從農曆年後，不僅中國和亞洲，全世界都受到新冠疫情的肆虐，嚴重的打擊全人類的健康、國家實力和經濟運作，並促使西方民主國家合縱連橫展開對中國的封鎖，這種中美意識型態的抗爭，有可能回到二戰後，西方資本主義國家聯盟對社會主義國家聯盟二個陣營的對抗，所謂的「冷戰時期」。

中美貿易戰和新冠疫情 讓中美關係急速冷凍 並陷入敵對狀態

冷戰對抗後來因為中美建交、蘇聯瓦解及一些社會主義國家領導強人的紛紛過世而和緩，而對於西方資本主義國家聯盟的威脅也不足以為道，冷戰便已成了過去。代表資本主義的美國與社會主義最大國的中國兩大強國密切交流下，中美出現既競爭又合作的關係，但此平和關係卻因中美貿易戰及這次新冠疫情而出現變化，中美關係急速冷凍並陷入敵對狀態，這對世界秩序穩定帶來極大的變數。

中國改革開放三十年 中國除是世界工廠 更已轉型成全球最大的消費市場

廿世紀的後半，世界無疑受到鄧小平的改革開放和中國崛起而改變。這三十年全世界關注焦點都在中國，它的廉價勞動力和後勢勃發的強勁消費力，都給世界經濟帶來前所未有的改變。

最明顯的改變就是中國人有錢了！有錢的中國人可以在全世界做很多事：可以買房，不僅在中國買也可以在外國買；可以買奢侈品，這讓奢侈品牌供不應求；可以旅遊，帶動了全球旅遊業的大噴發；可以移民，給移民城市帶來房地產的大漲；還有藝術品購藏，讓中國藝術品回流前仆後繼，西方藝術品有了分流渲洩的中國市場。這些都是有錢的中國人帶給世界的改變。

在中美對抗下 中國、西方將各走各的路

如果中美對抗越來越帶勁、中國經濟無法持續，過去圍繞在中國市場、西方文化向中國輸出的世界觀將會改變；疫情後會轉換成西方市場，中國文化向全球輸出的世界觀。當然西方藝術品向中國分流渲洩的市場會受到壓抑；不過，從海外購藏回流的中國藝術品還會繼續。

至於台灣，因與以美國為盟的西方民主社會已形成聯盟，逐漸與中國在藝術品的趣味認同上有所分歧，文化藝術發展自然走向「去中國化」，向西方藝術界靠攏，無疑的台灣將朝新加坡、香港城市化文化藝術發展走去。不過西方民主國家對中國的不信任和意識型態的對立，台灣卻可趁機取得自由中國代理人的位子，猶如二戰後文革期間中國對外關閉，台灣便成了中華文化與西方社會溝通的橋樑。

中美對抗 讓香港作為亞洲藝術交易中心的位置出現尷尬

這場中美對抗，除改變了世界文化藝術走向外，中美在香港問題上的博弈，將動搖香港作為藝術交易中心的地位。

首先，那麼多中國內地拍賣公司前往香港拍賣是否還有必要性？

再來，眾多西方畫廊前往香港設立畫廊是否還能繼續營運？

還有，疫情期間全世界拍賣公司都在網上拍賣練兵，這讓香港作為亞洲拍賣交易中心的地理位置出現尷尬，這些都大大動搖香港在藝術市場的定位。

「不要浪費一場危機 NEVER WASTE A GOOD CRISIS」—這是英國首相邱吉爾的名言。因新冠疫情衍生出來的中美角力對抗，已帶來全球政治、經濟、文化重組的現實。這一場危機也會讓我們真實地感受到，一個時代的結束和另一個時代的開啟。以上論述，或許可以作為下一個時代開啟的參考。