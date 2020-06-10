5/12-8/16 德國柏林國家博物館【紙上普普藝術-從沃荷到李奇登斯坦】

Pop on Paper. From Warhol to Lichtenstein,

exhibition view,

2020 © Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

普普藝術起源於英格蘭運動，由愛德華多•保羅茲（Eduardo Paolozzi）、理查德•漢密爾頓（Richard Hamilton）、賈斯珀•約翰斯（Jasper Johns）和羅伯特•勞森伯格（Robert Rauschenberg）等藝術家開始，它還追溯了直到1970年前後的歐洲平行發展和反思。從不起眼的湯罐、漫畫到甘迺迪的遺孀賈姬•奧（Jackie O）的媒體照，「經典」普普藝術的核心元素之一是如何與瑣碎、大量生產和分佈的美國消費社會圖像及產品一起使用。

柏林國家博物館旗下的柏林印刷和繪畫博物館（Kupferstichkabinett）將首次展示其波普藝術重點收藏。

從1960年代的美國版畫製作以及普普藝術的先驅安迪•沃荷（Andy Warhol）和羅伊•李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）開始，【紙上普普藝術】分為10個章節，內容涵蓋了廣泛的主題和風格，詳細介紹與普普藝術相關的藝術家，包括克萊斯•歐登柏格（Claes Oldenburg）、詹姆斯•羅森奎斯特（James Rosenquist）和伊萊恩•斯圖爾特萬特（Elaine Sturtevant），到歐洲諸如艾倫•瓊斯（Allen Jones）、西格瑪•波爾克（Sigmar Polke）和瑪麗亞•拉斯尼格（Maria Lassnig），以及當今其他藝術家的作品。