6/2-8/30 奎里納勒博物館【拉斐爾，1520-1483】

美國作家海明威(Enest Miller Hemingway,1899-1961)在1952年那本《老人與海》書裡，講述了一位古巴老漁夫桑蒂亞哥與一條巨大馬林魚的故事。年輕時期老漁夫在捕魚時的豐功，但年紀走到一個關卡，桑蒂亞哥在面對已經87天都沒捕獲一條魚，心情的鬱悶更是可想。但命運冥冥中給了這位老漁夫人生另一項功課。他決意再去試試運氣。

2020-05-14 14:36