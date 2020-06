5/12-8/16 德國柏林國家博物館【紙上普普藝術-從沃荷到李奇登斯坦】

Pop on Paper. From Warhol to Lichtenstein,

exhibition view,

2020 © Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

普普藝術起源於英格蘭運動,由愛德華多•保羅茲(Eduardo Paolozzi)、理查德•漢密爾頓(Richard Hamilton)、賈斯珀•約翰斯(Jasper Johns)和羅伯特•勞森伯格(Robert Rauschenberg)等藝術家開始,它還追溯了直到1970年前後的歐洲平行發展和反思。從不起眼的湯罐、漫畫到甘迺迪的遺孀賈姬•奧(Jackie O)的媒體照,「經典」普普藝術的核心元素之一是如何與瑣碎、大量生產和分佈的美國消費社會圖像及產品一起使用。

柏林國家博物館旗下的柏林印刷和繪畫博物館(Kupferstichkabinett)將首次展示其波普藝術重點收藏。

從1960年代的美國版畫製作以及普普藝術的先驅安迪•沃荷(Andy Warhol)和羅伊•李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)開始,【紙上普普藝術】分為10個章節,內容涵蓋了廣泛的主題和風格,詳細介紹與普普藝術相關的藝術家,包括克萊斯•歐登柏格(Claes Oldenburg)、詹姆斯•羅森奎斯特(James Rosenquist)和伊萊恩•斯圖爾特萬特(Elaine Sturtevant),到歐洲諸如艾倫•瓊斯(Allen Jones)、西格瑪•波爾克(Sigmar Polke)和瑪麗亞•拉斯尼格(Maria Lassnig),以及當今其他藝術家的作品。