念館「中山青年藝術獎」、臺中市立大墩文化中心「藝術新聲」、新竹生活美學館「璞玉發光」、還有社團法人中華民國畫廊協會（以下簡稱畫廊協會）與國立臺灣藝術大學共同推動的「臺藝新人獎」，此次的策略聯盟有助於藝術新秀提前適應藝術市場的機制，協助新銳藝術家跨越市場平台的橋樑，並達成產官學三方共贏的藝術產業生態鏈。

「中山青年藝術獎」源自1973年至2011年的全國青年書畫比賽，38年間培養出許多書畫大家，為了鼓勵青年從事藝術創作，自2016年起更名為「中山青年藝術獎」，分為水墨類、書法類與油畫類，三位類別的得主將在2020年台中藝博展出，旨在透過台中藝術博覽會的市場制度，拓廣青年藝術創作者的發表平台。「藝術新聲」由國立新竹教育大學（今清華大學）李足新教授與陳一凡教授所催生，集結全國藝術相關校系應屆推薦畢業生於臺中市立大墩文化中心共同展出；並於2017年起，畫廊協會提供展間，於台中藝術博覽會展出；此次藝術新聲加入了香港中文大學、香港浸會大學、香港藝術學院三家海外學院共襄盛舉。「璞玉發光—全國藝術行銷活動」為文化部指導，國立新竹生活美學館辦理，今年已是第11年；以繪畫競賽形式選出優秀畫作，並透過展覽、參與藝術博覽會、公共空間展售等方式行銷創作者之作品；今年與台中藝博的策略聯盟，將令潛力藝術家們得到肯定及回饋。「臺藝新人獎」為畫廊協會理事長鍾經新與國立臺灣藝術大學共同於2020年推辦之獎項，落實藝術產業的產學合作，開拓藝術大學畢業生踏入產業平台之機會，接軌產學與培植專業特色領域發展，以協會藝術產業先驅之姿，搭建起雙邊交流的橋樑。

今年台中藝博訂於7月18日（六）舉行《臺灣畫廊‧產業史年表》新書發表會。「藝術產業史」涵蓋了藝術家的發展史，而畫廊的發展史也可稱得上是半部臺灣藝術史；《臺灣畫廊‧產業史年表》共計五冊，爬梳1960年至2020年台灣畫廊產業的發展歷史。2020台中藝術博覽會特別邀請《臺灣畫廊．產業史年表》五位專論學者參與新書座談。

2020 ART TAICHUNG，延續雕塑風格博覽會的品牌訴求，同時尋求新意帶來四大獎項策略聯盟，以及《臺灣畫廊．產業史年表》的新書發表會，誠摯邀請海內外的藏家與廣大的藝術愛好者，一同參與盛夏藝術盛會。

2020年7月號,No.186
2020年7月號,No.186

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