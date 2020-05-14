Artage藝術時代！楊文雄、洪筱雅 從人的創作到中心管制透明化 藝術產業因疫情提早銳變

機會，總是比較偏愛給有心人。COVID-19新冠狀病毒確實打趴了多數行業，但也確實相對給肯花腦筋的人；有了機會重新去思考如何從現有的體制裡，長出不一樣的運營格式。楊文雄、洪筱雅；標準的80後年輕夫妻，擁有相當豐富的藝術產業經驗。但是，兩個人卻堅持自己的藝術時代應該由自己來創造；而不是承接過往榮光。3月15日，Artage；在台中創立。不同於現有制式的畫廊經營模式，這對年輕夫妻打造Artage的特色，全然建立在藝術家作品從站到Artage平台那一個瞬間開始，就完全進入透明化的區塊鏈模組，從作品的誕生到未來作品的轉折流向，每個環節都清清楚楚。大數據成為乘載每件作品血統證明、交易流向，藝術品從原始端就開始進入數據編碼，藝術市場的邪魔歪道也只能退到深山地谷。

楊文雄與洪筱雅是典型從傳統畫廊開始歷練起，第一與第二市場的經驗很自然讓兩個人對於畫廊產業最有可能遭遇的問題格外有體認。洪筱雅代表發言「這波疫情是推促我們把這個夢想實踐的主要契機。原本，我們構想要是以線上平台著手，實體畫廊並沒有那麼急著要推出。可是，真的一切就像是掐得剛剛好。一樓的牙醫師本來就是我們的客戶，遷移到現在的地方時，正好這棟建築是樓中樓格局，牙醫診所並不需要太大的空間，因此也就找了我們來看看有沒有什麼建議能把樓中樓空間運用得上。我們兩個一致覺得這空間很合適做畫廊。結果，就這樣！彼此雙方有了基礎共識，而我們也決定讓已經籌畫一年多的、屬於我們倆個想要塑造的Artage藝術時代；就從這個地方開始」。

楊文雄與洪筱雅深知藝術產業成也在人、敗也在於人的道理，因此對於藝術家作品從誕生到進入市場，確實都隱藏著若干不可預料的「風險」，其中；尤其是以作品遭遇真偽判定、作品交易流向/轉手，這都會因為人為因素而充滿著變數。因此，區塊鏈裡的所謂去中心化，順理成章成為Artage背後運營顧問團提供出來必定要運用到檯面上的制度之一。Artage的運營定調，簡單講就是讓兩個平台都能充分建立的數位檔案系統管控中。所謂兩個平台，一是典型的實體空間-畫廊，二則是線上交易平台。Artage在面對第一市場的發表性藝術展覽時，讓與自己畫廊合作的藝術家作品都有屬於作品本身的晶片，這個晶片數位碼與這件作品的智慧契約形成一個共構，一旦經過掃描，等同於掌控這件作品的產權證明。假設，這個貼黏在作品背後的晶片被惡意破壞或蓄意仿製，不僅原有的晶片立即失效，同時也等於在中心有了清楚註記。洪筱雅也說「我們為了讓交易能產生更高的隱密性與安全性，客戶在實體空間或線上平台，一旦掃描數位碼，就立即能掌握眼前作品詳細線索，同時也能進一步去完成該件作品買賣交易。但是，交易建立緊接著下來的環節都不會有人工作為出現。客戶端可以通過線上匯款之外，傳統畫廊在交易一旦確認後，有可能衍伸出來的合約竄改、載具不實…等等問題，都因為交易是屬於系統管控而非人工作為，進而大大減低了人為上的問題叢生可能。另外，客戶在交易平台中意的某件作品，也能通過這層續了解、掌握二手市場這件作品的血統來歷與曾經有過的轉手紀錄。但，極具隱私保護的是一點則在於，客戶端只能閱讀到這件作品交易紀錄，卻完全不可能閱讀到它曾經在哪位藏家手中！因為，這件作品擁有的只有一連串數據，假設有人想點進去其中數據一探究竟，看的往往只有亂碼」！

根據楊文雄表示，今年10月的展覽，其實就會是一個示範版的作業。也就是Artage所要推廣的藝術作品晶片、智慧合約、作品血統書、交易透明化建檔管控…，都會透過這個展覽把每個步驟做滿、做足。而緊跟著Artage第一階段的運營特色之後，也會逐續加入更精細的物流藝術倉儲、基金託管…等等。藝術品從人而產生，但隨著藝術品進入市場之後的管理與防範，則都逐一落實在系統管理的大數據內，讓藝術產業的透明化愈清晰，產業的弊端也只能消消退去。