國際大型雙年展、三年展展期更新

受到新冠疫情肆虐的影響，國際大型雙年展、三年展等藝術盛會紛紛更新推出日期。更新展期如下：

威尼斯雙年展（Venice Biennale）

威尼斯雙年展官方宣布，原從5月延至8月舉辦的第17屆威尼斯建築雙年展【我們將如何共同生活？】（How will we live together?），此展將再度延期至2021年5月22日至11月21日。大會表示，即使展覽順延一年，但在今秋將持續舉行各項活動，因為「我們將如何共同生活？」這個問題比以往任何時候都來得更加重要。而因應17屆威尼斯建築雙年展的延期，由策展人塞西莉亞·阿萊瑪尼（Cecilia Alemani）策劃的第59屆威尼斯藝術雙年展，亦順延至2022年4月23日至11月27日開展，避免兩場雙年展重疊。

法國里昂雙年展（Biennale de Lyon）

原定於2021年9月舉行的第十六屆法國里昂雙年展（Biennale de Lyon），將推遲至2022年9月。自今年2月宣布由獨立策展人山姆·巴道爾（Sam Bardaouil）和提爾·菲爾拉斯（Till Fellrath）策劃後，兩位策展人因疫情緣故，至今未能實地考察，故決定將展覽延後舉行。

第七屆橫濱三年展（Yokohama Triennale 2020）

第七屆橫濱三年展【餘韻】（Afterglow）將於今年7月3日至10月11日舉行，由總部位於德里的藝術團體Raqs Media Collective策劃。成員莫妮卡·納魯拉（Monica Narula）向《紐約時報》表示，2011年福島核洩漏事件後5個月舉辦的橫濱三年展有著可觀的出席率，因為「當人們經歷了一次強烈的體驗，對死亡和生命意味著什麼的焦慮變得根深蒂固，人們就會轉向藝術。」

其他已經公佈最新展期的盛事，包括：首屆赫爾辛基雙年展Helsinki Biennial，延至2021年6月12日至9月26日舉行；第34屆聖保羅雙年展（34th Bienal de São Paulo），延至2020年10月3日至12月13日。另外，第13屆歐洲宣言展（Manifesta 13）、第11屆柏林雙年展（Berlin Biennale for Contemporary Art）及第11屆利物浦雙年展（Liverpool Biennial）推遲至2021年舉辦，日期待定。