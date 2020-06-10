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TAO ART創辦人陳薇捷 Vicky Chen：臺灣新世代的多元收藏觀點

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

近年吸引不少畫廊及藝文空間進駐的內湖區，今年又迎來嶄新的空間。於台北當代期間揭幕的TAO ART藝術空間，由新一代的藏家陳薇捷與父親一同創立，其「TAO」一字取自晉朝詩人陶淵明的名著〈桃花源記〉， 意謂在都市叢林提供一處喘息的秘境之處。TAO ART以收藏家者和推廣藝術作為主軸，從台灣出發，展現新世代的多元收藏觀點和生活風格的可能。

TAO ART室內空間由享譽世界的日本建築師青木淳一手操刀設計，靈感來自中國古典園林曲折多變的廊道。從門口旋入，經過接待處，迎來藝廊展廳，右側矗立一尊天然的傳統供石；繼續順著步石延展的動線，一路引至陳薇捷的私人貴賓室，一踏入是醒目的Laurent Grasso三連屏、Banksy油畫至新一輩藝術家何翔宇等作品，穿插點綴其中的則是大小不一的中國古代佛像，在TAO ART，無論是西方當代、中國古典，無論是現代繪畫、概念裝置，似乎能無違和、恰到好處的共處一室，也反映出陳薇捷對於收藏的多元與開放態度。

自小浸潤於繪畫、來自藝術收藏家族的陳薇捷，有著得天獨厚的成長環境和對美學後天培養的敏感。談及成立空間的創立，陳薇捷侃侃表示，既是「為了一圓自己、亦是家人的夢想。」「其實年輕時未曾想過會投入藝術，亦或開設自己的藝廊空間，只是抱持著喜歡的心情欣賞。」自紐約Parsons帕森設計學院畢業返台後，擁有GIA專業珠寶設計執照的陳薇捷先從事設計與珠寶業工作，隨著與父親四處瀏覽美術館和逛藝博會，逐漸讓她開始對藝術收藏產生好奇，才發現藝術原來是自己熱愛的志業。直到一年前開始認真籌備TAO ART空間，並在一月台北當代期間，正式對外揭幕，實踐她對藝術的熱愛。TAO ART首展【酷兒藝境】（Queering Umwelt），透過由藝術家余政達和黃漢明合組的團體「西瓜姐妹」系列作品，鏡射出生活中各式各樣的連結，謔而不虐地挑戰傳統對性別蒂固的觀點。「在展覽之前，有許多人向我推荐西方當代藝術家，這的確也是我一直很關注的板塊；但是我覺得在這麼難得的時刻裡，必須在自己空間介紹臺灣的藝術家，讓來自世界各地的機構及策展人看到。」她慶幸地表示，適逢一月是臺北最受矚目的藝術旺季－台北當代藝術博覽會期間，不僅一次讓許多人認識TAO ART這個空間，同時「西瓜姐妹」切合時興的議題和大膽、前衛的表演藝術，也獲得許多好評。

對於TAO ART空間的期許，陳薇捷表示，希望能以一年3至4檔的展覽推出為起步。「TAO ART既不完全以商業畫廊為固定型態營運，也非純展示的空間，樂於擁抱各式各樣的展覽和合作計劃。在前一兩年，我希望空間有著各式各樣的可能性，我對主題、藝術家毫無設限，也沒有包袱，只要展覽新奇、有趣，能為大家帶來觀看藝術的不同視角，我都想嘗試。」另個TAO ART的成立目標，即在於分享、交流收藏的觀點。她憶起參與邁阿密藝術博覽會，當地藏家不吝於分享珍藏的開放態度，讓她印象深刻。「相對之下，臺灣的收藏家較為內斂、低調，我認為這是屬於亞洲文化特有的美德，亞洲與西方對收藏的不同看法，皆有其優點。對於我來說，能夠和大家交流收藏品和觀點是很美好的一件事。」陳薇捷以自身為例，從小深受西方藝術影響的她，與熱愛中國古代文物的父親有著迥異的審美觀點，「但經過多次的討論和分享，我和家人逐漸找到彼此交合之處。我定期會製作簡報、介紹目前當紅的藝術家和分析市場給家人，直到現在，反而是父親會主動詢問，請我推荐當代藝術家，真的很有趣！」

隨著時節邁入初夏，TAO ART即將在6月13日推出第二個空間展覽，呈現北京藝術家王加加於台北的首個展覽【FOMO: Fear of Missing Out】。王加加創作多擷取著名卡漫、流行人物作為元素，探討數位時代網路圖像引發的依賴以及焦慮感。展覽除將呈現一系列藝術家包含油畫、燈箱、光柵、以及雕塑等作品；亦特地在空間創造了一個以美式Pizza店為概念的空間，藉由紫色燈光，讓螢光雕塑和光柵、燈箱等作品，創造出迷幻的意境。儘管今年自二月肆虐的冠狀肺炎疫情，讓空間展覽因此延期，陳薇捷反倒樂觀地表示：「疫情造就的諸多停擺、延期，反而給予我們充足的時間重去省視空間的細節和調整節奏。新展絕對會帶給大家更多驚奇！

2020年6月號,No.185
2020年6月號,No.185

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