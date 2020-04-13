佐藤誠高 Naritaka Satoh 在對立和混沌中才有真實

1980年出生於日本愛知縣，佐藤誠高（Naritaka Satoh）被譽為藝術的外科醫生，擅長表現物體的移植技術，將成人的臉部拼組至嬰兒或支解的填充玩具上，在天真無邪的樣貌中，流露人類本能的暴戾。去年於Hiro Hiro Art Space推出最新個展【表面、真實之離散】，新系列作品延續前作，藝術家在看似普通的人和光景之間，試圖挖掘對於「真實」感受的雙面性：一如人們都喜歡欣賞模特兒的亮麗外表，但同時也嗜愛窺探名人醜陋的隱私。他運用擅長的鉛筆及炭筆，細膩地掌握物件之實，反覆以壓克力顏料劇烈地塗抹堆疊，呈現人性表相下的矛盾和角力，讓隱藏的情緒油然而生。

亞洲藝術新聞：據說您從小到大，完全沒有接觸過漫畫、電影、卡通…能否分享您和藝術結緣的過程？您大學就讀設計系，是在什麼樣的契機下，決定投入藝術創作？

佐藤誠高：在孩童時代，我確實沒有閱讀漫畫或是觀看卡通、電影等習慣，甚至很不擅長閱讀小說；然而，由於身旁許多人對卡漫感到熱衷，久而久之，我覺得無法與人交流，變得格格不入。在這樣的成長環境下，我喜歡獨自一人進行創作，不只因為創作能激發我各種喜怒哀樂和愉悅的情緒，我還能從中得到釋放，心情感到舒暢。

申請美術大學時，我其實很想進入雕刻系，但最終只考進了設計系。大學時，我對設計的本業完全不感興趣，後來發現了幾個以日本為根據地持續活動的前衛藝術團體如「Hi-Red Center」和「物派」，便對當代藝術產生興趣，開始沉迷於藝術之中，並一直從事雕刻、繪畫、裝置等藝術創作。

亞洲藝術新聞：您有許多使用鉛筆和炭筆創作的作品，能分享您選用這兩個媒材的原因嗎？

佐藤誠高：炭筆我目前已不使用，主要以鉛筆為創作媒介。

選用鉛筆是因為渴望能畫出具有實體質感的畫像。對我來說，和雕刻家用鑿子削去團塊、形塑成雕像，是相同的創作感覺，只不過雕塑是負向操作，而鉛筆則是從零開始的正向操作，一筆一劃地堆疊。

亞洲藝術新聞：您於2009年在東京的瘋狂畫廊呈現個展【移植嬰兒─佐藤誠高的合成玩具】，在這系列的作品中，您將嬰兒的面孔植入各式被支解的絨毛玩偶中，從您的作品中能感受到對人體的敏銳觀察，這系列創作的靈感來源為何？

佐藤誠高：即使在今日，有許多人仍以「美麗、可愛、酷炫、純潔」等為中心思想的感受進行創作。我總想著，這麼美好的印象是從何而來？我認為理解事物時，不能從單一方向進行判斷和思考，而需要各個環節的剖析，才有真實感，不然就會變成虛構的存在。

因此想起以前小時候玩樂用的填充娃娃或玩具，一方面讓我覺得可愛而愛不釋手，但又讓我覺得毛骨悚然。因此我以人像和布偶的形式，將陰暗與美好的一面同時呈現。

亞洲藝術新聞：有人形容您是一位藝術家外科醫生，您怎麼看待這個稱號？據說您特別研究了人體移植的技術？

佐藤誠高：我從大學時期就對人體骨骼和體型很感興趣，並開始自學，至於移植技術還未研究過。以創作人物來說，將骨骼重組或恪守骨骼的架構，這些嘗試都很重要，你必須學習並理解後，才能自由地操作。

亞洲藝術新聞：您在去年個展【表面、真實之離散】加入了油彩的使用，並聚焦人物的臉部呈現，相對於前系列的玩偶作品呈現不一樣的風格，能請您說明這一新系列的籌備？

佐藤誠高：從早期作品的開始，我幾乎只用鉛筆創作，當時也嘗試過壓克力和油彩的作品，但從未發表過。我並不執著於鉛筆或單一媒材，而是根據自己的想法持續地尋找表現方法。

在我創作的作品中，最重要的仍是「真實或不真實」的概念，我想探討「現實」和「美」是否能畫上等號？為此需要將相互衝突的事情合二為一。舉例來說：「生與死」、「幸福與不幸」、「快樂與不快樂」、「愉悅與不適」、「美麗與恐怖」等等，萬事萬物皆存在這種相互對立的情況，我認為在這種緊張狀態的衝突中，才產生了真實。

回到作品的表現形式，我希望消除鉛筆的材質性，並使用壓克力顏料表現抽象大塊面筆觸，在同幅畫中產生兩種質感的表現形式。另外我認為，眼睛是靈魂之窗，透過眼睛可以打動人心。在古典繪畫時代，「眼睛」是最重要、讓人最印象深刻的部位，雖然當代的作品對此並未特別強調，但只要注視著眼睛的部位，便能看出創作者想要傳達的訊息。在展出的作品中，我刻意消除了象徵性的眉眼，分散關注，把焦點集中在人物整體的面容上。

亞洲藝術新聞：有些藝術家喜歡抽象的表達，你則試圖從極度的寫實中挖掘底層的情緒。您認為在影像技術已臻完美的當下，人們應該如何看待現今的寫實繪畫？您認為寫實繪畫與照相的分野為何？

佐藤誠高：不論是寫實還是抽象、具象還是抽象的爭論，我並未抱有太多的關注，也不太感興趣。

我認為寫實繪畫與照相的分野沒有太明確的界線，有時像照片一樣的繪製手法，讓人感受不到真實；相反地，抽象地繪製出來的作品卻可以感受到一股強烈的真實感受。我認為寫實只是一種表現的形式，並非「寫實」必然等於「現實主義」（Realism）。對我來說，不論是寫實還是抽象，最重要的是表現手法是否隱含真實性，將想法呈現。將眼見之物如攝像一般，擬真地描繪出來，那並不是寫實，而是臨摹。

亞洲藝術新聞：您未來有哪些新的創作計劃？

佐藤誠高：基本上，在創作層面我仍以「追求真實」的這個想法進行，將來也不會改變，我對風景和城市景觀等主題也感到興趣；去年在「Hiro Hiro Art Space」首次亮相的雕刻作品，將持續不懈地進行創作下去。