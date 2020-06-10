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6/2-8/30 奎里納勒博物館【拉斐爾，1520-1483】
Raffaello,Madonna of the Rose, 1518-1520,
oil on panel transferred to canvas,Madrid,
Museo Nacional del Prado ©2020.
Copyright immagine Museo Nacional del Prado
2020年為紀念文藝復興大師拉斐爾逝世500周年，【拉斐爾，1520-1483】（Raffaello 1520-1483）展覽將回歸羅馬。
今年3月，這場由奎里納勒博物館（Scuderie del Quirinale）與佛羅倫斯烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）聯合策劃的展覽，開幕3天後因疫情被迫中斷展出。疫情期間，奎里納勒博物館特別製作了虛擬參觀影片，帶領觀眾逐個展廳回顧拉斐爾的「倒敘人生」。
至於實體展覽，全球52家借展單位史無前例地在短時間內達成延長借展協議共識，一同支持奎里納勒博物館將展期延長至8月30日。
羅馬奎里納勒博物館將再次向公眾呈現，來自全球52家博物館的逾200件展品，展出內容包括油畫、素描和對比作品，其中超過100件為拉斐爾作品。
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