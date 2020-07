當下與嚮往世界的共合：華建强的空谷幽蘭

採訪/姜盈謙

圖片/也趣藝廊

HUA Chien-Chiang combines Eastern traditional gouache with the technique of ink painting to depict a world that is utopian, yet dystopic in its foundation. In his new series of work Orchids of the valley, HUA juxtaposed nature with destruction to structure a miniature model of a world where the perfect parallel with the imperfect. It is a metaphor for the different directions humanity can take depending on its choices, ending up with possible futures that carry our hope and contradictions.

華建强畢業於國立臺灣師範大學美術學系美術創作理論組博士班水墨組,為中國北京中央美術學院造形藝術研究所博士交換生。豐富展歷遍及國內外,韓國光州市立美術館、台北市立美術館、上海月湖美術館、鳳甲美術館、國立臺灣美術館、關渡美術館、高雄市立美術館等。2007-2008年間受策展人邀請於亞洲藝術雙年展、東亞當代水墨創作邀請展出。駐村經歷至中國桂林愚自樂園國際藝術創作營,法國巴黎西帖國際藝術村及美國舊金山赫德蘭藝術村。作品獲國立台灣美術館典藏,並出版個展畫冊《從繪畫開始》、《槍砲與西裝-華建强》、《人奸仙淨-華建强》、《新仙花形-華建强》

從2002年伊始,華建强便開啟了他對於人間理想仙境的追尋之旅,他將自身形象投射於一「老頭」角色,遊走於畫底與真實情景。2016年後,華建强重新提出自己創作意義與價值的思考,在【從繪畫開始】加入不同媒材實驗,或在【安能居】透過單車的身體經驗,對照創作所產出的勞動能量;集近年創作的【通關密語】,則是華建强更進一步探究繪畫主題、觀念和創作的呼應關係,以及技法上的挑戰,繪畫之於華建强,不全然為生活上的純粹投射,而轉向更多思想、觀念與抉擇的推理。

從仙境進入俗塵

早年就讀台中師範美術教育的他,在踏入創作初期,即受到了最正統的膠彩工筆訓練,膠彩對於工序的嚴謹要求、一脈相承的獨特美學,讓進入北藝研究所後的華建强遇到創作的瓶頸,面臨傳統媒材如何創新、繪畫意義的追尋等衝擊,開啟了他往後的「老頭」系列作品。

最初源自大學同窗的「老頭」綽號,猶如華建强本人的最佳寫照:在2002至2007年的〈High仙洲〉、〈升仙超世〉和〈新仙花形〉系列,華建强以老頭引領觀者進入某一事件或情節的敘事中,提出對周遭生活的體察。

2007年就讀博士班後,由於課業的研究需求,華建强逐漸從直覺性的創作姿態,轉為剖析的研究者,對社會各種奇形異象、內在荒謬的直接批判。如〈犀利人心〉怪手、推土機機器的入畫,對照象徵著上位權力、穿著華美西服的人士,意喻著人世間所有大小的爭執;或是氣泡人生裡隱藏的武器彈藥。此時期的作品猶如一齣希臘悲喜劇,有著善與惡之間的拉扯、有衝突與矛盾的張力、對人性的謳歌和批判,也是華建强對自己兩種身份的來回擺渡。「我將感性直覺中的惡與理性分析中的善合二為一,就像是把差異甚大的兩極展現在同一個平面之一,試圖取得表面上的平衡。」

補足創作養份的安能居

2015年之於華建强則是正式脫離學生身份,成為專職創作者的轉捩點。本就自律華建强除了維持每日報到工作室的固定作息,也開始接觸了臺灣最風行的運動之一-騎自行車。

2020年【安能居】展覽的一系列作品,即是華建强藉由運動的經驗,反芻創作在生活所扮演的角色,以及人類在面對自然環境時的自我定位和定位後的學習。一反膠彩的豔麗華美,華建强在此系列作品回歸簡單的佈局,以水墨線條呈現,清透、而帶有輕盈感。

如二十件(組)的〈單車經驗〉紀錄著華建强隨著單車小隊一路翻山越嶺和夜騎經驗,這段交付於身體極限的挑戰過程,包含著掙扎、恐懼,以及找回勇氣的身心拉鋸。「在騎乘之中,我盡可能享受著身體的疲憊,抽離思緒的這段過程,心裡也莫名的充盈起來。」〈運動中的膠原蛋白〉系列延續華建强對人物肌理、肌肉的細膩刻劃,飄浮的人體令人聯想早期的〈無重力世代〉,不同的是前者流露全然的心靈釋放和舒坦。

「身體運行,能量的補充是為要務,尤其在運動的時候更是如此。預防身體的匱乏適時補充些食物,即是讓每個當下的狀態都能被好好善待進而達成預設目標。換句話說,創作如果是生命中的能量來源,我想在終點來臨之前它必然是某種規律或自律的展現。」

如同其他鍛鍊心肺的有跑步或游泳,腳踏著單車前行,就像行星繞著恆星一樣進行永無止盡的迴圈,然而重複單調的動作,正好補足之於華建强創作所需的心靈養份,進入一種新的生產循環。

通關密語:多重稜鏡的生命縮影

整個生命便是一場關於好惡與嘗試之選擇的爭辯!

對好惡的品嘗既是砝碼,也是天平與衡量者。

-《查拉圖斯特拉如是說》,尼采

近年華建强投入一系列更多樣的創作實驗與技法的挑戰,集結2016年至2018年創作的【通關密語】個展,主題延續對時事議題的敏感,以及此階段的自傳式心路。「生活面對許多選擇。每一項選擇的後續都會發展成為截然不同的果實。在重點時刻擇取了一個判斷,它必然成為開啟另一段旅程的通關密語。基於這樣的立場,在我這個階段的創作中,所欲表述的議題,便是引述自生活中所面臨到,許多個十字路口的選擇。」

如〈呼吸著新鮮空氣〉系列觸碰長期照顧議題,華建强呈現一對老者與青年,青年背負著老人,兩者仰賴著連結彼此的氣管,借比血親擺脫不開的依存問題;〈如何擁有一夜好眠〉探討現代人睡眠障礙、尋求藥物協助的成癮問題。收斂貫常的犀利和直截,華建强除去常見電塔、怪手等隱喻元素,如〈彩虹山水〉盤據著垂直或橫向的流動線條和濃重墨色,像是數位時代裡穿插著雜訊的螢屏,既是回應現實與虛擬的破除,又扣合著生命無可預期和永不完美。

2019年投入最新系列〈後花園〉系列,啟發自歐式宮庭裡的傳統建築裝飾,也是華建强首度摒棄華美的傳統山水空間,單以自然生態中的花卉、鳥禽與動植物等物件延展出多層次的空間感。

重覆、耗時的藤蔓描繪,既是華建强特意打破熟悉工序步奏和勞動感受,也是反轉過往觀看世界略帶理想主義的批判姿態,「我時常站在一個旁觀者的角度去看這世界,提出批評,但反過來想,這樣讓世界接受自身觀點的想法,是否又太高高在上而自以為是?」抹去具指向性的空間與地理元素,恬靜默默生長的花卉、盤旋的金絲雀,成為華建强在繁忙現代生活節奏中,對清淨之地的想望和投射。

從踽踽獨行的老頭出發,華建强從早期向外的質疑與探求,轉為對自我價值體系的完熟與重塑,繪畫之於華建强,不全然為生活上的純粹投射,而轉向更多思想、觀念與抉擇的推理。「如果說,創作是一本自傳,那麼選擇則是一個轉瞬即逝的樞紐。是微不足道的時刻,卻也是改變現狀的關鍵。」

在當下與嚮往世界、虛擬想像與真實境況,華建强如他內心洞悉一切的老頭,時而帶著哲學家無止盡的辯證思考、時而灌注些許幽默,為喧鬧繁雜的浮生圖景,投以一縷關照的微光。